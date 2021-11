Milan-Sassuolo, match valido per la 14a giornata di Serie A, disputatosi allo stadio Meazza di Milano domenica 28 novembre alle ore 15, si è concluso col punteggio di 1-3 coi neroverdi a sbancare San Siro a sorpresa Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Milan

Mike MAIGNAN 5,5 – Non particolarmente reattivo al rientro.

Alessandro FLORENZI 5,5 – Non incide sulla fascia e paga qualcosa in fase difensiva. (69’ PELLEGRI 5,5 – Prova a fare a sportellate ma non trova gloria).

Simon KJAER 5 – Giornata nefasta: l’autogol e tanto affanno dietro.

Alessio ROMAGNOLI 4,5 – Il gol in avvio, ok, ma tutte le volte che viene puntato è sistematicamente saltato. Disastroso.

Theo HERNANDEZ 5,5 – Al solito, incide davanti e concede qualcosa dietro. Suo l’assist per Romagnoli, ma – nervoso – è costantemente a rischio rosso.

Ismael BENNACER 5 – La defaillance sul secondo gol ma anche tanta sofferenza in mezzo (61’ TONALI 5 – Entra ma non riesce a risollevare il Milan che in mezzo cede inesorabilmente al Sassuolo)

BAKAYOKO 5 – Errore sul primo gol, grossolano, e più in generale una prova sotto la sufficienza. Senza filtro (46’ KESSIE 5 - Pessimo impatto nel match. Svagato)

Alexis SAELEMAEKERS 5,5 – Non spacca la partita sulla destra. (81’ KALULU sv)

Brahim DIAZ 5,5 – Si accende a intermittenza tra le linee e in ultima analisi combina troppo poco (46’ MESSIAS 6,5 – Uno dei pochi a provarci, forse l’unico)

Rafael LEAO 5,5 – Miccia inesplosa, “anestetizzato” dai difensori neroverdi.

Zlatan IBRAHIMOVIC 5 – Scollegato col resto della squadra. Poco e mal servito, non ci mette mai del suo. Prestazione incolore, per distacco la peggiore di quest’anno.

All. Stefano PIOLI 5 – Primo tempo condizionato dai (soliti) errori in disimpegno, ripresa dove emerge l'inferiorità sul piano atletico. Ko preoccupante? Per noi più fisiologico, sorta di incidente in un percorso delineato. L'infrasettimanale ci dirà di più.

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 6 – Non riesce a tirar fuori dalla porta la velenosa girata aerea di Romagnoli.

Mert MULDUR 6,5 – Spinta costante e attenzione dietro.

Kaan AYHAN 6,5 – Applicato anche lui, ad annullare assieme a capitan Ferrari Zlatan Ibrahimovic.

Gian Marco FERRARI 7 – Centrale senza macchie oggi, leader assoluto.

Georgios KYRIAKOPOULOS 6,5 – Ottimo nelle due fasi, nonostante la ruggine. Fattore sulla sinistra.

Matheus HENRIQUE 7,5 – Tanta classe e sostanza in mezzo. Domina in mezzo e propizia il gol di Berardi. Una sorpresa solo per chi non ne conosceva le potenzialità. Applausi a scena aperta.

Maxime LOPEZ 7,5 – Vedi sopra, è il gemello della linea mediana. Dove oggi i rossoneri non la vedo proprio mai.

Davide FRATTESI 7 – Che bravo Frattesi! Incursore che fa malissimo ai rossoneri con i suoi strappi, a creare costantemente superiorità numerica.

Domenico BERARDI 7,5 – Stagione senza senso la sua, da “MVP” sinora. Parte in sordina poi scherza l’intera difesa del Milan. Scatto mentale pazzesco.

Giacomo RASPADORI 6,5 – Finalmente Jack! Agisce bene a supporto di Scamacca: mezzo punto in meno per il rosso sfiorato con quell'entrataccia su Bennacer.

Gianluca SCAMACCA 7,5 – Eurogol da fuori e autorete propiziato. Difficile chiedere di più al bomber neroverde e azzurro.

Mister Alessio DIONISI 7,5 - Lo avete capito, è il voto ricorrente oggi sponda neroverde. Un Sassuolo, quello ammirato a San Siro, brillante fisicamente e capace di giocare a memoria. Straordinaria la crescita della squadra emiliana durante la partita. Bella realtà del nostro calcio, più in generale.

