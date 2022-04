Genoa-Lazio, match valido per la 32° giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-4, frutto della tripletta di Immobile, del gol di Marusic e dell'autogol di Patric. La gara è stata arbitrata dal signor Manganiello. Con questo risultato i biancocelesti scavalcano la Roma al quinto posto in classifica, mentre per i rossoblù la salvezza si fa sempre più difficile.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Genoa

SIRIGU 6,5 - Para tutto, a tratti esaltandosi. Ne prende 4, potevano essere molti di più.

HEFTI 4,5 - Sverniciato costantemente da Marusic e Zaccagni, che da quella parte fanno quello che vogliono.

OSTIGARD 5,5 - Il meno peggio, considerata anche una grande occasione da gol nel primo tempo.

MAKSIMOVIC 4 - Il primo a crollare nonostante un inizio sufficiente. Errori pesanti praticamente su tutti i gol.

VASQUEZ 4,5 - Lazzari quando è in palla è un cliente scomodissimo, così come Felipe Anderson. Il messicano non ha il passo per contenerli e soffre per tutta la gara.

Dal 65' CRISCITO 5 - Rimasto per la salvezza, ma ormai emarginato. Un declino forse inevitabile.

GALDAMES 5 - Non regala niente degno di nota: non si capisce bene che giocatore sia e quali qualità dovrebbe avere esattamente.

BADELJ 4,5 - Alla distanza viene sovrastato dalla qualità avversaria, in regia non offre pensiero e tranquillità.

Dal 74' FRENDRUP 5,5 - Entra gara ampiamente conclusa.

PORTANOVA 4 - Con la testa da un'altra parte. Blessin prova a sistemarlo in campo in tutti i modi, lui fa danni a prescindere. Impreciso e sempre in ritardo: la sua prova peggiore.

Dal 46' EKUBAN 4,5 - Dispiace vedere giocatori così insulsi trovare ancora spazio nel nostro campionato.

AMIRI 5,5 - Se non altro prova a metterci un pizzico di qualità. Da una sua scorribanda nasce l'autogol di Patric.

Dall'82' GUDMUNDSSON s.v. - Un bel cross per Ekuban e poco altro.

MELEGONI 5,5 - Produce qualche cross ed ha idee apprezzabili: poco per rubare l'occhio, il giusto per la sufficienza.

Dal 65' YEBOAH 4,5 - Pensare che è presente in pianta stabile nell'Italia Under 21 è specchio della pochezza che regala il parco attaccanti del futuro per il nostro calcio.

PICCOLI 5 - Sponde e sgomitate, nulla di più. Prova a fare tutto con il fisico, ma non è mai pericoloso.

All. BLESSIN 4,5 - L'entusiasmo dura poco quando la qualità a disposizione è così poca. In più alcune scelte non convincono, anzi lasciano parecchio perplessi. Forse non è mai stato quel mago da molti (troppi) decantato.

Le pagelle della Lazio

STRAKOSHA 6,5 - Un paio di belle parate prima di godersi un finale di partita tranquillo e sereno.

LAZZARI 7 - Sembrava il grande epurato dalla gestione Sarri, ora è tornato ai suoi livelli: devastante in campo aperto e sempre al centro del gioco offensivo.

Dall'83' HYSAJ s.v. - Non giudicabile.

PATRIC 6 - Sfortunato sull'autogol, che ne macchia in parte una delle poche partite senza particolari sbavature.

ACERBI 6,5 - Rischia il rigore su Piccoli, poi si mette l'elmetto e non soffre mai contro un avversario offensivamente nullo.

MARUSIC 7 - Molto bello il gol, non il primo della sua carriera realizzato dopo una lunga cavalcata. Stravince il duello con Hefti.

MILINKOVIC-SAVIC 6,5 - Meno in vista del solito, ma comunque sempre importante. A centrocampo spadroneggia con la sua potenza fisica.

LEIVA 5,5 - Spesso in ritardo, come fosse a corto di fiato. Anche sulla gestione palla non è impeccabile.

Dal 54' CATALDI 6 - Niente di speciale, il compitino è più che sufficiente.

LUIS ALBERTO 7 - Non doveva giocare, ma ormai per Sarri è un insostituibile: lo spagnolo lo ripaga con una partita da grande tuttocampista.

Dal 72' BASIC 6 - Una conclusione e tanta legna in mezzo al campo.

FELIPE ANDERSON 6,5 - Spesso incomprensibili alcune sue scelte offensive, ma quando si lancia nello spazio è imprendibile. Sirigu gli nega un gol stupendo.

IMMOBILE 8 - Seconda tripletta in campionato, 24 gol in stagione con tanto di sorpasso a Vlahovic in classifica marcatori, 179 in Serie A. I numeri non si discutono e raccontano di un attaccante vero, che nel suo ambiente naturale è tornato ad essere devastante. La volata europea passa per forza di cose da lui.

ZACCAGNI 6 - Bene in coppia con Marusic, spesso si incaponisce a cercare giocate troppo arzigogolate.

Dal 72' PEDRO 6 - Passeggiata di salute con un paio di conclusioni.

All. SARRI 7,5 - Quattro vittorie nelle ultime 5, assalto a quinto posto e al miglior attacco dell'Inter. Sembra aver trovato la quadra con una rosa corta e comunque piena di problemi: se gli faranno un mercato all'altezza il prossimo anno a Roma potrebbe esserci da divertirsi.

