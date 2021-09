Lazio-Cagliari, match della 4a giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena allo stadio Olimpico si è concluso col punteggio di 2-2. Reti di Immobile e Cataldi per i biancocelesti, sardi in gol con Joao Pedro e Keita, espulso nel finale Zappa. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

=== Le pagelle della Lazio ===

Pepe REINA 6: può fare poco sui due gol cagliaritani, per il resto nessun intervento.

Elseid HYSAJ 5,5: non è protagonista, rimane ancorato alla linea difensiva.

LUIZ FELIPE 5,5: controlla bene nel primo tempo, viene sorpreso come i compagni di reparto nella ripresa.

Francesco ACERBI 5,5: anche lui va in affanno nei primi minuti di ripresa che costano 2 reti alla Lazio.

Manuel LAZZARI 5,5: non il solito Lazzari, Lykogiannis lo limita e lo obbliga a guardare spesso indietro. (dal 74' MARUSIC s.v.)

Lucas LEIVA 5: solito equilibratore in mezzo al campo, va in sofferenza con la vivacità del Cagliari e viene sostituito. (dal 64' CATALDI 7: gol fantastico del centrocampista, missile all'incrocio dei pali vitale per i suoi)

LUIS ALBERTO 6,5: tecnica e quantità, non ha l'occasione per andare in rete. Esce stremato. (dal 88' AKPA AKPRO s.v.)

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6,5: suo l'assist del primo gol, è sempre nella zona calda quando la Lazio attacca.

PEDRO 6: molto attivo nel primo tempo, cala fortemente nella ripresa. Comunque positivo. (dal 64' ZACCAGNI 6,5: partecipa al forcing finale portando qualità sulla fascia)

Ciro IMMOBILE 6,5: Partecipa poco al gioco, ma in area c'è sempre. Oltre al gol anche una traversa per un grande intervento di Cragno.

FELIPE ANDERSON 6: parte bene e si rende partecipe di numerose giocate. Spento nel secondo tempo (DAL 88' MORO S.V.)

All. Maurizio SARRI 6: queste sono partite da vincere anche se il Cagliari ha ben figurato. La reazione allo svantaggio va rimarcata e può essere un buon segnale per il futuro.

=== Le pagelle del Cagliari ===

Alessio CRAGNO 7: tanti interventi e alcuni decisivi.

Charalampos LYKOGIANNIS 6,5: molto bene il greco, Mazzarri lo mette a sinistra ed è un'ottima scelta. (dal 74' BELLANOVA S.V.)

Andrea CARBONI 6,5: chiude tutto, provvidenziale su Lazzari nel primo tempo

Luca CEPPITELLI 6,5: salva su Immobile a due metri dalla porta nel primo tempo, arcigno.

Martin CACERES 6: l'ammonizione iniziale lo condiziona, ma riesce a fare un'ottima prestazione (dal 56' ZAPPA 5: doppio giallo in mezz'ora, per fortuna senza conseguenze per i suoi)

Nahitan NANDEZ 7: macina chilometri abbinando la consueta qualità, maratoneta.

Razvan Gabriel MARIN 7: assist a 5 stelle per Joao Pedro, da applausi la sua giocata.

Alessandro DEIOLA 6,5: porta sostanza alla mediana sarda.

DALBERT 6: aiutato da Lykogiannis copre bene la sua fascia, si vede poco in fase offensiva. (dal 56' WALUKIEWICZ 5,5: gioca la mezz'ora di massima spinta della Lazio e fatica parecchio)

Keita BALDÉ 6,5: freddo in occasione del gol, buona l'intesa con Joao Pedro. (dal 74' PEREIRO S.V.)

JOAO PEDRO 7,5: gol e assist per un giocatore sempre determinante per il Cagliari. Prima sfrutta l'assist delizioso di Marin, poi sfonda in area Lazio in progressione e libera Keita in mezzo all'area. Giocatore formidabile. (dal 87' PAVOLETTI s.v.)

All. Walter MAZZARRI 6,5: buona la prima per il suo Cagliari, propositivo fin dal primo tempo e reagisce alla grande al gol di Immobile. Soffre nel finale, ma ci può stare: pari meritato.

