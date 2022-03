Juventus-Salernitana, match valido per la 30esima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 2-0 , frutto delle reti di Dybala e Vlahovic. Con questo risultato la Juventus vola a -1 dal 3° posto dell'Inter, che affronterà proprio dopo la sosta. La Salernitana invece resta ultima e con una salvezza sempre più complicata. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Juventus

Wojciech SZCZESNY 6,5 – Un primo tempo da spettatore, ma nella ripresa, quando la Juve cala troppo, mette lì quei due/tre interventi giusti.

Mattia DE SCIGLIO 6,5 – Bella prova, specie nel primo tempo. Aggressivo in fase offensiva, dal suo piede nasce il pregevole assist per la testa di Vlahovic.

Matthijs DE LIGT 6 – Qualche sbavatura su Djuric, che si conferma cliente scomodo nel gioco areo.

Giorgio CHIELLINI 6 – Un buon rientro, con un primo tempo attento, senza strafare. Dal 46’ Daniele RUGANI 6 – Dopo il rigore fatale causato in Champions, 45 minuti discreti. Rischia anche oggi però, tirandosi da solo in area un pallone sul braccio. La regola però in questo caso parla chiaro: nessun rigore.

Luca PELLEGRINI 6,5 – Buona prova anche la sua, con i due esterni bassi della Juventus che soprattutto nel primo tempo creano tantissime sovrapposizione offensive.

Juan CUADRADO 6,5 – E’ dalla sua zona di campo che nascono offensivamente le cose più pericolose. Non una novità. Dal 91’ Fabio MIRETTI – sv.

DANILO 6,5 – Giocatore intelligente. Si propone sempre con i tempi giusti anche in un ruolo in cui è prestato alla causa. Nella ripresa fa da schermo.

ARTHUR 6 – Poche verticalizzazioni, confermandosi giocatore piuttosto orizzontale. La sua comunque non è una brutta partita. Dal 70’ Federico BERNARDESCHI 6 – Qualche minuto da rimettere nelle gambe, per rientrare in rodaggio. Niente da segnalare.

Adrien RABIOT 6 – Anche per lui una partita senza particolari squilli. Giocatore che difficilmente strappa l’occhio e va oltre al proprio compitino.

Paulo DYBALA 7 – Un primo tempo da giocoliere, da calciatore con qualità differente rispetto agli altri. Certo, la Salernitana non è la Champions League, ma la Joya lancia un segnale: chi può permettersi di meglio questa Juventus? La sua è una prestazione da protagonista, con giocate preziose e il gol che sblocca la gara. Dal 58’ Alvaro MORATA 6 – Entra in una fase di partita in cui la Juventus è già andata in “gestione” ormai da un pezzo. Poco servito.

Dusan VLAHOVIC 7 – Torna a timbrare dopo due gare senza reti, come sempre fatto in questa stagione fin qui. C’è il gol, ma è anche nel tocco che manda Dybala in porta sul primo gol. Dal 91’ Moise KEAN – sv.

All. Massimiliano ALLEGRI 6,5 – In settimana ha parlato di “onesta intellettuale”. Ecco, non sarebbe corretto gridare al miracolo dopo una vittoria per 2-0 sulla Salernitana; o cancellare quanto è successo in Champions. La partita però è buona e non era banale visto quanto accaduto col Villarreal prima e dentro lo spogliatoio poi. Occhio però al dettaglio, sempre a proposito di onestà intellettuale: la sua Juventus oggi domina il primo tempo ma smette di giocare a inizio ripresa, innervosendolo non poco. Insomma, non è tutto oro ciò che luccica.

Le pagelle della Salernitana

Luigi SEPE 6 – Qualche buona parata, incolpevole sulle reti subite.

Pasquale MAZZOCCHI 5 – Sovrastato da Vlahovic sul gol, fatica con Pellegrini.

Norbert GYOMBER 5,5 – Fatica a domare la possanza atletica di Vlahovic.

Federico FAZIO 5,5 – Spesso, specie nel primo tempo, dà la sensazione di fare fatica a trovare la posizione giusta.

Matteo RUGGERI 5 – A proposito di giocatore che fanno fatica: il ragazzo è prese dentro da Dybala e Cuadrado per tutto il primo tempo. Dal 69’ Frank RIBERY 5,5 – Malino anche il suo ingresso. Tocca pochi palloni, non riesce a incidere.

Lassana COULIBALY 5 – Il giallo preso quasi subito influisce negativamente sulla prestazione. Dal 46’ EDERSON 6,5 – Buonissimo impatto. Più fluidità alla manovra, qualche buona giocata e dei bei palloni in verticale.

Ivan RADOVANOVIC 5 – In mezzo al campo non riesce a fare uscire un pallone pulito per tutto il primo tempo. Dal 78’ Mamadou COULIBALY – sv.

Nadir ZORTEA 5,5 – Riesce anche a farsi vedere in qualche occasione, ma è poco incisivo, calciando male o perdendo un tempo di gioco.

Federico BONAZZOLI 6,5 – Assolutamente promosso. Pur facendo fatica per un tempo e avendo poche chance, riesce sempre in un amen a girarsi e calciare. Impegna Szczesny in più di un frangente. Dal 78’ MIKAEL – sv.

Diego PEROTTI 5 – Sostanzialmente non pervenuto. Dal 60’ Simone VERDI 5,5 – Pronti-via e avrebbe una punizione – la sua specialità – che però calcia malissimo. Pomeriggio rivedibile.

Milan DJURIC 6 – Lotta come un leone su tutti i palloni alti, dando comunque fastidio a un marcantonio come de Ligt.

All. Davide NICOLA 5,5 – Un primo tempo forse un po’ troppo molle. Negli spogliatoi tocca le corde giuste e approfitta del solito calo della Juventus, che va in gestione. Per fare l’impresa però sarebbe servito qualcosina di più... Posto che il materiale tecnico a disposizione non è certo il Real Madrid.

