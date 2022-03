Genoa-Empoli, match valido per la 28a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 0-0. La gara è stata arbitrata dal signor Aureliano. Con questo risultato L'Empoli fa un altro piccolo passo verso la salvezza, mentre per il Genoa la permanenza in Serie A è ormai quasi impossibile..

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e il rendimento in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Genoa

SIRIGU 6,5 - Risponde presente ai pochi pericoli creati dall'Empoli.

HEFTI 6 - Bel duello con Parisi, chiuso in un pareggio. Più cercato nel secondo tempo, trova spesso Destro con dei cross precisi.

MAKSIMOVIC 6 - Pinamonti e La Mantia non lo scalfiscono: se sta bene regala tanta solidità.

OSTIGARD 6 - Uno degli acquisti più azzeccati: pochi errori e tanta sostanza, promosso anche oggi.

VASQUEZ 6 - Perfetto per l'equilibrio, molto meno per aggiungere pericolosità. Non è colpa sua, il suo mestiere sa farlo e anche bene.

STURARO 6 - Solita gara di sportellate e rottura. Lotta da vero capitano.

BADELJ 6 - Completa degnamente con Sturaro una mediana solo muscoli.

GUDMUNDSSON 6,5 - In una squadra povera di qualità ed idee uno con le sue caratteristiche ha un impatto ancora maggiore. Molto bene anche sui calci piazzati.

MELEGONI 6 - Non sempre preciso, ma ha mostrato decisi passi avanti. Sta crescendo bene, mettendo in mostra indubbie qualità.

Dal 63' ROVELLA 5 - Nervoso e fuori giri sin dal suo ingresso in campo, impatto non positivo.

PORTANOVA 7 - Migliore in campo tra i giocatori di movimento. Coinvolto sin da subito e sempre pericoloso: Vicario gli nega una gioia meritatissima.

Dal 63' AMIRI 5 - Dalle stelle alle stalle. Non sta bene, ma un impatto così nullo è difficile da giustificare.

YEBOAH 5 - Solo corsa e sacrificio, in attacco è invisibile: senza i gol del centravanti è dura salvarsi...

Dal 56' DESTRO 5,5 - Sicuramente più efficace rispetto a Yeboah, ma un paio di chance interessanti andavano sfruttate diversamente.

All. BLESSIN 5,5 - Parlano di lui come un allenatore che ha trasformato l'ambiente. A parlare, però, devono essere i risultati e, soprattutto, il campo: il suo Genoa tira 18 volte ma anche oggi non segna e, soprattutto, produce troppo poco. Da qui in avanti servirà più coraggio, anche da parte sua.

Le pagelle dell'Empoli

VICARIO 7 - Il miracolo su Portanova vale il prezzo del biglietto: una parata che salva i suoi e punta ancora di più i riflettori del mercato su un portiere pronto al salto in una squadra importante.

STOJANOVIC 6 - Faccia cattiva e tanto dinamismo: nel complesso non sfigura.

ROMAGNOLI 5,5 - La cerniera costruita con Luperto non sempre è a compartimenti stagni. La sua gara è piuttosto lontana dalla perfezione.

LUPERTO 5,5 - Non sempre sicuro e preciso, fatica un po' troppo anche contro un attacco quasi innocuo.

PARISI 6 - Maturità e consapevolezza, soprattutto quando sceglie di mettersi a fare l'operaio piuttosto che continuare a spingere. Colpisce il suo approccio alle gare, da giocatore di età diversa rispetto alla sua.

ZURKOWSKI 5,5 - Non entusiasma, anche se cresce alla distanza. Pochi, però, i guizzi degni di nota.

Dal 73' STULAC 5,5 - Interdizione e poco altro.

ASLLANI 6 - La cessione di Ricci lo ha messo al centro del villaggio,. Per Andreazzoli è un predestinato, la realtà per ora dice quinta presenza di fila da titolare. Non male per un classe 2002.

Dal 73' TONELLI 6 - Bel lavoro a guardia del fortino, la sua esperienza è di grande aiuto.

BENASSI 5 - Male in fase difensiva, impreciso anche nell'accompagnare l'azione. Naufraga assieme agli altri centrocampisti toscani.

DAL 62' BANDINELLI 6,5 - Tra i più vivi in un'ottima mezz'ora finale. Va vicino al gol ed è sempre pericoloso.

BAJRAMI 4,5 - Oggi tutto male. Non entra mai in partita, sembra non capirla proprio. Prestazione che fa arrabbiare tutti, Andreazzoli compreso.

Dal 62' HENDERSON 5,5 - Non riesce ad esprimere le sue buone qualità da incursore.

VERRE 4,5 - Invisibile: mai un'idea, un guizzo, un'intuizione. Giornata assolutamente negativa.

Dal 51' LA MANTIA 5,5 - Meglio di Verre, duetta bene con Bandinelli senza però mai farsi vedere in fase offensiva.

PINAMONTI 5 - Non ne prende mezza, anche perché non gliene arriva mezza. Questo gli evita, almeno in parte, un'insufficienza più severa.

All. ANDREAZZOLI 5 - Il suo Empoli non vince più, sembra scarico e ormai accartocciato su sé stesso. Un peccato, vista l'ottima prima parte di stagione.

