Genoa-Torino, match valido per la 30a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-0, frutto del primo gol in Serie A di Portanova. La gara è stata arbitrata dal signor Mariani. Con questo risultato i rossoblù si rilanciano in chiave salvezza, mentre per i granata prosegue il momento no.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Genoa

SIRIGU 6 - Attento e preciso in ogni situazione: il Torino lo aiuta a vivere una serata tranquilla.

FRENDRUP 6,5 - Tra le tante scommesse vinte di Blessin. Il gol nasce dalla sua caparbietà: per molti era un poco più di un meme, lui ha risposto sul campo.

MAKSIMOVIC 6,5 - Grande gara per l'ex Napoli, che dal primo all'ultimo minuto alza il muro e si mette in tasca un cliente scomodo come Belotti.

OSTIGARD 4 - Tradisce e inguaia i suoi. L'entrata su Izzo, per quanto il fallo sia un'invenzione di Mariani, è ugualmente sciocca ed ingiustificabile.

VASQUEZ 7 - Terzini, esterni, punte, mezze punte: chiunque voi siate, con lui passerete a fatica. Da sempre il Genoa azzecca i difensori, lui non fa eccezione.

STURARO 6 - Capitano coraggioso e sempre prezioso. Un combattente come lui è una certezza per una squadra che, ora, può credere nella salvezza.

BADELJ 6,5 - Tuttocampista. Il suo impatto sulla partita è stato più che tangibile: fagocita le mezzeali del Toro con esperienza e fisicità.

Dal 90'+3 HERNANI s.v - Non giudicabile.

MELEGONI 6,5 - Le qualità ci sono, l'intelligenza calcistica pure. Sembra non fare mai nulla per caso: altra grande gara, sempre più certezza.

Dal 66' GALDAMES 6 - Tiene bene botta senza abbassare il livello. Da seguito alla bella prova con l'Atalanta.

AMIRI 6 - Sacrificato per una causa chiamata inferiorità numerica. Non ha il tempo di impattare realmente sul match.

Dal 25' BANI 6,5 - Preciso e mai in affanno. Nel finale sale addirittura di tono, recuperando tanti palloni preziosi.

PORTANOVA 7 - Il primo gol in Serie A è il giusto premio per uno dei leader indiscussi di un Genoa inguaiato, ma dalla forte identità. Splendido per atteggiamento e dedizione alla causa, su questo in tanti avrebbero da imparare da lui.

Dal 66' YEBOAH 6,5 - La porta su, lontano dal pericolo. Bremer non si salta, meglio prendere tanto campo facendo reparto da solo.

DESTRO 6 - Lavoro di puro sacrificio, fa a sportellate con Bremer e non sempre ha la peggio contro uno dei migliori marcatori del campionato. Esce, un po' a sorpresa, all'intervallo.

Dal 46' HEFTI 6 - Bene in entrambe le fasi, aiuta la squadra a salire.

All. BLESSIN 7 - Da re dei pareggi a imbattibile. Due gol subiti in 8 partite e una secchiata di entusiasmo su un ambiente devastato nel gioco e nella testa. Con lui la salvezza per il Genoa, viste le avversarie, non è un miraggio.

Le pagelle del Torino

BERISHA 4,5 - La frittata sul gol di Portanova pesa come un macigno. Non ha altre occasioni con cui riscattarsi.

IZZO 5 - Il suo unico merito è l'espulsione provocata ad Ostigard, che gli vale i fischi assordanti di Marassi. Partecipa al patatrac sul gol, per il resto non è mai del tutto sicuro. Non giocava titolare da agosto, la ruggine si è vista tutta.

BREMER 6 - Non lo salti mai, questo è certo. In una serataccia per i suoi lui resta sé stesso: un grande difensore.

RODRIGUEZ 6 - Tra i pochi a salvarsi. A volte sbaglia, ma per lo meno prova a costruire qualcosa.

Dall' 80' BUONGIORNO s.v. - Non giudicabile.

SINGO 5 - Imballato e con poche idee. Lanciarsi sempre in verticale non è detto sia una buona strategia: Frendrup lo legge subito e ne limita tantissimo le avanzate.

Dall'80' ZAZA s.v. - Non giudicabile.

MANDRAGORA 5 - Regista molto poco illuminato. Il Toro non gira e lui non regala né ritmo né idee.

Dal 51' BREKALO 5 - Nessuno squillo a salvare i suoi, a creare scompiglio. Stasera neanche lui è riuscito ad entrare in questa partita.

LUKIC 5,5 - Meno peggio dei compagni di reparto, è tra i pochi a tentare la giocata in verticale per innescare Belotti. Cala drasticamente alla distanza.

VOJVODA 5,5 - Poco brio in fase di spinta. Ha la grande chance del pareggio nel primo tempo, ma sbaglia colpendo la traversa.

Dal 51' ANSALDI 5 - Non un buon ingresso in campo. Sbaglia tanto e non si rende mai pericoloso.

POBEGA 5 - Anche i migliori, in serate del genere, finiscono per adeguarsi alla mediocrità generale. Dietro Belotti stavolta non punge, arretrato in mezzo ci capisce poco.

PJACA 4,5 - Qualcuno sperava davvero nella sua resurrezione calcistica? La gara di oggi è specchio dell'ennesimo anno buttato, anche per colpa di troppa sfortuna. Sembra nascondersi costantemente.

BELOTTI 5 - L'abnegazione c'è, manca tutto il resto, compresi i rifornimenti. La difesa del Genoa lo tiene a bada senza problemi.

All. JURIC 4,5 - Andrea si è perso, cantava De Andrè: il Torino di Ivan sembra aver fatto la stessa fine. I granata non vincono da 8 partite e non trovano più il filo di Ariana di una stagione improvvisamente anonima: come può questa essere la stessa squadra che è andata a un passo dal battere l'Inter una settimana fa?

