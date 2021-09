Genoa-Verona, match della sesta giornata di Serie A si è concluso con un pareggio pirotecnico . Il Verona si fa rimontare dal Genoa e strappa un punto solo grazie al colpo di testa di Kalinic sul finale. Nel Genoa brillano Crisicito e Destro, mentre Maksimovic incappa in una serata no. Il Cholito Simeone invece, si riprende il posto da titolare grazie a una prestazione di sacrificio.

Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match. Informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

Classifiche e risultati

Serie A Il nuovo Genoa riparte con un pareggio pirotecnico: 3-3 col Verona 4 ORE FA

Le pagelle del Genoa

Salvatore SIRIGU 6,5: i tre gol subiti non affossano una prestazione monumentale. Tre miracoli nel secondo tempo, a 34 anni è la scialuppa di salvataggio del Genoa.

Andrea CAMBIASO 5,5: lucido nel convergere e alimentare la regia di Rovella con tocchi di qualità. Il suo voto è sporcato dall'indecisione sull'azione da gol di Simeone: in controtempo, si fa sormontare e concede il vantaggio. (dal 45' PANDEV 6,5: ingresso nervoso, si fa perdonare con il guizzo che causa il rigore e con la corsa che innesca il contropiede del vantaggio di Destro).

Nikola MAKSIMOVIC 5: due leggerezze imperdonabili vanificano una prestazione di gran cuore; in occasione del gol di Simeone si fa beffare in controtempo da Ilic e lascia scoperta la retroguardia.A inizio ripresa rifila un pestone costoso su Simeone e regala un rigore. (dal 54' BANI 5,5: un suo intervento in ritardo costringe Sirigu al miracolo sulla conseguente punizione dal limite)

Davide BIRASCHI 6: audace nell'inventare in fase di impostazione e nel mettere una pezza quando serve. Fermato da un risentimento muscolare. (dal 64' GHIGLIONE 5,5: si posiziona sulla destra e si aggrega all'assalto rossoblu senza brillare).

Domenico CRISCITO 7,5: arrembante, approfitta di una difesa avversaria che gli concede tutto lo spazio necessario per graffiare. Caposaldo di questo nuovo Genoa, è lui a segnare il primo gol dell'era americana.

Milan BADELJ 6: veglia premurosa davanti alla difesa. Si diverte facendo divertire gli altri.

Nicolò ROVELLA 7: pulisce una quantità enorme di palloni, tiene in vita questo Genoa con energia e ordine. L'assist per il primo gol di Destro è la ciliegina sulla torta.

Yayah KALLON 5: ci mette tanta energia, ma una buona parte di questa è sprecata. Tante corse a vuoto, non fa sentire il suo peso in area avversaria. (dal 58' EKUBAN 5,5: si propone con continuità, ma soffre il fisico di Dawidowicz)

Filippo MELEGONI 5,5: un paio di fiammate geniali e un paio di esecuzioni legnose. Talento in crescita, ma ancora in fase di gestazione. (dal 45' BEHRAMI 5: appena entrato si fa ammonire. Contribuisce solamente a far alzare la temperatura della gara).

Mohamed FARES 5: l'esuberanza di Criscito lo reclude in un angolino solitario. Poco coinvolto nella manovra, si rende più utile nella ripresa, quando Ballardini lo retrocede alla posizione di terzino.

Mattia DESTRO 8: nascosto tra i piloni del Verona fino a 10 minuti dalla fine, si accende in un fazzoletto di secondi. Prima la spizzata su calcio piazzato, poi il tocco morbido dopo uno stoico coast-to-coast: è lui a riaccendere il Ferraris in una serata infinita.

All. BALLARDINI 6: il suo Genoa è propositivo, determinato, addirittura rissoso. L'energia c'è, ora bisogna decifrare il sistema per incanalarla verso l'obiettivo salvezza.

Destro esulta per un gol in Genoa-Hellas Verona - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Verona

Lorenzo MONTIPO' 5,5: attento su un paio di tiri sporchi, ma il pallonetto di Destro è un boccone pesante da digerire.

Nicolò CASALE 7: copre bene la profondità e tronca sul nascere la velocità di Kallon. Il suo assist per Kalinic scaccia i fantasmi sul finale.

Koray GUNTER 6: ordinaria amministrazione per lui, si esalta sotto pressione.

Pawel DAWIDOWICZ 5: goffo nell'episodio che porta al rigore del Genoa. Il tocco di gomito vanifica una prestazione da "mastino" a scapito degli attaccanti rossoblu.

Davide FARAONI 7: il suo cross per Simeone è da manuale; lui si fa trovare sempre pronto. (dal 74' MAGNANI 6: rileva un acciaccato Faraoni e si applica nell'accompagnare l'azione).

Adrien TAMEZE 5,5: bravo a cogliere opportunità tra le linee, fa quantità in mezzo al campo senza sfoggiare troppa personalità. (dal 66' BESSA 6,5: innesca un contropiede, conquista palloni e calci di punizioni. Diventa un punto di riferimento vitale per un Verona in apnea).

Ivan ILIC 6,5: il gol di Simeone nasce da un suo break geniale. Lettura perfetta per un giocatore sempre più calato nel ruolo di perno del centrocampo veneto.

Darko LAZOVIC 6: sfila bene sulla fascia. L'intesa con Barak gli permette di brillare in ripartenza. (dal 45' SUTALO 6: attento a tappare i buchi in difesa, si lancia in avanti con personalità).

Antonin BARAK 7,5: lavora di istinto tra le linee, presenza essenziale per far scatenare Simeone là davanti. Proprio il Cholito ripaga i suoi sforzi regalandogli una chance al dischetto, che lui concretizza con un sinistro affilato.

Giovanni SIMEONE 8: segna nel momento migliore del Genoa e si procura il rigore nella ripresa. In situazione di vantaggio, ringhia in ripiegamento alleggerendo la pressione degli avversari. La squadra lavora per lui, e lui lavora per la squadra.(dal 66' KALINIC 7,5: entra e spacca la porta. Salva la serata.)

Kevin LASAGNA 5: meno coinvolto rispetto al Cholito, si ingolfa in fase di copertura e arriva in area con le gambe pesanti. (dall'83' CAPRARI SV)

All. TUDOR 5,5: il suo Verona si fa rimontare ancora una volta.C'è da lavorare, soprattutto sull'aspetto della gestione psicologica.

Locatelli-Juve, che accoglienza! Applausi e l'abbraccio dei tifosi

Serie A Genoa-Verona: probabili formazioni e statistiche IERI A 08:57