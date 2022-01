Fiorentina-Genoa, match valido per la 22a giornata della massima serie, è terminato sul punteggio di , frutto delle reti di .....

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Ad

Serie A La Fiorentina si diverte e sogna: Genoa umiliato, finisce 6-0 4 ORE FA

Le pagelle della Fiorentina

TERRACCIANO s.v. - Un paio di uscite efficaci, poi solo sbadigli: si gode lo spettacolo offerto dai compagni da posizione più che privilegiata.

ODRIOZOLA 7,5 - Primo gol in Serie A per lo spagnolo, che forma una catena di grande qualità con Gonzalez. Trova vita facile con Calafiori e Vanheusden, ne approfitta per tirar fuori dal cilindro la sua miglior partita in maglia Viola.

MILENKOVIC 6,5 - La maglia può tranquillamente utilizzarla anche alla prossima, non sarà neanche sudata. Magari fossero tutte così tranquille le partite.

IGOR 6,5 - Si prende di più la scena rispetto al compagno di reparto con un paio di interventi spettacolari.

BIRAGHI 8 - Strappi continui, cross sempre ben calibrati. Soprattutto, un mancino d'oro: due capolavori su punizione, due perle che fanno decollare la Viola..

Dal 79' TERZIC 6,5 - Altri minuti nelle gambe, buon lavoro in un finale già scritto.

BONAVENTURA 7,5 - Gol e assist dopo un po' di nervosismo iniziale: Jack sfodera un'altra gara da protagonista. Ne ha giocate 20 su 21: soldato sempre affidabile, di cui Italiano non può fare a meno.

Dal 71' DUNCAN 6,5 - Dinamico e presente, fa bene il poco che serve.

TORREIRA 7,5 - Moltiplicazione dei pani e dei Lucas: è uno, sembrano 100. Ovunque sempre, sempre con un'intensità indescrivibile.

Dall'80' PULGAR s.v. - Tra i più marginali nelle rotazioni, Italiano premia il buon lavoro in settimana concedendogli qualche minuto.

MALEH 7 - Crescita costante, si toglie anche lo sfizio di sfiorare il gol in rovesciata: che risorsa! E pensare che, lo scorso anno, giocava in Serie B...

NICO GONZALEZ 7 - Parte fortissimo, da fenomeno. Si spegne a lungo andare, comprensibile vista la piega presa dalla partita. Non segna da tanto, ma se gioca così va bene lo stesso.

Dal 71' CALLEJON 6,5 - Sa rendersi insidioso nel finale.

VLAHOVIC 7 - Sbaglia il primo rigore della sua carriera calciandolo con troppa sufficienza. Chiede scusa a tutti i 5000 presenti e si riscatta con un gran bel gol. L'umiltà va premiata sempre, anche nella sua situazione.

SAPONARA 7 - Partite come questa sono il suo pane quotidiano. Un cioccolatino dopo l'altro, illumina il palcoscenico con grandi spunti. E' una gioia vederlo giocare.

Dal 71' IKONE' 7 - Ingresso vivacissimo con tanto di assist. Sembra avere caratteristiche ideali per questa Fiorentina.

All. ITALIANO 8 - Qualità, ritmo, corsa. Questa Fiorentina ha tutto per stupire e credere fino in fondo all'Europa. Una bellissima squadra in mano a un allenatore già grande.

Le pagelle del Genoa

SIRIGU 5 - Unico a salvarsi nella debacle rossoblù, se non altro per il rigore parato a Vlahovic. Fa quel che può, ma quella Viola è una valanga.

HEFTI 4 - Passo indietro notevole rispetto alle precedenti apparizioni: regala un rigore che Vlahovic non trasforma, Biraghi e Saponara lo fanno ammattire. Serataccia.

OSTIGARD 4 - Battuto costantemente, nei duelli e sulle palle alte. E dire che non aveva affatto sfigurato dal suo arrivo in Italia.

VANHEUSDEN 4 - Sommerso come il collega al centro della difesa: arrivano da tutte le parti, non sa mai che pesci prendere.

CALAFIORI 4 - L'esordio del prodotto del vivaio della Roma con il Genoa è un disastro su tutta la linea: Nico Gonzalez lo ridicolizza costantemente e davanti non si vede mai.

Dal 46' BANI 4 - Entra giusto in tempo per tenere in gioco Vlahovic sul 4-0.

STURARO 4 - Il dinamismo e la qualità del centrocampo della Fiorentina sono troppo per lui. Ha perso anche la vena da lottatore.

Dal 46' EKUBAN 4 - Resta il dubbio sul suo effettivo ingresso in campo: non si vede e non si sente.

BADELJ 4 - Torreira se lo mangia a più riprese, sovrastandolo sull'atletismo. Il serbatoio sembra ormai prosciugato.

GALDAMES 4 - Schierato per l'infortunio last minute di Rovella, non fa letteralmente una singola cosa giusta: chissà se ha sbagliato anche ad allacciarsi gli scarpini....

PORTANOVA 4,5 - Se non altro prova a metterci qualcosa sul piano dell'energia, ma fa davvero troppo poco. Il suo tiro da centrocampo è la migliore occasione prodotta dai suoi: la dice lunga...

Dal 46' MELEGONI 4,5 - Affoga assieme al resto dei compagni.

YEBOAH 4 - La Serie A non è il campionato austriaco, il suo impatto è una specie di elettroshock: è giovane e imparerà, ma la sua prova rimane pessima.

Dal 67' CAICEDO 5 - Un tiro di poco alto e un'ammonizione procurata: è già molto più di quanto prodotto da tutto il resto dei suoi compagni.

DESTRO 4,5 - Lotta, sgomita, difende quel che può: il naufragio non è colpa sua. Malissimo l'intesa con Yeboah, di palloni giocabili neanche l'ombra.

Dall'80' BUKSA s.v. - Non giudicabile.

All. KONKO 4 - In una delle strisce di risultati più nere della storia del calcio italiano c'è, suo malgrado, anche il suo nome: chiamato a guidare una squadra senza anima, che non trova il successo da settembre scorso. Impossibile dare qualcosa, la patata bollente se la dovrà prendere qualcun altro.

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Calciomercato Le 5 trattative che vi siete persi oggi (14/01) 14/01/2022 A 21:46