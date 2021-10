Fiorentina-Cagliari, match della 9° giornata della Serie A 2021-2022, andato in scena allo stadio "Artemio Franchi" si è concluso col punteggio di 3-0: decisivo il rigore di Cristiano Biraghi, il gol di Nico Gonzalez e la punizione perfetta di Dusan Vlahovic. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle della Fiorentina

TERRACCIANO s.v. - Privilegiato spettatore della miglior Fiorentina della stagione: nessuna parata, nessun pericolo. Mancavano solo poltrona e pop corn.

VENUTI 6 - Nessun bisogno di strafare, visto un Cagliari che fa il solletico. Sempre ordinato, tiene bene la posizione e non soffre mai.

MILENKOVIC 6,5 - Solita grande fisicità, stravince tutti i duelli. La sua leadership è imprescindibile, da sicurezza al reparto.

MARTINEZ QUARTA 6,5 - In crescita, meno istintivo rispetto ai primi mesi in Italia. Sempre pericoloso sulle palle inattive.

BIRAGHI 7 - Spinta costante sulla fascia, partecipa spesso alla manovra con buona qualità. Glaciale sul rigore dell'1-0: non doveva calciarlo, si è fatto trovare pronto.

dal 68' TERZIC 6 - Poco da segnalare, copre con attenzione la sua zona senza squilli.

BONAVENTURA 6,5 - Fondamentale nello scacchiere di Vincenzo italiano, sempre velenoso quando trova spazio tra le linee.

dall'82' DUNCAN s.v. - Non giudicabile.

TORREIRA 6 - Un po' di ruggine rispetto ai bei tempi andati, non è quello della Sampdoria e difficilmente lo sarà ancora. Gestisce comunque i ritmi senza apprensioni: meglio averne di giocatori affidabili così.

dall'82' Amrabat s.v. - Qualche minuto da regista per continuare nella sua difficile metamorfosi.

MALEH 6 - Impreciso nell'ultimo passaggio, velenoso quando riesce ad inserirsi. Prezioso anche in fase di copertura.

dal 68' CASTROVILLI 6 - Sufficienza di incoraggiamento a un mese dall'infortunio all'addome: il suo pieno recupero per la Fiorentina sarà molto importante.

SAPONARA 8 - Fa brillare gli occhi quando gioca così. Italiano gli da fiducia, lui lo ripaga con una gara perfetta: sfiora il gol della domenica, poi si riscatta con un assist in campo aperto. Quando sta bene sa fare tutto: difficile, se non impossibile, rinunciare alla sua qualità.

dal 74' CALLEJON 6 - Fa il suo, come sempre. Ma con questo Saponara non basta: serve di più per una maglia da titolare.

VLAHOVIC 7,5 - Teme l'impatto con il Franchi, parte contratto, lascia per strada un rigore. Col passare dei minuti, però, viene fuori la sua vera essenza: quella del fenomeno. La punizione del 3-0 è una perla sotto la quale c'è molto di più, tra duelli vinti e la sua solita autorità nel gioco spalle alla porta. Impossibile farne a meno.

NICO GONZALEZ 7,5 - E' arrivato per fare la differenza, oggi di certo non si è fatto pregare. Quando punta l'uomo fa sempre male, sugli inserimenti è un rebus, fa gol e si sacrifica: l'uomo totale che mancava a questa Fiorentina.

All. ITALIANO 7 - La missione era cambiare faccia in una settimana: da Venezia ad oggi ha stravolto nella testa la squadra, ha protetto e fatto sentire importante Vlahovic e rivalorizzato alternative importanti. L'uomo giusto, nel posto giusto: con lui la Fiorentina può crescere.

Le pagelle del Cagliari

CRAGNO 6 - Incolpevole su tutti i gol, specialmente la perla di Vlahovic che ha chiuso la partita. Un paio di buone uscite, tra le poche garanzie di una squadra smarrita.

CACERES 6 - Tra i pochi a non sfigurare, il suo infortunio fa perdere certezze al Cagliari.

Dal 24' BELLANOVA 5 - Non un buon ingresso per il ragazzo scuola Atalanta: 70 minuti di puro affanno.

CEPPITELLI 5 - Sempre battuto sui duelli da Vlahovic, il modulo ibrido non lo aiuta.

CARBONI 5 - Boccheggia come il compagno di reparto.

ZAPPA 5 - Il prospetto interessante che aveva stupito all'inizio dello scorso anno ha lasciato il posto a un giocatore poco convinto, forse involuto. Anche dietro non da una mano: così è dura.

dal 58' PEREIRO 5 - Prova incolore come tutta la sua avventura in Italia: il suo ingresso non aggiunge niente alla squadra.

NANDEZ 5,5 - Da tuttocampista a uomo senza bussola, corre a vanvera provando comunque a produrre qualcosa. Se andrà via mancherà tanto, anche se ad oggi è l'ombra di sé stesso.

dal 71' ORTIC s.v. - Giocatore completamente da costruire, assaggia il campo a gara archiviata: sempre positivo per un giovane.

MARIN 5,5 - Prova a dettare i tempi e a mettere ordine, ma se la squadra annaspa non ha ancora la personalità sufficiente per caricarsela sulle spalle.

DEIOLA 5 - Impalpabile, sommerso dal palleggio fiorentino.

dal 58' GRASSI 5,5 - Un paio di buoni inserimenti, più propensione alla fase difensiva ma non è abbastanza.

LYKOGIANNIS 5 - In queste partite soffre troppo. Saponara lo fa ammattire.

JOAO PEDRO 5 - Già 6 gol quest'anno, ma oggi non la vede mai: se non c'è lui, a questo Cagliari non resta quasi niente.

KEITA BALDE 4,5 - Poco propenso al sacrificio, invisibile in attacco, sempre sovrastato. In più il fallo di mano che ha causato il rigore dello 0-1. Domenica da incubo.

dal 58' PAVOLETTI 5 - Non tiene su neanche un pallone. Meno indisponente del compagno, ma altrettanto sovrastato.

All. MAZZARRI 4,5 - Passi il gioco che non c'è, passino le assenze, ma questa squadra non ha un'anima, che sia tattica o emotiva. Sembra lui il primo ad essere smarrito. cambiare registro, subito.

