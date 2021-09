Milan-Lazio, match della terza giornata di Serie A, ha visto i rossoneri imporsi sui biancocelesti per 2-0. Nel Milan brilla l'intera difesa, assieme a Leao, Rebic e a un redivivo Ibra. La Lazio di Sarri invece non si è mai resa pericolosa: simbolo di questa debacle è Ciro Immobile, assente in area di rigore rossonera e catastrofico nella propria.

Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match. Informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

Classifiche e risultati

Serie A Leao e Ibra smontano la Lazio: tripudio rossonero a San Siro 4 ORE FA

Le pagelle del Milan

Mike MAIGNAN 6: sicuro nelle poche uscite del suo match.

Davide CALABRIA 7: non fa mancare mai supporto e sovrapposizioni in avanti, emblema di un Milan umile, a cui interessa solo pedalare.

Alessio ROMAGNOLI 7: presenza appiccicosa e ineluttabile per Immobile, che viene sistematicamente cacciato indietro dalla sua pressione.

Fikayo TOMORI 7: non concede margine di manovra a Immobile, è un mastino che rincorre fino alla linea di centrocampo.

Theo HERNANDEZ 7: tornano le sue sgroppate, torna il brio che nelle ultime uscite era mancato a questa squadra. In crescita.

Sandro TONALI 7,5: maturazione completata; ordina la mediana, detta il tempo e le ripartenze, con gamba e convinzione. Il nuovo Tonali è l'acquisto più prezioso di questa nuova campagna rossonera.

Franck KESSIE' 5,5: duello titanico contro Milinkovic-Savic; se la cava bene, considerando che questo è il suo esordio stagionale. Peccato per il rigore fallito: sarebbe stata la ciliegina sulla torta dopo esserselo procurato con astuzia. (dal 60' BAKAYOKO sv, dal 74' BENNACER 6: ringhia subito sulle caviglie di Immobile)

Alessandro FLORENZI 6: che Pioli volesse utilizzarlo sulla linea di trequarti era ormai appurato;è quello che brilla di meno nel tridente di trequartisti, ma svolge un lavoro prezioso in arretramento, rendendo la vita difficile a Lucas Leiva. (dal 61' SAELEMAEKERS 6,5: sguinzagliato in contropiede si rivela pericoloso)

Brahim DIAZ 6: movimenti elettrici e funzionali, non dà punti di riferimento alla mediana laziale, ma commette qualche sbavatura col pallone tra i piedi. (dall'81' BALLO-TOURE' sv).

Rafael LEAO 7,5: quest'oggi è il faro offensivo del Milan; corsa, dribbling e un work-rate vertiginoso. Al 45' mette il turbo e punisce una Lazio sfilacciata. (dal 60' IBRAHIMOVIC 7,5: dopo quasi 40 anni al mondo, dopo quasi 4 mesi di stop, dopo soli 6 minuti dal suo ingresso in campo: è tornato il re di San Siro).

Ante REBIC 7,5: lucido e perfetto nell'esecuzione; gli assist per Leao e Ibra sono tutt'altro che banali.

All. PIOLI 8: squadra pragmatica e ispirata, in costante e genuina comunicazione. Capolavoro a San Siro.

Immobile inseguito da Tomori durante Milan-Lazio - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Lazio

Pepe REINA 5,5: incolpevole sul tiro di Leao, si fa aggirare nell'azione del secondo gol.

Adam MARUSIC 5: completamente smarrito dalle finte e dalla velocità di Leao, che lo punta e lo supera senza alcuna pietà. (dal 65' LAZZARI 5,5: la pressione di Theo Hernandez lo scaraventa indietro).

Luiz FELIPE 5: nel secondo tempo diventa la soluzione disperata per Sarri e co.: dai suoi piedi passano i lanci lunghi a innescare la corsa di Felipe Anderson, ma la retroguardia milanista non si piega minimamente.

Francesco ACERBI 5: cerca di reggere la baracca per un tempo, poi si arrende all'onda rossonera.

Elseid HYSAJ 5: partita contratta, l'impeto rossonero lo fa rintanare nel suo slot difensivo.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 5,5: Kessié gli si francobolla addosso, lui stenta a ribellarsi. (dal 74' BASIC 5,5: compie un salvataggio di cuore sul finale).

Lucas LEIVA 5: Brahim Diaz è un'ombra scomoda, lui non trova mai il giusto feeling per stabilire predominio territoriale.

Luis ALBERTO 5: il pressing rossonero non gli consente di alzare la testa, non sa cosa fare con la palla tra i piedi.

PEDRO 5,5: in assenza di spazi e ossigeno si prende la briga di svariare da una fascia all'altra, ricavando veramente poco. (dall'84' MORO sv).

Ciro IMMOBILE 4,5: imbrigliato dalla rete acchiappatutto allestita da Tomori e Romagnoli. Costantemente spalle alla porta, ripiega per prendere il pallone ma così facendo affievolisce la sua spinta. Sul finale di primo tempo rischia di rovinare irrimediabilmente la partita, commettendo il fallo da rigore. (dall'84' MURIQI sv)

Felipe ANDERSON 5,5: attende l'apertura di uno spiraglio che semplicemente non arriverà mai. Approccio sbagliato alla gara. (dal 65' ZACCAGNI 6: qualche sfuriata sul fondo, ci crede)

All. SARRI 5: Lazio scippata della volontà di fare gioco, e che non trova risposte alternative al gioco imposto da Pioli. C'è molto da lavorare.

Locatelli-Juve, che accoglienza! Applausi e l'abbraccio dei tifosi

Serie A Pioli: "Ibra sì, Giroud no; Kessié? Vorrei firmasse rinnovo" IERI A 12:05