Napoli-Atalanta, match valido per la 16a giornata della massima serie è terminata con il punteggio di 2-3. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Napoli

David OSPINA 5,5 – Sul gol di Freuler forse avrebbe potuto qualcosina in più, con una partenza apparsa un filo in ritardo.

Giovanni DI LORENZO 6 – Reinventatosi braccetto di destra nella difesa a tre, gioca una partita attenta e senza errori.

Amir RRAHMANI 6 – Perde l’uno contro uno con Zapata in occasione del primo gol della Dea, ma ha giocato una partita onestissima contro un cliente veramente scomodo stasera.

Juan JESUS 6 – Pochi errori anche per lui, davvero, per uno dei giocatori fin qui meno utilizzati in stagione. Il Napoli c’è ed è una squadra con la testa.

Kevin MALCUIT 7 – Una partita generosissima. Brillante in entrambe le fasi, Malcuit gioca un match da veterano in una serata in cui viene rispolverato quasi dal nulla. Dimostrazione che quando le idee sono chiare, il gruppo gira all’unisono.

Piotr ZIELINSKI 7 – Tra le linee viene fuori ogni qualvolta ne abbia l’occasione. Presente, fino alla fine, nel creare le occasioni offensive.

Stanislav LOBOTKA 6 – Fa il suo, senza eccellere clamorosamente in nulla ma dimostrandosi, almeno fino all’infortunio, pedina tutto sommato affidabile nell’emergenza. Dal 56’ Diego DEMME 5,5 – Come Lobotka prova a mettersi lì per fare legna e ordine. Forse, nel suo caso, un po’ troppa legna e un po’ troppo poco ordine.

Mario RUI 6,5 – Generoso, come lo è tutto il Napoli questa sera. Anche la sua è stata una prestazione di livello. Specialmente fuori ruolo.

Eljif ELMAS 6 – Un po’ meno brillante rispetto agli altri compagni di reparto, ma comunque sufficiente nella sua ricerca della verticalità e del gioco offensivo.

Hirving LOZANO 6,5 – Tanti buoni spunti, spesso di tecnica, dettaglio non da poco conto se consideriamo stazza fisica dei bergamaschi e ritmi che hanno imposto alla gara. Dal 67’ Andrea PETAGNA 6 – Finale dove prova a buttarla sul fisico. Senza troppe fortune.

Dries MERTENS 7 – Ancora una volta a timbrare, con il quinto gol da quando è stato chiamato a sostituire Osimhen. Sarà una chiave per il Napoli questo Mertens. Se resterà questo il rendimento, la squadra di Spalletti può ambire a rimanere là in alto nonostante tutte le difficoltà. Dal 67’ Adam OUNAS 6 – Un paio di spunti nel finale. Nulla di più.

All. Luciano SPALLETTI 7,5 – Senza 5 titolari e guidandolo dalla tribuna causa squalifica, il suo Napoli gioca una partita di altissimo, ma veramente altissimo livello. A questa squadra mancavano il miglior difensore, il miglior centrocampista, la miglior punta, eppure ha tirato fuori una prestazione enorme. E’ una sconfitta solo nella matematica della classifica. Dall’emergenza totale, questo ko ci dice che il Napoli c’è con la testa, con il cuore e con il gruppo. E che sarà lì fino alla fine.

Le pagelle dell’Atalanta

Juan MUSSO 6 – Incolpevole sui gol subiti.

Rafael TOLOI 7 – La palla che mette lì per Demiral è roba solo che il lavaggio del cervello di Gian Piero Gasperini. Qualità dietro, qualità davanti.

Merih DEMIRAL 7 – La fesseria di provare il fuorigioco su Mertens prima della metà campo ci conferma che questo ragazzo un po’ troppo spesso stacca la spina nella partita. Poi però c’è una redenzione fuori dal comune: scatta sul filo del fuorigioco come il miglior Filippo Inzaghi e conclude da posizione defilata con una bordata alla Gabriel Omar Batistuta. Senza senso.

José Luis PALOMINO 6,5 – Gioca in maniera intelligente e pur andando in sofferenza di tanto in tanto negli uno contro uno, la sua partita è più che positiva.

Davide ZAPPACOSTA 6 – Meno brillante del solito, paga un po’ una serata in cui non trova grande spazio in avvio. Dal 46’ Hans HATEBOER 6,5 – Una ripresa generosa per un giocatore troppo importante nell’ottica della gestione della seconda parte di stagione dell’Atalanta.

Marten DE ROON 6,5 – Fosforo, fosforo e ancora fosforo. Marten De Roon è l’intelligenza applicata al calcio. Sempre al posto giusto.

Remo FREULER 7 – A proposito di intelligenza, ecco anche l’apporto di quello che la BBC ha definito il “centrocampista più sottovalutato d’Europa”. Hanno ragione. Anche questa sera decisivo: in mezzo al campo e nell’inserimento che vale il gol.

Joakim MAEHLE 6,5 – La solita grande qualità nell’apporto offensivo. Splendido il pallone dentro per il palo colpito da Zapata. Dall’83’ Berat DJIMSITI – sv.

Matteo PESSINA 6 – Una gara tosta, nel primo tempo. Unito a un inizio ripresa di alti e di bassi. Dal 56’ Josip ILICIC 7 – Entra col piglio giusto nella partita, mettendoci la consueta qualità nelle giocate. Apprezzabile soprattutto l’assist per Freuler.

Ruslan MALINOVSKYI 6,5 – Come calcia questo ragazzo, che col mancino da sempre la sensazione di poter fare quel che gli pare. Se il football fosse solo un esercizio di pura balistica, qui avremmo a che fare con un fuoriclasse. E invece, di tanto in tanto, entra ed esce dalla partita. Dal 73’ Mario PASALIC 6 – Questa volta nessun gol, ma un “semplice” ingresso onesto in partita.

Duvan ZAPATA 7 – Partita di enorme, gigantesca qualità. C’è un immagine del match, ovvero quando circondato da 4 giocatori del Napoli riesce comunque ad allargarsi per piazzare il cross. C’è l’assist del primo gol. C’è un palo. C’è il solito enorme lavoro di Duvan Zapata. Dall’82’ Luis MURIEL – sv.

All. Gian Piero GASPERINI 7,5 – Lo stesso voto del collega Spalletti. Questa è una squadra che è tornata a viaggiare, che non va mai in panico, che sa sempre cosa fare e che produce un calcio che è un piacere per gli occhi. In un concetto? E’ una squadra da Scudetto. Punto e basta.

