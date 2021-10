Genoa-Venezia, match della 11a giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova si è concluso col punteggio di 0-0 . Genoa propositivo ma non cinico dalle parti di Romero, il Venezia sfiora il gol del ko trovando davanti a se un Sirigu in grande forma. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

=== Le pagelle del Genoa ===

Salvatore SIRIGU 7: Pochi interventi ma tutti provvidenziali. Sui colpi di testa di Caldara e Herny mette in luce nuovamente quei riflessi fondamentali per salvare il Genoa dal peggio.

Andrea CAMBIASO 6: Prende il controllo della fascia con l'esperienza ormai maturata velocemente in queste prime giornate da protagonista, tanti cross per la testa di Destro e Caicedo ma tutti disinnescati dalla difesa ospite.

Davide BIRASCHI 6: Rischia qualcosa di troppo in fase di costruzione, ordinato in chisura.

Johan VASQUEZ 5,5: Qualche leggerezza di troppo in marcatura su Henry, prova a far partire il gioco dal basso lanciando lungo per i propri attaccanti ma non brilla per precisione.

Domenico CRISCITO 6,5: Attento in chiusura sugli inserimenti degli esterni del Venezia, solita capacità di spinta in fase offensiva che garantisce al Genoa l'uomo in più sugli esterni.

Davide Ballardini, Genoa-Venezia Credit Foto Getty Images

Stefano STURARO 6: Spinge sulla fascia chiamando Haps agli straordinari, gli manca solo l'ultimo guizzo per riuscire a lasciare il segno. (dal 64' Abdoulaye TOURE 6: Prova ad accendersi con una conclusione da fuori che non trova lo specchio.)

Nicolò ROVELLA 6,5: Tutti i pericoli del Genoa passano dai suoi piedi. Che siano spunti in mezzo o punizioni calciate direttamente in porta, il Venezia non può dormire certo sonni tranquilli davanti a lui.

Milan BADELJ 5,5: Il solito lavoro di schermo a centrocampo e qualche tentativo di inserimento in avanti che non trova buona sorte, la sua esperienza dovrebbe garantire qualcosa di più.

Pablo GALDAMES 5,5: Parte fortissimo rendendosi pericoloso con una botta dal limite, si fa prendere - però - presto le misure dalla difesa del Venezia. (dal 64' Yaya KALLON 6: Prova a spaccare la partita con la sua velocità, Haps riesce comunque a contenerlo.)

Goran PANDEV 5: Nonostante il prolungato pressing offensivo del Genoa non riesce mai realmente a mettersi in luce. Poco spazio e pochi palloni giocabili. (dal 46' Felipe CAICEDO 5,5: Ceccaroni lo marca strettissimo, non riesce ad accendersi)

Mattia DESTRO 5,5: Prova a crearsi lo spazio con il solito lavoro sporco spalle alla porta, Romero gli nega la gioia del gol nell'unico vero tiro in porta della sua partita. (dal 56' Caleb EKUBAN 5: Entra, non riesce a dare l'apporto offensivo sperato da Ballardini e viene sostituito nei minuti finali. (dall'85' Alexander BUKSA S.V.)

All. Davide BALLARDINI 5,5: Il piccolo passo in avanti sta nell'atteggiamento della squadra, fin da subito proiettata all'attacco. Il gioco del Genoa, però, lascia ancora a desiderare.

Felipe Caicedo sconsolato, Genoa-Venezia, LaPresse Credit Foto LaPresse

=== Le pagelle del Venezia ===

Sergio ROMERO 6,5: Come il collega avversario, si mette in luce con diversi interventi provvidenziali per non permettere al Genoa di passare in vantaggio.

Pasquale MAZZOCCHI 6,5: Il migliore del Venezia nel primo tempo. Prova a rendersi pericoloso con le solite accelerazioni sulla fascia che mandano in affanno Criscito e compagni. (dal 46' Tyronne EBUEHI 6: Bravo nelle sovrapposizioni difensive su Ekuban e Caicedo ben posizionati in area.)

Mattia CALDARA 6: Due colpi di testa dinissescati da Sirigu che sarebbero potuti valere il gol vittoria, in difesa non commette sbavature.

Pietro CECCARONI 6,5: Anima e cuore del Venezia. Il capitano fa sentire la sua esperienza grazie al solito gioco ruvido ma più che efficace.

Ridgeciano HAPS 6,5: Non si fa sorprendere dagli inserimenti di Sturaro, deciso in chiusura e attento a non farsi saltare sulla sua fascia. (dall'84 Cristian MOLINARO S.V.)

Domen CRNIGOJ 6: Partita di gran lavoro sporco e lotta fisica a centrocampo, non concede troppo spazio alla manovra del Genoa. (dal 68' Sofian KIYINE 6: Sfiora il colpo del ko proprio nei minuti finali, il suo destro - però - si spegne di poco a lato.)

Gianluca Busio e Pablo Galdames durante Genoa-Venezia - Serie A 2021-22 Credit Foto Imago

Gianluca BUSIO 5: Non riesce mai a trovare il ritmo e il momento giusto per entrare realmente in partita.

Tanner TESSMANN 5,5: Importante apporto in fase difensiva, poco in luce quando il Venezia si affaccia dalle parti di Sirigu.

Mattia ARAMU 5: Non brilla come nelle ultime uscite. Imbrigliato dalla marcatura dei difensori di casa, non riesce a trovare il modo di rendersi pericoloso. (dal 77' Dor PERETZ S.V.)

Thomas HENRY 6: Pochi inserimenti vincenti ma comunque pericolosi, bravo nel prendere il tempo ai centrali del Genoa sulle palle alte in area. (dall'84' Francesco FORTE S.V.)

David OKEREKE 5,5: Pochi lampi, i soliti polmoni d'acciaio che oggi - però - non vengono accompagnati dall'estro capace di lasciare il segno.

All. Alberto BERTOLINI 6,5: Il sogno tanto atteso della Serie A è finalmente arrivato. Sostituisce lo squalificato Zanetti non facendo sfigurare affatto un Venezia combattivo.

