Lazio-Genoa, match della 17a giornata di Serie A, ha visto i biancocelesti trionfare per 3-1 all'Olimpico . Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni non fanno rimpiangere l'assenza di Immobile, mentre Mattia Destro stecca il suo ritorno in campo.

Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match. Informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

Ad

Serie A La Lazio vince e convince contro il Genoa: 3-1 all'Olimpico 3 ORE FA

Le pagelle della Lazio

Thomas STRAKOSHA 6: mai impegnato dall'arsenale rossoblù, si riduce a mero supporto morale.

Adam MARUSIC 6: esce dal suo guscio solo nel secondo tempo, con qualche scorribanda avanzata. Non approfitta pienamente del binario favorevole su cui si snoda la partita.

Luiz FELIPE 7: celere in un paio di chiusure sul fondo, per il resto è "smooth sailing". (dall'84' PATRIC sv)

Francesco ACERBI 8: partita ordinata e prudente in difesa. La sua spizzata sul calcio d'angolo di Luis Alberto dona serenità alla panchina capitanata da Sarri.

Elseid HYSAJ 6,5: in poco tempo vince la resistenza di Cambiaso e dipinge qualche cross interessante dalla fascia destra. Decisamente a suo agio in fase di pressing. (Dal 64' RADU 6: ci mette energia, ma concede l'assist del 3-1 di Cambiaso)

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6,5: a tratti disordinato nell'amministrazione del pallone, ma aggressivo quanto basta in fase di pressing. Le sue corse senza palla impediscono al Genoa di ragionare.

Lazio-Genoa Credit Foto Getty Images

Danilo CATALDI 6,5: è il perno del palleggio biancoceleste; una manciata di sue pennellate di alta qualità sorprendono la difesa rossoblù. (dal 74' LUCAS LEIVA 6: ordinaria amministrazione sul 3-0 biancoceleste).

Toma BASIC 5,5: pochi spunti offensivi e fin troppa prudenza in fase difensiva. Si limita a svolgere il compitino. (dal 64' LUIS ALBERTO 7: Sarri preferisce Basic dal 1', ma il suo ingresso spacca la partita. Due assist col contagiri rimescolano le gerarchie biancocelesti)

PEDRO 8: le sue convergenze smuovono un fronte rossoblù alquanto granitico, lo spagnolo è un punto di riferimento sulla trafficata trequarti. Nel primo tempo in particolare, spaventa più volte la retroguardia avversaria col suo sinistro affilato e si fa trovare pronto a rimorchio per concretizzare l'assist di Felipe Anderson.

Lazio-Genoa Credit Foto Getty Images

Felipe ANDERSON 7,5: riscatta la prestazione indolente fatta registrare nella sconfitta contro il Sassuolo. Sarri lo piazza al centro del tridente, lui non fa rimpiangere l'assenza di Ciro Immobile. Il coraggio in fase d'aggressione lo ripaga al 36', quando intercetta un pallone sulla trequarti e fornisce l'assist per Pedro. (dall'84' MURIQUI sv)

Mattia ZACCAGNI 7,5: impiega una buona mezz'ora per carburare, poi incrementa i giri con delle accelerazioni improvvise sul fondo. Il suo cambio di passo permette ai biancocelesti di non smarrirsi nei rari momenti di appannamento. Il tris sul finale è la ciliegina sulla torta.

All. Maurizio SARRI 7,5: ristruttura l'attacco laziale nel giro di poche ore, il campo gli dà ragione. Felipe Anderson non fa rimpiangere l'assenza di Immobile, la folta panchina aiuta.

Le pagelle del Genoa

Salvatore SIRIGU 5,5: incolpevole sui tre gol subiti, oppone strenua resistenza quando può.

Zinho VANHEUSDEN 5: soffre l'aggressività e la fisicità delle frecce laziali. Un problema fisico lo condanna ad abbandonare la partita dagli spogliatoi. (dal 45' BIRASCHI 5: si fa bruciare da Felipe Anderson, non riporta ordine nella difesa rossoblu).

Johan VASQUEZ 5: è il timone centrale della difesa a tre. Provvidenziale in un paio di interventi, poi collassa a causa del pressing laziale: palla persa sulla trequarti, Pedro può insaccare.

Domenico CRISCITO 5: pigro e senza idee col pallone tra i piedi, l'irruenza laziale lo prende alla sprovvista.

Paolo GHIGLIONE 5: condivide parte della frittata con Vasquez in occasione del vantaggio firmato da Pedro. Un disimpegno approssimativo permette a Felipe Anderson di infilarsi tra le maglie genoane. (Dal 60' SABELLI 5: Zaccagni gli fa mangiare la polvere in occasione del terzo gol biancoceleste)

Stefano STURARO 5: qualche sventagliata in ripartenza, poi tanta sofferenza. Acciaccato al rientro negli spogliatoi, abbandona la gara anzitempo. (dal 45' HERNANI 6,5: il suo ingresso permette al Genoa di ribilanciarsi in avanti e di sperare nella prima mezz'ora del secondo tempo).

Milan BADELJ 5,5: raccoglie, pulisce e imposta una buona quantità di palloni dalla mediana. Solita prestazione composta e prudente.

Manolo PORTANOVA 6,5: torchio instancabile nel cuore del centrocampo. Arpiona e sradica una mole importante di palloni dai piedi di Milinkovic-Savic e soci, per poi ripartire a grandi falcate verso l'area biancoceleste. Peccato che a questo Genoa manchi ossigeno vitale sugli ultimi 30 metri. (Dall'83' MELEGONI 7: segna nel giro di 4 minuti dal suo ingresso, aggiungendo un rimpianto all'amara serata di Sheva).

Andrea CAMBIASO 6,5: fornisce supporto in sovrapposizione, l'assist sul finale premia la sua caparbietà.

Goran PANDEV 5: inizialmente prova a guadagnarsi qualche fallo per far respirare la squadra, poi demorde. Le marcature d'acciaio della difesa laziale prendono il sopravvento. (Dal 60' EKUBAN 5: evanescente in attacco. Il suo ingresso soffoca l'attacco rossoblù).

Mattia DESTRO 5: viene ingurgitato dalle maglie biancocelesti e stenta a ritagliarsi occasioni in area nemica. Di certo la magra prestazione di squadra giustifica la sua prova opaca.

All. Andriy SHEVCHENKO 5,5: Genoa a tratti ordinato in fase di palleggio, ma senza idee sugli ultimi 30 metri. Quarta sconfitta consecutiva per i rossoblù in campionato, situazione drammatica.

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Serie A Lazio-Genoa: probabili formazioni e statistiche IERI A 17:30