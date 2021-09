Dopo la brutta sconfitta contro il Milan, la Lazio si riprende e vince un gran derby contro l'affamata Roma di Mourinho . Mezz'ora di dominio per i biancocelesti che vanno a segno con Milinkovic-Savic e Pedro, poi la Roma rientra con Ibañez. Nella ripresa allunga Felipe Anderson, la riapre Veretout, ma i tre punti se li porta a casa la Lazio che sale a quota 11 punti. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle della Lazio

Pepe REINA 7: tra i grandi protagonisti del match. Interventi di assoluto rilievo, ancorché decisivi. Su tutti, quello sul destro a incrociare di Zaniolo al minuto numero 71.

Adam MARUSIC 6: dialoga bene con tutta la catena di destra, ponendosi come punto di riferimento e senza particolari sbavature difensive.

Luiz FELIPE 5,5: qualche sofferenza di troppo al cospetto di Zaniolo e sui palloni alti.

Francesco ACERBI 6: in marcatura commette pochi errori. Certo, non è l'Acerbi "monumentale" a cui si è abituati, ma Abraham viene neutralizzato con presisione.

Elseid HYSAJ 5,5: rischia il rigore su Zaniolo nel primo tempo e, in generale, l'ex Napoli appare avventato sui palloni vaganti.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 8: da "Libro Cuore" sul gol che apre le danze del match. Rischia letteralmente la "capoccia" sull'uscita a carrarmato di Rui Patricio in occasione del cross illuminante di Felipe Anderson. Passato lo stordimento abbina alla perfezione qualità e quantità.

Lucas LEIVA 6,5: prestazione "classica" da Lucas Leiva. Detta i tempi in mediana, dove non si risparmia nei contrasti. Ammonito, viene tolto dal mazzo da Sarri al quarto d'ora della ripresa.

Dal 61' Danilo Cataldi 6: entra bene in partita. Pericoloso, in particolare, sui calci piazzati.

Luis ALBERTO 7: è il faro della Lazio nel corso del primo tempo. Fa partire anche l'azione del momentaneo 3-1 prima di finire la benzina ed essere sostituito con un uomo di maggior "tigna" nei contrasti come Akpa-Akpro.

Dal 66' Jean-Daniel Akpa Akpro 5,5: protagonista del rigore (comunque discusso) fischiato su Zaniolo. L'impegno comunque c'è perché l'ex Salernitana, in zona nevralgica, insegue ogni pallone e avversario.

PEDRO 7,5: serata da incorniciare per lui, l'ultimo marcatore di un derby prima di questa sera, ma con la maglia della Roma. In collaborazione con Immobile, segna il momentaneo 2-0 con un autentico colpo da biliardo.

Ciro IMMOBILE 7: due assist vincenti (per Pedro e Felipe Anderson), grandissimo sacrificio e un paio di gol sciupati. In generale, è tra i migliori del match.

Dal 90' Vedat Muriqi: sv.

Felipe ANDERSON 7,5: assist vincente per Milinkovic-Savic e gol del momentaneo 3-1. Anche per lui, derby da incorniciare.

Mister Maurizio SARRI 7,5: Mourinho mette sul banco i suoi soliti "mind games", Sarri li polverizza con le sue proposte calcistiche "sul campo". La differenza sta tutta qui.

Le pagelle della Roma

Rui PATRICIO 5: esce malissimo in occasione del gol di Milinkovic-Savic, che peraltro travolge rischiando di fargli male per davvero.

Rick KARSDORP 6: sulla destra spinge con convinzione, anche se non sempre riesce a produrre iniziative concrete.

Dall'82' Nicola Zalewski: sv.

Gianluca MANCINI 5,5: benino in marcatura, malissimo in fase di posizionamento.

Roger IBAÑEZ 6: il gol è tra le poche cose buone che combina. Là dietro, infatti, lascia spesso e volentieri spazio alle incertezze.

Matias VIÑA 5: le condizioni fisiche non sono ancora ottimali e si vede. Spesso e volentieri Pedro lo fa su come un calzino.

Dall'82' Chris Smalling: sv.

Bryan CRISTANTE 5,5: pochi spunti in mediana, in cui finisce pure per essere ammonito.

Jordan VERETOUT 7: la partita, lui, la porta a casa con un cross dal bacio dalla bandierina per Ibañez e il rigore del definitivo 3-2 trasformato con grande freddezza.

Nicolò ZANIOLO 7: si procura un rigore, corre come una spia ed è fermato solamente da un palo sfortunatissimo nel primo tempo e da un superlativo Pepe Reina nella ripresa.

Dal 78' Carles Pérez: sv.

Henrikh MKHITARYAN 6: tanti inserimenti, non sempre ficcanti. L'armeno, comunque, bussa alla porta di Reina in almeno un paio di circostanze.

Stephan EL SHAARAWY 5: Mourinho gli concede fiducia, che però spreca inesorabilmente con una prova opaca e senza sussulti sulla trequarti.

Dal 64' Eldor Shomurodov 6: si fa notare là davanti, nonostante i palloni a sua disposizioni non piovano dal cielo.

Tammy ABRAHAM 5: polveri bagnate per l'ex centravanti del Chelsea, che là davanti ci capisce poco e se la prende troppo spesso, anche a sproposito, coi propri compagni.

Mister José MOURINHO 5,5: apprezzabile il gesto di portare la squadra sotto la "Sud" a fine partita, ringraziando i propri tifosi. Al di là dei gesti plateali e dei suoi proverbiali "mind games" a questa Roma serve certamente maggior solidità difensiva.

