Juventus-Empoli, match della 2a giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena all'Allianz Stadium di Torino si è concluso col punteggio di 0-1 : a decidere è una rete di Mancuso per la prima storica vittoria dell'Empoli in casa della Juve. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle della Juventus

Wojciech SZCZESNY 6 – A differenza di Udine, oggi incolpevole.

Juan CUADRADO 5,5 – E’ come al solito uno dei pochi a provarci, cercando di dare qualità e vincere gli uno contro uno. L’Empoli è però ben organizzato e a dirla tutta è dal suo lato di campo che nasce l’azione del gol dei toscani. Dall’81’ Mattia DE SCIGLIO – sv.

Leonardo BONUCCI 6 – Gestisce relativamente bene la difesa, se non per qualche svarione nel finale.

Matthijs DE LIGT 6 – Nel recupero probabilmente evita che il bilancio sia ancor più pesante per i bianconeri. Per il resto è una gara attenta.

Alex SANDRO 5,5 – Spesso in difficoltà con l’esuberanza di Haas e la capacità di allargarsi di Cutrone. In fase offensiva fa poco.

Rodrigo BENTANCUR 5 – A Udine era stato uno dei migliori, oggi è preso dentro in un centrocampo che resta la più grande incognita di questa squadra. Si conferma assolutamente mediocre nel ruolo di mezzala. Esce tra i fischi. E c’è un motivo. Dal 65’ Manuel LOCATELLI 6 – “Ha mezz’ora di autonomia”, aveva detto Allegri. E quella mezz’ora il tecnico gliela concede. Sfiora il gol con l’incursione, poco più. In ogni caso non è Zidane del ’97: ovvero non basterà lui da solo a risolvere i problemi di palleggio e qualità di questa squadra.

DANILO 4,5 – Non è un regista. E si vede.

Adrien RABIOT 4,5 – Non è esterno offensivo, ovvero dove ha giocato nel primo tempo. E si vede. Dal 55’ Federico BERNARDESCHI 5,5 – Non è un giocatore in grado di spostare gli equilibri. E si vede.

Weston MCKENNIE 5 – Parte in mezzo non si capisce bene dove; finisce dietro alla punta Dybala nel 4-4-1-1. Corre, ma spesso a vuoto, dando la sensazione di non aver ben capito il da farsi. Dal 46’ Alvaro MORATA 5 – Il suo ingresso in teoria avrebbe senso: alla Juventus mancava la punta. La verità però è che non fa per la Juve alcuna differenza tra il primo e il secondo tempo.

Paulo DYBALA 5 – Senza CR7 dovrebbe essere lui l’uomo a cui affidarsi in casa juventina. Il suo match però è prevedibile e senza spunti.

Federico CHIESA 7 – Un faro nel nulla. O quasi. Nei primi 12 minuti costringe Vicario a due super interventi. Corre, lotta, spinge, prova a dare qualità. Il problema è che intorno a lui, questa sera, non ha compagni all’altezza. Dal 66’ Dejan KULUSEVSKI 6 – Un paio di serpentine, nella speranza di trovare spazio per inventare qualcosa. Pochino, ma per lo meno lancia un segnale.

All. Massimiliano ALLEGRI 4 – Danilo regista. Morata in panchina. McKennie terquartista. Rabiot esterno offensivo. Poi Chiesa fuori quando era l’unico a girare tra i suoi. De Sciglio nel finale per Cuadrado. E via così. Che stia provando a capire da dove può tirar fuori qualcosa, ci può anche stare. Il problema però, nel mentre, è che in campo è confusione totale. E l’Empoli non deve poi soffrire nemmeno troppo per vincerla.

Le pagelle dell’Empoli

Guglielmo VICARIO 8 – Ci sarebbe tutto l’Empoli da premiare: da Stojanovic a Ricci, da Bandinelli al lavoro delle punte Mancuso e Cutrone, ma le due grandi parate del suo portiere in avvio probabilmente permettono ai toscani di venire fuori con questo tipo di partita. Fossero andati subito sotto, probabilmente, avremmo visto una trama diversa. E invece è andata così grazie anche ai due salvataggi su Chiesa.

Petar STOJANOVIC 7 – Che partita che gioca a destra, dove ridicolizza Rabiot e i pochi tentativi di Alex Sandro.

Adrian ISMAJILI 7 – Tiene con personalità una difesa che regge gli uno contro uno ma non rinuncia mai a giocare.

Sebastiano LUPERTO 7 – Tiene alla grande sugli “avanti” della Juventus nel primo tempo; regge bene anche gli uno contro uno con Dybala e Kulusevski nella ripresa.

Riccardo MARCHIZZA 6,5 – Come tutta la linea difensiva dell’Empoli gioca una gara solida e attenta. Soffre un po’ di più in avvio di match.

Nicolas HAAS 6,5 – Corre tantissimo, ed è attento in entrambe le fasi: quando c’è da proporsi per un passaggio e quando c’è da coprire.

Samuele RICCI 7 – Che bel regista basso. Classe 2001, gioca con personalità dando i ritmi a un Empoli che non rinuncia mai alla giocata.

Filippo BALDINELLI 7 – Nasce da una sua incursione il gol dei toscani, dimostrando anche oggi – dopo già il buon match contro il Napoli, di avere piedi educati. Dall’80’ ZURKOWSKI – sv.

Nedim BAJRAMI 7 – Tecnico, ma anche ruvido quando ce n’è bisogno. C’è anche il suo zampino nella giocata che porta al gol di Mancuso. Dal 70’ Leo STULAC 6 – Mette un po’ di forze fresche in un momento in cui l’Empoli aveva bisogno di nuovo fiato.

Leonardo MANCUSO 7,5 – Bravissimo nel controllo e tiro che porta al gol, eccezionale lungo tutto l’arco della partita per capacità di giocare con la squadra, movimento e generosità. Corre tanto e si muove tanto. Fondamentale, nel calcio brillante di Andreazzoli. Dal 73’ Andrea PINAMONTI 6 – Impatto sufficiente anche il suo, con un finale dove costringe anche de Ligt all’intervento decisivo.

Patrick CUTRONE 6,5 – Quanto ha corso e quanto ha dato fastidio Cutrone, in entrambe le fasi della partita. Buono anche un tiro da fuori che spaventa Szczesny, il suo match però è soprattutto – anche qui – nella mobilità data al reparto e nella capacità di dialogare con la squadra. Dall’80’ HENDERSON – sv.

All. Aurelio ANDRAZZOLI 7,5 – Il suo Empoli ha le idee chiare: corre e gioca sempre a calcio. Organizzato, preciso, in campo i suoi sanno cosa fare e dove devono stare. L’esatto opposto di ciò che ha fatto la Juventus stasera. Si gode così una vittoria storica: né lui né l'Empoli avevano mai battuto la Juve. Lo fanno dominando, a Torino. Applausi.

