Lazio-Spezia, match della 2a giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena allo stadio Olimpico si è concluso col punteggio di 6-1. A segno Verde, Immobile (tripletta), Felipe Anderson, Hysaj e Luis Alberto, espluso Amian. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle della Lazio

Pepe REINA 7 – Fa quel che può in occasione della rete di Verde, con la parata su Gyasi. E soprattutto fa l’assist-man: emblematico l’asse con Felipe Anderson, che porta al gol e al rosso di Erlic.

Manuel LAZZARI 6,5 – Recupero importante sulla trequarti dello Spezia per dare il via al pari di Immobile. Esce per infortunio. (Dal 25’ Adam MARUSIC 6,5 - Buon impatto sul match, anche se lo Spezia ci mette del suo).

Francesco ACERBI 6,5 – Ordinaria amministrazione: come sempre carismatico.

PATRIC 6,5 – Come il compagno di reparto, non è chiamato agli straordinari: pomeriggio tranquillo.

Elseid HYSAJ 7 – Procede a strappi nel primo tempo, nella ripresa si toglie anche la soddisfazione del gol.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6,5 – Prezioso. Non ruba la scena, ma è comunque un fattore: dà equilibrio e si sacrifica spesso. (Dal 71’ Danilo CATALDI 6 - Entra per la passerella finale: la partita non ha più nulla da dire)

Lucas LEIVA 6,5 – Pulizia ed essenzialità: poche giocate che rubano l’occhio, ma una presenza costante nel match.

Luis ALBERTO 7,5 – L’assist per il 2-1 di Immobile è una meraviglia, un tocco di fino su una bordata di Felipe Anderson. Ed è la giocata che lo sblocca. Chiude con tre assist e un gol: la risposta è arrivata, eccome.

PEDRO 7 – Manca lui al festival del gol biancoceleste, ma si prende gli applausi dei suoi tifosi: assist a Immobile per l’1-1, rigore guadagnato e diverse giocate interessanti. (Dal 71’ Raul MORO 6,5 - Fa subito intravedere un gran potenziale: azione nello stretto e gol a un passo).

Ciro IMMOBILE 8,5 – Tripletta nonostante un rigore sbagliato, firme d’autore e leadership. Nella notte in cui supera Pippi Inzaghi e Luca Toni per gol in Serie A. E’ la sua serata. (Dal 81’ Vedat MURIQI S.V.)

Felipe ANDERSON 7 – Una gran partita quella del brasiliano, che nel primo tempo manda in porta Pedro e si scatena nella ripresa: gol e rosso di Erlic provocato, con due azioni uguali su lancio di Reina. Sta bene fisicamente. (Dal 81’ Luka ROMERO S.V.)

All. Maurizio SARRI 7,5 - Non poteva sperare in un esordio migliore in casa. Qualità al potere.

Le pagelle dello Spezia

Jeroen ZOET 6,5 – L’unico errore da segnalare è quello sul gol del 3-1 di Immobile, con un’uscita discutibile. Ma para il rigore e interviene più volte: evita un risultato ancora peggiore.

Kelvin AMIAN 4 – Tanti errori in una prova culminata con il doppio flop su Felipe Anderson in avvio di ripresa, su due lanci di Reina: prima l’errore per il gol del brasiliano, poi il fallo da rosso.

Martin ERLIC 5 – Commette il fallo da rigore su Pedro e buca diversi interventi. Quando può usare la fisicità è efficace, per il resto stecca.

Dimitios NIKOLAU 5,5 - Sbanda meno rispetto ai compagni di reparto, ma ovviamente soffre.

Luca VIGNALI 5 – Si fa saltare in testa da Immobile in occasione del gol del 3-1. (Dal 80’ Janis ANTISTE S.V.)

Simone BASTONI 6 – Tra i migliori dello Spezia: unisce quantità a una buona qualità, per quanto possibile.

Giulio MAGGIORE 5,5 – Lavoro prezioso davanti alla difesa, ma il ritmo della Lazio è difficile da gestire. E fatica anche in regia. (Dal 71’ Jacopo SALA S.V.)

Salvador FERRER 5 – Procede a break e nei primi minuti si fa vedere, salvo poi sparire di fatto dal match.

Daniele VERDE 6 – Ancora una volta segna contro la Lazio all’Olimpico: oltre al gol, prova in tutti i modi a prendersi sulle spalle i suoi. Svaria molto, ma la serata dello Spezia è complicata. (Dal 59’ Samuel MRAZ 5,5 - Entra in un momento tragico per lo Spezia e si limita a coprire).

Emmanuel GYASI 5,5 – Partecipa attivamente all’azione del gol di Verde, con la conclusione respinta da Reina. Fa quel che può, anche in ripiegamento.

Ebrima COLLEY 5 – Il meno ispirato tra i giocatori offensivi di Thiago Motta: si vede troppo poco. (Dal 59’ Petko HRISTOV 5,5 - Stesso discorso fatto per Mraz: prova difficile da giudicare).

All. Thiago MOTTA 5 - Lo Spezia vuole giocare a calcio, ma contro certe squadre l'imbarcata è dietro l'angolo. L'espulsione ha tagliato le gambe, ma c'è da lavorare.

