Milan-Napoli, match valido per la 18a giornata della massima serie, è terminato con il punteggio di 0-1, frutto della rete di Eljif Elmas al 5'. Qui di seguito, i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Ad

Le pagelle del Milan

Serie A Elmas e il VAR al 90': il Napoli vince a Milano 0-1 3 ORE FA

Mike MAIGNAN 6: il colpo di testa ben assestato al 5' di Elmas arriva da posizione ravvicinata, rendendo la traiettoria di fatto imparabile. Non ha colpe.

Alessandro FLORENZI 6: nel primo tempo sfiora l'acuto con una volée dalla distanza che fa la barba al palo. Arriva quasi sempre primo sul pallone: l'ex Roma, PSG e Valencia si dimostra, insomma, in serata.

Dall'86' Pierre Kalulu: sv.

Fikayo TOMORI 6,5: fa spesso muro, in maniera assai stoica, alle conclusione degli avanti avversari.

Alessio ROMAGNOLI 6,5: fa buona guardia là dietro, contenendo Petagna e soci con ordine e disciplina.

Fodé BALLO-TOURE 5: disputa un primo tempo disastroso, incartapecorito al cospetto di Lozano, che lo anticipa su tutti i fronti. L'ex Monaco ha ottime caratteristiche aerobiche, ma in quanto tecnica di base non può considerarsi giocatore "da Milan". Tirato in ballo per l'assenza di Theo Hernandez, si riprende leggermente nel secondo tempo con qualche recupero interessante. Ma l'insufficienza resta.

Sandro TONALI 5,5: si lascia sfuggire Elmas in marcatura, in occasione del gol in apertura del centrocampista nordmacedone. A centrocampo è ordinato, ma senza strafare.

Dal 78' Ismaël Bennacer 6: dà subito vigore e spinta al forcing finale rossonero.

Franck KESSIE 6,5: si fa trovare pronto sul gol allo scadere, poi annullato dalla VAR tra mille polemiche. Buona prova sulla linea mediana rossonera.

Junior MESSIAS 5,5: ci prova con due-tre cross di relativo interesse, ma finisce per incidere poco.

Dal 78' Samuel Castillejo 6,5: frizzante e ricco di iniziativa nel quarto d'ora conclusivo, in entrambe le fasi. Entra in gioco anche in occasione della rete - poi invalidata - di Franck Kessié.

Brahim DIAZ 4,5: ectoplasma. Tocca pochissimi palloni, è spesso fuori dal gioco e il suo contributo alla fase offensiva rossonera è assolutamente nullo.

Dal 63' Olivier Giroud 6: difficile da marcare, la sua "presenza scenica" semina il panico - più di Ibrahimovic - tra le maglie della difesa napoletana. E' però - suo malgrado - l'involontario (e, di fatto, incolpevole) responsabile della rete annullata nel finale.

Rade KRUNIC 5,5: la grinta non basta. Cerca di sfondare sulla linea di trequarti senza tuttavia creare i presupposti giusti.

Milan-Napoli, Serie A 2021-2022: un contrasto tra Kévin Malcuit (Napoli) e Rade Krunic (Milan). Foto di Miguel Medina per Getty Images Credit Foto Getty Images

Dal 63' Alexis Saelemaekers 6,5: come Castillejo, entra col giusto piglio nel match, tra un'accelerazione e l'altra.

Zlatan IBRAHIMOVIC 5,5: non ha particolari demeriti là davanti ma, alla resa dei conti, viene neutralizzato dalla difesa di Spalletti.

Mister Stefano PIOLI 5: pessimo approccio del Milan a una partita troppo importante. Partite in cui - spesso - bastano i primi 5 minuti "fatti male" per comprometterle.

Le pagelle del Napoli

David OSPINA 6: una sufficienza, di fatto, "politica", dal momento che non viene praticamente mai chiamato in causa. Eccezion fatta per due tempestive uscite in presa alta nel finale.

Kévin MALCUIT 6,5: ara la fascia destra facendo spesso disperare Rade Krunic e, soprattutto, Ballo-Touré. Va spesso al cross ed è inesauribile dal punto di vista della corsa. Per questo, tuttavia, perde talvolta di lucidità.

Amir RRAHMANI 7: statuario. L'ex Verona, al centro della difesa partenopea, migliora di partita in partita. Blocca praticamente ogni iniziativa rossonera.

Juan JESUS 7: in compagnia di Rrahmani, continua a non far pesare l'assenza di un "totem" come Koulibaly.

Giovanni DI LORENZO 6,5: buone accelerazioni e gioco d'anticipo lungo l'out di sinistra.

André ZAMBO ANGUISSA 6: non è ancora al meglio fisicamente e si vede. Nel primo tempo perde un paio di palloni pericolosi, ma poi stringe i denti e si riprende con una buona prova di interdizione nel corso della ripresa.

Diego DEMME 6: non al meglio dal punto di vista fisico, opera un discreto lavoro di diga lungo la linea mediana, senza sbavature.

Dal 54' Stanislav Lobotka 6,5: in campo con la "tigna" giusta, martellando su ogni contrasto.

Hirving LOZANO 7: certamente tra i più positivi. Grande iniziativa, che manda spesso fuori giri il malcapitato Ballo-Touré.

Dal 77' Matteo Politano 6: entra in una fase di sofferenza della squadra. Mette da parte le attitudini dando anch'egli una mano in fase difensiva.

Piotr ZIELINSKI 7,5: responsabilizzato dalla fascia di capitano assegnatagli per l'assenza di Insigne, disputa una partita monumentale. Presente su ogni fronte d'attacco partenopeo, è anche l'autore del cross vincente - dalla bandierina - per Elmas.

Milan-Napoli, Serie A 2021-2022: L'esultanza del Napoli al gol dello 0-1 di Eljif Elmas. Foto di Marco Luzzani per Getty Images Credit Foto Getty Images

Dal 77' Adam Ounas 5,5: a differenza di Politano, insieme al quale entra nel match, appare un po' indolente.

Eljif ELMAS 7: conferma il suo stato di forma smagliante, con il suo primo gol di testa nel big-match della 18a giornata. Un episodio che lo fa subito entrare con fiducia nella partita in cui però, Florenzi gli prenderà le misure.

Milan-Napoli, Serie A 2021-2022: il gol dello 0-1 di Eljif Elmas. Foto di Miguel Medina per Getty Images Credit Foto Getty Images

Dall'86' Faouzi Ghoulam: sv.

Andrea PETAGNA 6,5: regge sulle proprie spalle l'attacco azzurro. In una partita e in uno stadio per nulla banale per lui (e non solo).

Milan-Napoli, Serie A 2021-2022: Andrea Petagna (Napoli) tra i milanisti Sandro Tonali e Fikayo Tomori. Foto di Miguel Medina per Getty Images Credit Foto Getty Images

Dal 78' Dries Mertens 6: giochi di gambe e guizzi di livello nell'ultima fetta del match.

Mister Luciano SPALLETTI 7: aveva chiesto il "Vesuvio" dai propri giocatori. Ha ottenuto la "luna" in quel di San Siro. Partita preparata - nonostante le numerose difficoltà - alla perfezione.

Milan-Napoli, Serie A 2021-2022: L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti. Foto di Marco Luzzani per Getty Images Credit Foto Getty Images

Spalletti: "Napoli deve avere Vesuvio dentro per battere il Milan"

Serie A Spalletti: "Insigne? Solo un tecnico senza senno vi rinuncerebbe" IERI A 19:03