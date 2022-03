Inter-Fiorentina, match valido per 30a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-1 , frutto delle reti di Torreira e del successivo pareggio di Dumfries. Con questo risultato l'Inter rimane lontana 3 punti da Milan e Napoli, seppure con una partita in meno rispetto ai partenopei. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dell’Inter

Samir HANDANOVIC 6,5 – Non proprio pulitissimo in avvio di partita, ma al 93° salva l’Inter con l’intervento su Ikone.

Danilo D’AMBROSIO 6 – Una gara onesta la sua, senza particolari picchi né da un lato né dall’altro.

Milan SKRINIAR 6 – Pulito al centro della difesa. Prende in consegna Piatek senza mai soffrire il polacco.

Alessandro BASTONI 6,5 – Una partita come al solito attenta. Preziosissimo, nel finale, in quella chiusura complicata, ma pulita, su Nico Gonzalez. Dall’80’ Federico DIMARCO – sv.

Denzel DUMFRIES 7 – Una giocata ‘gasperiniana’, quella del gol: da quinto a quinto, si fa trovare pronto sulla palla splendida di Perisic. Si conferma giocatore energico, una delle scoperte di Inzaghi in questa stagione.

Nicolò BARELLA 6 – Non è più il Barella dirompente di un anno fa. E questo ormai è chiaro. Anche oggi, la sua partita, è di alti e bassi. Manca, in sostanza, quella costanza che ne aveva fatto sotto Conte uno dei migliori d’Europa.

Arturo VIDAL 6 – Ha un’occasione su un inserimento, ma al di là di quella è nel ruolo chiave che fa fatica: ossia quello di vice-Brozovic. Posto che sostituire il croato in questo momento è compito che pochi al mondo saprebbero svolgere, la sua alla fine è una partita accettabile. E’ che all’Inter,in questo momento, servirebbe di più. Dal 90’ Felipe CAICEDO – sv.

Hakan CALHANOGLU 5 – No, non va. La fotografia del suo match è nel pallone, l’ultimo, disperato, sventagliato sostanzialmente nel nulla. Partita di cui ha capito poco.

Ivan PERISIC 6,5 – La consueta certezza di questa Inter. Anche in una giornata potenzialmente molto delicata, è dal piede del croato che parte la giocata per mettere una toppa alle cose. Dall’80’ Robin GOSENS – sv.

Lautaro MARTINEZ 6 – Un gol annullato dopo una bellissima apertura. Pochino però. Servirebbe, a questa Inter, qualcosa di più, soprattutto dal punto di vista della presa emotiva, dal saper trascinare la squadra. Dal 74’ Alexis SANCHEZ 6 – Prova a tirare fuori il consueto colpaccio nel finale, ma sulla sua strada trova la coscia di Biraghi.

Edin DZEKO 6 – Il solito lavoro di raccordo da regista offensivo, come ben dimostrato da quel colpo di petto che aveva portato poi al gol annullato a Lautaro. Davanti però alla fine non pizzica, se non per una mezza occasione nel primo tempo. Dal 74’ Joaquin CORREA 6,5 – Buono il suo lampo nel finale, che di fatto porta alla creazione dell’occasione migliore dell’Inter nella ripresa, quella di Sanchez.

All. Simone INZAGHI 5,5 – Ai punti questa partita la perde, Inzaghi. Con i cambi, fatti rivoluzionando l’attacco ma non cambiando lo stile di gioco. E per il gioco prodotto: migliore, alla fine, quello proposto dagli ospiti. Oltre a questo c’è da sommare un fatto non da poco: nelle ultime 6 uscite di Serie A, una sola vittoria... Con la Salernitana. Il Milan può scappare.

Le pagelle della Fiorentina

Pietro TERRACCIANO 6,5 – Un intervento importante su Dzeko, ma non solo. Tante parate decisive. Rischia una frittata con i piedi, ma si salva.

Lorenzo VENUTI 5,5 – Non ha la qualità di Odriozola dal punto di vista offensivo. Troppo tenera la marcatura su Perisic che porta al gol.

Nikola MILENKOVIC 6,5 – Attento in copertura, fa “legna” quando deve. Si conferma una certezza di questa Viola. Dal 90’ Lucas MARTINEZ QUARTA – sv.

IGOR 6 – Lento nel far passare un pallone che rischia di mandare in gol l’Inter nel primo tempo, ma pulito in tutte le letture.

Cristiano BIRAGHI 6,5 – A proposito di marcature tenere: troppo leggera, anche la sua, nell’occasione che porta al pari di Dumfries. Nel finale però fa la cosa più importante della partita: salva sul tiro a botta sicura di Sanchez.

Gaetano CASTROVILLI 7 – Un primo tempo non brillantissimo nel senso di operare tecnicamente la scelta, che concettualmente invece è sempre giusta. Nella ripresa sale, diventando un punto fermo della Fiorentina. Dal suo piede nasce l’imbucata che porta al gol.

Lucas TORREIRA 7 – Tanta sostanza lì in mezzo, con una forte pressione e recuperi palla davvero importanti. La novità però sono i gol. Come col Bologna, c’è ancora il suo zampino e un super inserimento. Il lavoro di Italiano, qui, è evidente.

Alfred DUNCAN 7 – Una partita intelligente, su due fasi. Bravo a fare da schermo, rapido nelle letture e nelle giocate offensive. Promosso ampiamente anche lui.

Nicolas GONZALEZ 7 – E’ spesso potenzialmente pericoloso, ma conferma il problema visto spesso quest’anno: calcia male. Certo, poi, ci sono le giocate, i dribbling e l’assist, come quello a Torreira. Dal 90’ José Maria CALLEJON – sv.

Krzysztof PIATEK 5,5 – Si batte, là davanti, per la squadra. La verità però è che non è mai pericoloso. Dal 90’ Arthur CABRAL – sv.

Riccardo SAPONARA 5,5 – Non è incisivo in zona gol, sbagliando nel primo tempo almeno un paio di occasione potenzialmente molto ghiotte. O meglio: troppo ghiotte. Dal 74’ Jonathan IKONE 5,5 – In pieno recupero, lanciato davanti ad Handanovic, non è sufficientemente freddo. Avrebbe potuto far meglio: sarebbe stato il colpo del ko.

All. Vincenzo ITALIANO 7 – Viene a San Siro con l’idea di portare il suo gioco. E ci riesce alla grande. La Fiorentina gioca meglio e propone di più, specie nel primo tempo. Certo, deve riuscire ad allenare un po’ il “cinismo”, specie quello dei suoi esterni, che segnano troppo poco. Ma dal punto di vista del gioco e dei compiti in campo, questa squadra ha le idee chiarissime.

