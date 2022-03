Juventus-Spezia, match valido per la 28esima giornata di Serie A 2021-2022, è terminato sul punteggio di 1-0, frutto della rete di Alvaro Morata . La gara è stata arbitrata da Francesco Fourneau della sezione di Roma 1. Qui di seguito, i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Juventus

Wojciech SZCZESNY 7: spettatore nel primo tempo. Nella ripresa chiude la saracinesca da campione al cospetto di Gyasi e Agudelo (da due passi). Sulla vittoria sofferta della Juve sullo Spezia, è ben chiara anche la sua firma.

DANILO 6,5: prestazione puntuale senza sbavature. Chiude ogni boccaporto dal suo presidio di destra, garantendo grande sicurezza.

Matthijs DE LIGT 5: flirta troppo spesso con la defaillance, tra disimpegni corti e mancate marcature su Agudelo.

Daniele RUGANI 6: prestazione dai due volti. E' lui a recuperare la sfera mal rinviata da Provedel e a dare il "la" alla ripartenza che porta al gol di Morata. Poi, però, specie nella ripresa, è in certo in numerose circostanza e sono da dimenticare i suoi tentativi di impostazione. Nel complesso, comunque, la sufficienza c'è.

Luca PELLEGRINI 5,5: soffre la velocità e l'esuberanza di Agudelo, che lo porta al cartellino giallo. Sostituito prima della metà della ripresa.

Dal 63' Federico Bernardeschi 5,5: un cartellino giallo per un intervento in ritardo su Agudelo, qualche serpentina fine a se stessa e poco altro.

Manuel LOCATELLI 7: fa da cerniera tra Vlahovic e Morata in occasione del gol che decide il match. Dimostra di essere in grande forma.

ARTHUR 6: dialoga molto bene con Cuadrado nella prima mezz'ora di gioco. Poi si perde.

Adrien RABIOT 5,5: pur non commettendo particolari errori, risulta non pervenuto in fase di costruzione. Come sempre, procede ai suoi ritmi da calcio in infradito...

Juan CUADRADO 6: sempre rapido e funzionale sulla destra, risulta poco incisivo davanti allo specchio. Al 33', infatti, sciupa una grossa chance per raddoppiare su suggerimento di Arthur.

Dusan VLAHOVIC 5,5: trasconante nella ripartenza che porta alla rete Morata. Ma poi la sua partita diventa dura, spezzettata, a tratti fallosa. Ecco, non il miglior Vlahovic.

Dall'86' Moise Bioty Kean: sv.

Alvaro MORATA 7: per il gol, per come si muove con maggior disinvoltura tra le maglie della difesa avversaria, per tutto. Sgravatosi dalle incombenze "da numero 9", sembra esprimersi con maggior leggerezza mentale.

Mister Massimiliano ALLEGRI 6,5: la sintesi dell'apoteosi del "corto muso". Quanti rischi nella ripresa... Tuttavia, la sua Juve è tornata a non guardare in faccia a nessuno nel fare punti. E i risultati, lassù in classifica, si vedono. Un aspetto che gli vale, quasi "politicamente", un mezzo voto in più.

Le pagelle dello Spezia

Ivan PROVEDEL 6: un paio di interventi miracolosi. Ma non può spingersi oltre la sufficienza per via di quel rinvio disastroso che porta alla rete di Morata.

Salva FERRER 7: moto perpetuo sulla destra, da cui estrae dal cilintro tantissimi cross interessanti.

Martin ERLIC 6,5: imponente, al centro della difesa. Non si fa spaventare da Vlahovic.

Dimitris NIKOLAU 6: qualche intervento poco ortodosso, tuttavia sempre efficace.

Arkadiusz RECA 6: generoso sulla sinistra. Commette pochi errori.

Emmanuel GYASI 6: ha, sulla sua testa, il pallone del potenziale 1-1, bloccato da un ottimo Szczesny.

Giulio MAGGIORE 6: buoni scambi sulla linea di metà campo. La sua cabina di regia è fruttuosa..

Dal 76' Mehdi Bourabia 6: partecipa di buona lena al forcing finale spezzino.

Simone BASTONI 6: buone iniziative in cobinazione con Verde, sulla sinistra.

Daniele VERDE 6: tra colpi di tacchi e grandi intuizione, mette in mostra anche all'Allianz Stadium tutto il suo bagaglio tecnico. Giocatore che potrebbe e dovrebbe ambire a una "big".

Rey MANAJ 5,5: riceve pochi palloni e si esprime poco là davanti.

Dal 76' Viktor Kovalenko 6,5: subito, sul piatto, una triangolazione che manda al tiro Agudelo.

Kévin AGUDELO 6: costringe gli avversari juventini a ripetute ammonizioni. E' quasi immarcabile ma, come al solito, quando si presenta davanti alla porta, l'ex Genoa e Fiorentina risulta poco incisivo.

Mister Thiago MOTTA 6: praticamente impossibile muovergli critiche. Il suo Spezia ha costretto la Juventus nella propria metà campo per tutto il secondo tempo. Il filotto di quattro ko consecutivi è decisamente immeritato. Con questo atteggiamento e un calendario più morbido, gli Aquilotti torneranno spesso a fare punti.

