Milan-Venezia, match della 5a giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena allo stadio Giuseppe Meazza di Milan si è concluso col punteggio di 2-0 : a decidere i gol di Diaz ed Hernandez. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Milan

Mike MAIGNAN 6 – Praticamente mai impegnato dal Venezia se non nel finale, quando si dimostra attento.

Pierre KALULU 6 – Qualche buono spunto offensivo nel primo tempo, mentre nella ripresa rimane più sulle sue.

Matteo GABBIA 6,5 – Il Venezia davanti non gli crea grossi problemi, ma si muove ed è ordinato insieme a Romagnoli. Dal 59’ Fikayo TOMORI 6 – Rischia uno scivolone importante su una delle rare ripartenze del Venezia, ma sul resto è attento e come sempre preciso negli anticipi.

Alessio ROMAGNOLI 6,5 – Guida bene il reparto, giocando una partita precisa e di qualità, impreziosita da un paio di tackle davvero ammirabili.

Fode BALLO-TOURE’ 6 – Più concentrato sui compiti difensivi che quelli offensivi, gioca un’oretta di calcio ordinato. Dal 59’ Theo HERNANDEZ 7,5 – Entra lui e subito cambia la vita del Milan. Ala, più che terzino, mette lì un assist al bacio per Diaz e poi piazza anche il gol. Giocatore di altro livello. Ennesima conferma.

Ismael BENNACER 7 – C’è il suo zampino nella bella azione in cui il Milan arriva al primo gol. Gestisce bene i tempi, smista con precisione.

Sandro TONALI 6,5 – Forse meno appariscente rispetto alle prime uscite di campionato, gioca comunque un match di buonissima sostanza e nei momenti chiave è un tampone in ogni situazione critica.

Alessandro FLORENZI 6 – Prova a mettere dentro qualche pallone interessante: alcuni precisi, altri meno. Alexis SAELEMAEKERS 7 – Altra mossa azzeccata di Pioli, che lo spara dentro nel momento giusto: il belga infatti porta una clamorosa ventata d'aria fresca al reparto, rendendo il Milan più pimpante e fantasioso.

Brahim DIAZ 6,5 – Fino al momento del gol è forse il peggiore del Milan, specie considerando la migliore occasione sprecata. Poi però si riscatta facendosi trovare al posto giusto al momento giusto. Dall’80’ Franck KESSIE – sv.

Rafael LEAO 6,5 – In una serata in cui il Milan ha particolarmente bisogno di lui, ripaga con una prova matura, con spunti e giocate. Non segna, d’accordo, ma spacca in due: che è altrettanto importante.

Ante REBIC 6,5 – Lavora bene da centravanti in una serata d’emergenza per il Milan. Nel primo tempo in particolare è molto brillante, poi cala alla distanza. Dal 74’ Pietro PELLEGRI 6 – Una ventina di minuti senza particolari squilli.

All. Stefano PIOLI 7 – Il suo Milan è in iper-emergenza, eppure la squadra in campo sa sempre cosa fare e non va in panico nemmeno quando le cose paiono piuttosto bloccate. Sintomo di lavoro sul campo e mentalità trasmessa a tutto il gruppo, non solo i titolari. In testa. Con enorme merito.

Le pagelle del Venezia

