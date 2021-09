Inter-Atalanta, match della sesta giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena allo stadio San Siro di Milano, si è concluso col punteggio di 2-2 . Gara arbitrata da Fabio Maresca di Napoli. A segno Lautaro Martinez per l'Inter, quindi rimonta dell'Atalanta con Malinovskyi e Toloi, infine definitivo pareggio di Dzeko. Nel finale Dimarco ha calciato un rigore contro la traversa e Piccoli si è visto annullare dalla VAR la rete del 2-3. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle dell'Inter

Samir HANDANOVIC 5 - Croce e delizia. Ha sulla coscienza l'intervento non perfetto che regala a Toloi l'1-2 e non è perfetto nemmeno sul tiro di Piccoli. Oltre al "solito" immobilismo su certi tiri da fuori. Bravo se non altro su Zapata, Malinovskyi e Ilicic.

Milan SKRINIAR 5,5 - Vive un primo tempo difficoltoso, perché molte delle azioni migliori dell'Atalanta scaturiscono nella sua zona. Concede troppo spazio a Malinovskyi, che non perdona. Poi cresce.

Stefan DE VRIJ 6 - Si perde Piccoli nel finale, ma per sua fortuna Maresca e la VAR annullano. Con Zapata aveva dato vita a un bel duello.

Alessandro BASTONI 5,5 - Viene ammonito per un'ingenua trattenuta su Pessina e spesso è preso in mezzo tra Malinovskyi, lo stesso Pessina e Zappacosta. Serata difficoltosa (dal 57' Federico DIMARCO 6,5 - Mezzo voto in meno per il rigore calciato contro la traversa. Un errore che macchia solo parzialmente un ingresso in campo di pura personalità, con tanto di partecipazione decisiva nell'azione del pari)

Matteo DARMIAN 5,5 - Non ripete la prestazione di Firenze. Parte benino, partecipa all'azione del vantaggio, poi scompare e non riappare più (dal 57' Denzel DUMFRIES 6 - Porta maggior vigore e pericolosità rispetto a Darmian, chiamando Musso al gran riflesso)

Nicolò BARELLA 7 - Inizia con il perfetto assist che manda a segno Lautaro, prosegue tra strappi, inserimenti e una serie di palloni al bacio per i compagni. Compreso quello per Dimarco nell'azione del 2-2 (dal 90' Martin SATRIANO s.v.)

Marcelo BROZOVIC 6 - Tagliato fuori, sia dal punto di vista offensivo che delle coperture, per buoni tratti della gara. Cresce visibilmente nella ripresa, alla pari dell'Inter.

Hakan ÇALHANOGLU 5 - Deludente. Non riesce praticamente mai ad accendere la luce e non è un caso che Inzaghi lo sostituisca all'inizio della ripresa (dal 57' Matias VECINO 6 - In fiducia dopo tanti mesi bui. Si proietta spesso nell'area avversaria e va a un passo dal gol di testa)

Ivan PERISIC 6 - Va a sprazzi, adeguandosi all'andamento di una gara dai mille volti. Anche lui dà il proprio contributo in termini di pericolosità, specialmente nella ripresa.

Lautaro MARTINEZ 7 - Bellissimo il gol al volo che porta in vantaggio l'Inter. Come sempre è tra i migliori tra i nerazzurri, tra iniziative e giocate preziose (dall'81' Alexis SANCHEZ s.v.)

Edin DZEKO 6,5 - Tra un errore e l'altro, sembra proprio non essere la sua giornata. E invece è proprio lui a regalare all'Inter il punto del pareggio. Una rete che gli ridà fiducia.

All. Simone INZAGHI 6,5 - Tanti gol segnati, qualcuno di troppo subito. La natura della sua Inter, ormai, si è capita. Ma serve più continuità all'interno della stessa partita.

Le pagelle dell'Atalanta

Juan MUSSO 6,5 - Subisce due reti su cui può far ben poco. Bravissimo a evitarne altre, fortunato sul rigore calciato da Dimarco contro la traversa.

Rafael TOLOI 7 - Più che un difensore è un tuttocampista. Lo si trova a fare il terzo di difesa, il centrocampista, perfino l'attaccante. Al posto giusto nel momento giusto per battere Handanovic.

Merih DEMIRAL 5,5 - Si batte come un leone contro Lautaro e Dzeko, risalendo prepotentemente la corrente dopo un avvio complicato, ma nel finale il suo braccio largo in area rischia di costare carissimo.

José Luis PALOMINO 6,5 - Si riprende alla grande da un inizio estremamente traballante. Solido negli interventi, puntuale nelle chiusure. Poi alza bandiera bianca per infortunio (dal 70' Joakim MAEHLE 6 - Porta brillantezza sulla destra e sfiora il gol con una rasoiata insidiosissima)

Davide ZAPPACOSTA 6,5 - Si conferma acquisto (o meglio: ritorno) azzeccato. Fino a quando la gara è nelle mani dell'Atalanta, sulla destra offre un'alternativa preziosa (dal 77' Marko PASALIC s.v.)

Marten DE ROON 6 - Primo tempo in cui prende in mano le redini del gioco, secondo in affanno. Quando l'Inter ha il pallino, corre con la lingua penzoloni.

Remo FREULER 5,5 - A tratti sembra leggermente in debito d'ossigeno. Si perde Lautaro nell'azione dell'1-0 interista e non gioca la sua miglior partita.

Robin GOSENS 5,5 - Un po' bloccato. Gioca coi compagni, ma non riesce quasi mai ad andare al cross o al tiro. Nella ripresa è costretto a mettersi l'elmetto.

Ruslan MALINOVSKYI 7,5 - Ogni volta che prende palla dà una sensazione reale di pericolosità. Segna un gol stupendo, ne provoca un altro, colpisce un palo. In una parola: dominante (dal 63' Josip ILICIC 6 - Un po' appesantito, e non è una novità, ma coi piedi ci sa sempre fare. Chiama Handanovic a un intervento per nulla semplice)

Matteo PESSINA 5,5 - Utile alla squadra, come sempre, ma anche un po' impreciso e poco concreto (dal 63' Berat DJIMSITI 6 - Provvidenziale in un paio di chiusure. Stringe i denti in un finale di battaglia)

Duvan ZAPATA 6 - Non segna, sbatte su Handanovic, ma con la sua presenza e la sua capacità di proteggere il pallone è una minaccia reale (dal 63' Roberto PICCOLI 6,5 - Segnerebbe il gol della teorica vittoria, se non intervenisse (giustamente) la VAR per annullarglielo)

All. Gian Piero GASPERINI 7 - Sì, l'Atalanta è tornata. Se mai se n'è andata. Spettacolari la seconda parte del primo tempo e la prima parte della ripresa. E nel finale rischia pure di portare a casa l'intero bottino.

