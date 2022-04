Fiorentina-Empoli, match valido per la 31° giornata di Serie A, è terminato 1-0 grazie al gol decisivo di Nico Gonzalez. La gara è stata arbitrata dal signor Lorenzo Massimi. Con questo risultato i viola volano a -2 dalla Lazio con una gara ancora da recuperare..

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Fiorentina

TERRACCIANO 5,5 - Graziato dal VAR sul gol di Di Francesco, molto approssimativo soprattutto nelle uscite. Non da mai sicurezza al reparto.

VENUTI 6 - Non è Odriozola, è il primo a saperlo. Sceglie di non strafare e opta per un onesto compitino.

MILENKOVIC 6,5 - Pinamonti è un cliente tutt'altro che complicato da gestire. Dall'addio di Vlahovic la Fiorentina ha alzato la sarcinesca, anche grazie al suo rendimento finalmente di alto livello.

IGOR 6,5 - Scommessa vinta da Italiano, la coppia con Milenkovic funziona alla grande. Non sempre bello da vedere, ma efficace e preciso quando conta.

BIRAGHI 6 - Parte bene sfiorando un gran gol, poi firma l'assist per il gol di Gonzalez. Una sua ingenuità aveva regalato il vantaggio all'Empoli: la tecnologia gli ha evitato una imperdonabile figuraccia.

Dall'86' TERZIC s.v. - Non giudicabile.

CASTROVILLI 5,5 - Ci prova a sprazzi con qualche intuizione mai capita dai compagni. Spesso la sensazione è che pensi un calcio non in linea con quello che vuole fare il resto della squadra.

Dall'86' MALEH s.v. - Non giudicabile.

TORREIRA 6 - Sempre solido, anche se stranamente nervoso. La sua importanza per la Fiorentina risiede anche nella capacità di non sbracare mai.

Dal 71' AMRABAT 6 - Fa vedere all'occorrenza la sua fisicità contro un centrocampo poco problematico.

DUNCAN 6 - Non fa rimpiangere Bonaventura, lavorando bene sia in interdizione che con gli inserimenti. Prezioso ed attento.

GONZALEZ 7 - Leader assoluto dell'attacco fiorentino: sempre nel vivo del gioco, sempre pericoloso nonostante le (troppe) scelte sbagliate. Ritrova il gol dopo 5 mesi, è il suo terzo in campionato: i numeri raccontano davvero molto poco riguardo le sue fantastiche qualità.

Dall'86' Callejon s.v. - Fate 300 in Serie A, ma ormai è più di un gregario.

CABRAL 5,5 - Il potenziale, se c'è, è ancora ben nascosto. Mancano raffinatezza e idee brillanti, non la fisicità che a volte torna anche utile.

SAPONARA 6 - Una sciocchezza (indolore) e diverse cose buone. Va ad un ritmo tutto suo, ma la qualità è sempre tanta.

Dal 77' SOTTIL 6 - Vivace nel finale, anche se sbaglia un gol già fatto.

All. ITALIANO 6,5 - Senza Vlahovic ha perso i gol ma non i punti: la Fiorentina, in un modo o nell'altro, resta lì con ampio merito sposando la legge del corto muso. Grande stagione, a prescindere dall'eventuale qualificazione europea.

Le pagelle dell'Empoli

VICARIO 7 - Attento e sempre efficace, lo beffa solo Gonzalez: portiere pronto al salto in un contesto più competitivo.

STOJANOVIC 5,5 - Qualche patema di troppo su un Saponara acceso solo a tratti. In attacco si vede poco.

TONELLI 6 - Una mezz'ora scarsa di buon livello. Ingaggia un duello rusticano con cabral uscendo spesso vincitore. Deve arrendersi per un problema al ginocchio: in bocca al lupo.

Dal 28' ISMAJLI 5,5 - Nel complesso fa la sua figura e non commette errori evidenti. Dorme, come tutti i compagni, sulla zuccata di Gonzalez.

LUPERTO 4,5 - Una valutazione "inquinata" da un primo giallo inesistente, ma il secondo è sacrosanto e di fatto distrugge ogni velleità di far risultato dei suoi: ingenuità pesantissima.

CACACE 5 - Alla sesta da titolare in Serie A il cliente per il neozelandese è davvero troppo scomodo: Gonzalez lo porta sulle montagne russe, gli servirà un'aspirina.

ZURKOWSKI 5 - Non si vede e non si sente. Sembra scomparso anche lui dopo un'ottima prima parte di stagione.

STULAC 5 - Qualche lancio pensato discretamente, anche se non sempre ben eseguito, ma troppa fatica a gestire i ritmi a centrocampo. Ha molte responsabilità sulla rete viola.

Dal 61' ASLLANI 5,5 - Non la gara migliore per sfoggiare le sue indubbie qualità. In fisiologico calo.

BANDINELLI 6 - Partita ampiamente sufficiente, anche se è mancato lo spunto decisivo. Nel complesso il migliore del centrocampo.

Dal 78' BAJRAMI s.v. - Condizione precaria e momento della partita non gli permettono di esprimere granché.

HENDERSON 5 - Schierato per dare più fisicità al centrocampo, lo si nota solo per le continue scaramucce con Torreira, che comunque se lo mangia in un sol boccone.

Dal 61' CUTRONE 5 - "Pungiglione" non è più velenoso come ai bei tempi. Involuto, forse scoraggiato: nonostante la giovane età sembra un ex giocatore.

DI FRANCESCO 6 - Un gol annullato nel primo tempo e tanta vivacità: tra i più positivi dei suoi.

Dal 61' VITI 5,5 - Inserito per recuperare gli equilibri di squadra dopo il rosso a Luperto, non commette sciocchezze sesquipedalima non regala neanche grandi spunti.

PINAMONTI 4,5 - Ci si ricorda di lui solo per il fallo (dubbio) su Terracciano che porta all'annullamento del gol di Di Francesco. Non vede un pallone e lavora male il poco che ha a disposizione: agnello tra i lupi Milenkovic e Igor.

All. ANDREAZZOLI 5 - Il suo Empoli è da tempo smarrito e poco fortunato negli episodi. La sensazione è che, da qualche settimana, la squadra si sia adagiata sui risultati negativi delle ultime della classe. Atteggiamento che, per una realtà che si fonda sul progresso continuo, è una sconfitta per tutti.

