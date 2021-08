Fiorentina-Torino, match della seconda giornata di Serie A, ha visto trionfare gli uomini di Italiano: 2-1 inflitto al Toro di Juric , che da settimana prossima avrà tanto da sistemare. Nico Gonzalez e Vlahovic brillano nell'attacco viola, Belotti fantasma.

Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match. Informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

Le pagelle della Fiorentina

Pietro TERRACCIANO 6: incolpevole sul gol di Verdi, per il resto mai minacciato da Belotti e compagni.

Lorenzo VENUTI 5,5: partita meno prudente rispetto al suo solito; si prende licenza di staccarsi dall'obbligo difensivo per aggredire, con timidezza, lo specchio offensivo granata.

Nikola MILENKOVIC 7: a tratti ruvido, annichilisce Belotti per 90' filati.

Lucas Martinez QUARTA 7: non si scolla dal Gallo, e alla fine prevale.

Cristiano BIRAGHI 6,5: difesa saggia sulle corse prorompenti di Singo. Sa quando temporeggiare e quando invece suonare la carica.

Giacomo BONAVENTURA 6,5: a inizio ripresa non riesce a spingere in rete da pochi passi. Rimedia una prestazione scialba con l'assist al bacio per il gol di Vlahovic. Prestazione essenziale. (dall'85' MALEH sv)

Erick PULGAR 6,5: schermo difensivo indispensabile per i suoi, padrone delle chiavi di manovra viola.

Gaetano CASTROVILLI 6,5: smarrito in certi frangenti di gioco, ma è grazie a una sua fiammata che la partita si apre. (dal 62' DUNCAN 7: scippa il pallone a metà campo e avvia il contropiede del raddoppio).

Josè CALLEJON 6,5: l'uscita anticipata all'esordio contro la Roma lo aveva demoralizzato; questa sera ha reagito con una prestazione costellata di sgroppate e cross ingegnosi. (dal 78' SOTTIL 6,5: le sue accelerazioni tengono lontani i granata dall'area viola)

Dusan VLAHOVIC 8: solita partita di sacrificio e densità. Ripiega, protegge col corpo, fa respirare la squadra. Il gol del raddoppio arriva tramite torsione scultorea.

Nico GONZALEZ 8: lume salvifico del nuovo attacco targato Italiano; il sinistro piazzato con cui batte Milinkovic-Savic è una delizia.(dall'85' SAPONARA sv)

All. ITALIANO 7: la sua Fiorentina ha già un'identità scolpita nella roccia dall'esordio; è il frutto di un lavoro meticoloso e appassionato. Squadra in crescita.

Le pagelle del Torino

Vanja MILINKOVIC-SAVIC 6: compie due miracoli in avvio, ma non può caricarsi la squadra sulle spalle.

Armando IZZO 5,5: la partita è maschia e lui non si tira indietro. Si arrangia come può. (dal 77' VOJVODA 5,5: poco partecipe nella manovra)

Koffi DJIDJI 5: Juric gli affida il compito di impostare la manovra e comandare la linea, lui non regge la pressione e dà vita a una prestazione disordinata, succube della fisicità di Vlahovic. Rimedia un giallo pesante sul finale di primo tempo e Juric lo esclude all'intervallo. (dal 45' BUONGIORNO 5: Vlahovic vince la battaglia delle sportellate)

Ricardo RODRIGUEZ 6: tappabuchi onnipresente. Prova di gamba e fisico.

Wilfried SINGO 6: difensivamente prestazione troppo timida di fronte al genio estroverso di Nico Gonzalez. Ma quando il gioco sposta il suo peso sulla trequarti avversaria, fornisce una spinta costante.

Sasa LUKIC 6,5: il Toro perde palla troppo facilmente in fase di impostazione. In pressing però ringhia più volte e alla fine perfora l'area viola con il filtrante del 2-1.

Rolando MANDRAGORA 6: la sua scivolata d'emergenza salva un gol già fatto. Fortunato e caparbio.

Karol LINETTY 5: fatica a trovare le misure alle spalle del Gallo. Pesce fuor d'acqua. (dal 68' VERDI 7: ridona speranza con un inserimento che vale il 2-1)

Ola AINA 6: attento nel leggere i tagli di Callejon; mai domo, si proietta in avanti replicando i movimenti del suo diretto avversario. Prova solida. (dall'82' ANSALDI sv)

Antonio SANABRIA 5: si pesta i piedi con Belotti; all'eterna ricerca di squarci offensivi nella difesa viola. (dal 68' PJACA 5: invisibile)

Andrea BELOTTI 5: mai chiamato in causa dai suoi compagni, soffre di solitudine.

All. JURIC 5: prima la polemica in conferenza stampa della vigilia, poi una prestazione rinunciataria da parte della sua squadra. Tante situazioni da chiarire in un weekend da dimenticare.

