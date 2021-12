Genoa-Milan, match valido per la 15a giornata di Serie A, è terminata con il punteggio di 0-3, frutto del gol di Ibrahimovic e della doppietta di Messias. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Genoa

SIRIGU 5,5 - Neanche ci prova sulla punizione di Ibra, incolpevole sui gol di Messias.

VANHEUSDEN 5,5 - Struttura e buona gamba, ma per ritenerlo davvero credibile la strada è ancora lunga.

VASQUEZ 6 - Progressi su progressi, anche nel naufragio di stasera si mette in mostra con grande dignità: merita la Serie A, con o senza Genoa.

MASIELLO 4,5 - In perenne imbarazzo contro le folate rossonere: dove non arriva l'esperienza non arriva ormai nient'altro.

Dal 77' BANI s.v. - Non è chiamato ad interventi degni di nota.

GHIGLIONE 5,5 - Come al solito parte forte e poi si spegne completamente. Ha un gran piede, ma non lo sfrutta con continuità.

ROVELLA 6 - Leader di un esercito più che claudicante, esce stremato e per l'ennesima volta deluso. Il suo destino è già tracciato verso un livello ben superiore a quello di questo Genoa.

Dal 77' PORTANOVA 6 - A un passo dal gol dell'anno da centrocampo, ma Maignan gli strozza in gola l'esultanza con un miracolo.

BADELJ 5 - Perde gran parte dei duelli fisici, quelli che una volta erano il suo marchio di fabbrica. Poche idee, spesso molto confuse.

Dal 62' GALDAMES 5,5 - Ingresso a frittata già ultimata, contesto impossibile per regalare qualcosa di significativo.

STURARO 5 - Bastasse il contrasto nel calcio forse sarebbe ancora alla Juventus, la qualità però non passa in convento. Non fa abbastanza, in nessuna fase.

Dal 46' HERNANI 6 - Soltanto un sontuoso Maignan gli nega la gioia del gol. Regala vivacità al centrocampo.

CAMBIASO 6 - Luce nel tunnel rossoblù, corre tanto e bene soprattutto nel primo tempo. Il suo talento è essenziale per un Genoa così povero. Crolla fisicamente col passare dei minuti.

BIANCHI 5 - Più volitivo e coraggioso rispetto alla gara con l'Udinese, ma ancora troppo poco per essere pronto. Fa bene però Sheva a insistere nel dargli fiducia.

Dal 62' PANDEV 5,5 - Entra a gara chiusa, resta all'angolo della partita.

EKUBAN 5 - Spaesato, annullato da Tomori e senza mai una reale occasione da gol: non è facile essere la punta di questo Genoa, lui di certo non maschera bene le difficoltà

All. SHEVCHENKO 5,5 - La sua barca fa acqua da tutte le parti, per lo meno non la abbandona mai emotivamente. Ha fatto il primo passo scegliendo i giovani su cui imbastire il suo progetto, ma ci sono ancora troppi infortuni e troppi elementi prossimi alla data di scadenza. Sarà un'impresa evitare la Serie B.

Le pagelle del Milan

MAIGNAN 7 - Un paio di brividi e poco altro nel primo tempo, poi risposte da fenomeno su Hernani e Portanova: Donnarumma chi?

KALULU 6 - Spesso messo in imbarazzo da Cambiaso e Rovella, resiste come può senza rubare l'occhio. Meglio da centrale.

KJAER s.v. - Sfortuna incredibile per il danese, che si fa male al ginocchio ed esce in barella: un gigantesco in bocca al lupo.

Dal 5' GABBIA 5 - Nervoso e irruento, non trova mai le distanze. Pioli lo toglie all'intervallo: si cresce passando anche da serate difficili come questa.

Dal 46' FLORENZI 6 - Sta trovando minutaggio e continuità dopo l'infortunio, ben figura con diligenza.

TOMORI 7 - Torna Fikayo e il Milan si riscopre impenetrabile: scherza con Ekuban e Bianchi e chiude mettendoseli in tasca. Gigantesco.

T. HERNANDEZ 6 - Non particolarmente ispirato, anche a causa della morsa dei costanti raddoppi costruita da Sheva. Pochi strappi, ma crescita costante nei 90 minuti.

TONALI 6,5 - Soffocato dall'intensità avversaria in avvio, ne esce a volte frastornato ma mai sovrastato. Non si risparmia mai e alla fine prende possesso del centrocampo. In mezzo è lui ora il top di gamma rossonero.

Dal 77' BAKAYOKO s.v. - Passeggiata di salute nel finale.

KESSIE 6 - Generale appannato, tenta qualche incursione con alterne fortune. Comunque prezioso nei raccordi.

B. DIAZ 7 - Finalmente Brahim! Condizione ritrovata e brillantezza di inizio stagione: tanti strappi e giocate di qualità, l'assist per Messias la ciliegina su un'ottima torta.

Dal 77' SAELEMAEKERS s.v. - Staffetta senza particolari mansioni, si limita a tenere la posizione.

KRUNIC 6 - Costantemente sacrificato, oggi dirottato sull'out di sinistra: fare l'esterno non è proprio roba sua, ma lui non lo sa e ci prova lo stesso.

MESSIAS 7,5 - Non parte benissimo, ma l'occasione fa l'uomo ladro e lui non si fa pregare: seconda zuccata dopo Madrid e seconda rete in rossonero. Rilancia addirittura nella ripresa con un piattone chirurgico all'angolino. Talismano rossonero: forse era scritto...

IBRAHIMOVIC 7 - Da cecchino la punizione con cui apre il match, da premio Oscar la regia con cui dirige l'attacco rossonero. Campione sempre, oltre la stagionatura.

Dal 60' PELLEGRI 5,5 - Volitivo, ma non sfrutta al massimo la sua occasione: la sensazione è che non sia ancora uscito dal suo tunnel.

All. PIOLI 7 - Ritrova la vittoria dopo due sanguinosi k.o. e vede avvicinarsi di nuovo la vetta: tutto meritato per come ha gestito la gara di stasera, tra turnover ragionato e scelte vincenti. Sfortuna incredibile l'infortunio di Kjaer.

