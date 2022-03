Fiorentina-Bologna, match valido per 29a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-0 , frutto della rete di Torreira. Con questo risultato la Viola vola momentaneamente a -1 da Roma e Atalanta, mettendo pressione alle due per un posto in Europa. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Fiorentina

Pietro TERRACCIANO 6 – Se ne esce senza subire gol. Bene, visto come sembrava essersi messa dopo solo 12’’.

Alvaro ODRIOZOLA 6,5 – Quanta sostanza e quante proiezioni offensive. Dal 77’ Lorenzo VENUTI – sv.

Nikola MILENKOVIC 6,5 – Guida il reparto con grande personalità ed esperienza, annullando Arnautovic.

IGOR 6,5 – Si muove bene insieme al compagno di reparto.

Cristiano BIRAGHI 6,5 – Bene anche lui. E’ dal suo piede di fatto che nasce l’azione che porta al gol. Dal 77’ Aleksa TERZIC – sv.

Giacomo BONAVENTURA 5,5 – La partita di per sé sarebbe anche buona per l’interpretazione dei compiti, ma ci sono troppe imprecisioni nei palloni importanti. Dal 64’ Alfred DUNCAN 6 – Una buona mezz’ora finale, per dare intensità al centrocampo.

Lucas TORREIRA 7 – Al di là del gol, che per altro pesa tantissimo, aveva già colpito un clamoroso palo a inizio ripresa. A questo da sommare tantissima intensità e corsa in mezzo al campo. Oggi davvero l’uomo in più.

Gaetano CASTROVILLI 6,5 – E’ nella giocata decisiva del pomeriggio Viola, con la sponda che manda in gol Torreira. Al di là di quello però c’è da dire non aveva combinato un granché. Specie nel primo tempo.

Nicolas GONZALEZ 6,5 – Nei primi 45 è una spina nel fianco di Hickey, che lo soffre non poco. Cala un po’ alla distanza e pecca di cattiveria sotto porta, altrimenti sarebbe stato il migliore in campo.

Krzysztof PIATEK 5,5 – Ne vede tutto sommato pochine oggi, se non per una mezza chance nel primo tempo, conclusa debolmente. Dal 59’ Arthur CABRAL 6 – C’è anche una sua mezza zampata nell’azione del gol. Questo l’highlight del suo pomeriggio.

Riccardo SOTTIL 5 – Non pervenuto. Dal 59’ Jonathan IKONE 5,5 – Entra ma non ingrana la marcia giusta, limitandosi forse un po’ troppo al compitino viste le qualità a disposizione.

All. Vincenzo ITALIANO 6,5 – Torna alla vittoria e va a -1 dalla zona Europa di Atalanta e Roma, dimostrando che questa Fiorentina ha sempre e comunque le idee chiare sul da farsi in campo. Certo, due occasioni – e anche belle grosse – le ha concesse al Bologna. Fossero entrate quelle, forse saremmo qui a scrivere un altro giudizio. Alla fine però trova ciò che più contava: i 3 punti.

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 6,5 – Tantissime parate importanti. Tiene a galla il Bologna a inizio a ripresa, poi deve arrendersi al tapin ravvicinato di Torreira.

Adama SOUMAORO 6 – Ci mette il fisico quando serve, giocando una partita senza fronzoli e di concretezza.

Gary MEDEL 6 – Guida bene il reparto difensivo, non si concede distrazioni ed è ormai la solita sicurezza. Dal 78’ Nicola SANSONE – sv.

Kevin BONIFAZI 4,5 – Era stato uno dei migliori del primo tempo del Bologna, ma il secondo giallo doveva evitarlo. Errore troppo grave, compromette il pomeriggio dei suoi.

Lorenzo DE SILVESTRI 6,5 – Non spinge molto ma difensivamente gioca una partita eccellente e ci mette il corpo, salvando un gol, su un tiro ormai a botta sicura di Nico Gonzalez. Dal 78’ Mitchell DIJKS – sv.

Jerdy SCHOUTEN 5,5 – Lì in mezzo oggi fa un po’ più fatica del solito, con un Gonzalez spesso bravo a scappargli via.

Mattias SVANBERG 5,5 – Non gioca una brutta partita, ma effettivamente, nel conteggio finale, c’è qualche palla persa di troppo e una sensazione di sofferenza. Dal 78’ Michel AEBISCHER – sv.

Aaron HICKEY 5 – Nico Gonzalez gli ha fatto vedere i sorci verdi, specie nel primo tempo. Partita di grande sofferenza difensiva per lo scozzese.

Roberto SORIANO 5,5 – Quello dopo 12 secondi è un gol sbagliato. La sua partita è brutta, ma il gol a freddo avrebbe cambiato le sorti del Bologna. Dal 58’ Luis BINKS 6 – Ingresso onesto, da freschezza al reparto.

Riccardo ORSOLINI 5 – Tanti palloni sprecati e anche per lui la netta sensazione che, quell’uno contro uno su Terracciano, seppur vinto, andava trasformato in gol. Dal 58’ Musa BARROW 5,5 – Ingresso un po’ floscio. Combina poco.

Marko ARNAUTOVIC 5 – Oggi male. Non riesce a tenere su il Bologna ed è preso in consegna da Igor e Milenkovic, che lo annullano.

All. Sinisa MIHAJLOVIC 6 – La sua squadra approccia bene la partita, con spirito e mentalità giusta. E’ punito, sul serio, dagli episodi: due legni e un rosso sullo 0-0. Alla fine gli si può dire poco se non il classico: ‘è girata male’.

