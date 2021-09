Napoli-Cagliari, match della sesta giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena allo stadio Diego Armando Maradona, si è concluso col punteggio di 2-0 . Gara arbitrata da Marco Piccinini di Forlì. A segno nel primo tempo Osimhen e nel secondo Insigne su calcio di rigore (fallo di Godin sullo stesso nigeriano). Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Napoli

David OSPINA 6 - Mai impegnato, se non da un cross insidioso di Nandez e da qualche retropassaggio dei compagni.

Giovanni DI LORENZO 6,5 - Complessivamente attento e pure propositivo, anche se in qualche occasione lascia un po' troppo spazio a Lykogiannis.

Amir RRAHMANI 6,5 - Spalletti lo preferisce nuovamente a Manolas e l'ex veronese risponde presente. Anche se, va detto, il Cagliari gli fa il solletico.

Kalidou KOULIBALY 6,5 - Solido e sereno anche lui nello sbrigare quel poco lavoro che gli tocca, escludendo una palla persa nel finale. Con la perla di un paio di anticipi d'alta scuola.

Mario RUI 6,5 - Deve vedersela con Nandez, un bel cliente, ma non sbaglia praticamente nulla. Provvidenziale nel primo tempo un anticipo di testa sull'uruguaiano.

André-Frank ZAMBO ANGUISSA 7 - Ottimo, ancora una volta. Recupera palloni su palloni, scambia coi compagni, si inserisce. Sempre più beniamino del pubblico di Napoli.

Fabian RUIZ 6,5 - Palleggio elegante, ordine nella manovra. Quando la palla è tra i suoi piedi, difficilmente il Napoli perde il possesso (dall'88' Diego DEMME s.v.)

Matteo POLITANO 6 - In un Napoli che attacca praticamente dall'inizio alla fine, lui è quello che brilla meno. Poco male (dal 69' Hirving LOZANO 6,5 - Lampeggiante nonostante il poco spazio a disposizione. Con la sua vivacità crea scompiglio nella difesa sarda)

Piotr ZIELINSKI 6,5 - Tra le linee sa come far male, come dimostra il perfetto cross dal fondo che Osimhen trasforma nella rete del vantaggio (dal 69' Eljif ELMAS 6 - Partecipa a più di un'iniziativa finale del Napoli)

Lorenzo INSIGNE 7 - È in gran forma e si nota chiaramente. Tra uno scambio con Osimhen e più di un preziosismo tecnico, realizza il rigore che chiude i conti (dal 77' Adam OUNAS 6 - Ancora una volta entra bene in partita, servendo a Petagna la palla del possibile 3-0)

Victor OSIMHEN 7,5 - Straripante. Sensazionale. È in un momento di forma clamoroso. Segna e si guadagna un rigore, le due ciliegine sulla torta di una partita in cui fa ammattire tutti appena prende palla (dal 77' Andrea PETAGNA 6 - Ha voglia di mettersi in mostra e quasi lascia il segno)

All. Luciano SPALLETTI 7 - Ha ridato un'anima al Napoli dopo la delusione della mancata qualificazione alla Champions League. E i risultati lo dimostrano.

Le pagelle del Cagliari

Alessio CRAGNO 6 - Non ha colpe sulla zampata ravvicinata di Osimhen e quasi respinge il rigore di Insigne. In una serata così, è già parecchio.

Sebastian WALUKIEWICZ 5 - Si perde Osimhen, che non lascia passare inosservata la sua disattenzione segnando l'1-0. Cerca di rimediare come può, ma viene pure ammonito (dal 69' Luca CEPPITELLI 5,5 - Patisce gli attacchi finali del Napoli)

Diego GODIN 4,5 - In bambola totale dall'inizio alla fine con Osimhen. Tiene in gioco Zielinski nell'azione dell'1-0 e regala al nigeriano il rigore del raddoppio. Disastroso.

Martin CACERES 5,5 - L'unico a sfiorare la sufficienza nella difesa di Mazzarri. Se non altro non commette ingenuità da matita blu.

Gabriele ZAPPA 5 - Si fa risucchiare dal contesto della gara, limitandosi a difendere tra un affanno e l'altro.

Nahitan NANDEZ 5,5 - Bisogna dargliene atto: non molla mai, neppure quando la situazione è compromessa. Ma i compagni non lo seguono.

Alessandro DEIOLA 5,5 - È protagonista di alcuni buoni recuperi, specialmente nel primo tempo. Ma non può bastare (dal 69' Keita BALDE 5,5 - Entra a partita compromessa e non può pungere)

Razvan MARIN 5 - Costantemente sottomesso dal centrocampo avversario. Non può far valere il proprio cervello e la propria qualità.

Kevin STROOTMAN 5 - Dà battaglia, prova a rimanere a galla con la sua esperienza, ma è una missione già persa in partenza (dall'85' Alberto GRASSI s.v.)

Charalampos LYKOGIANNIS 5,5 - Dal suo sinistro partono alcuni dei cross più interessanti del Cagliari. Peccato che non portino ad alcunché di concreto (dall'85' Gaston PEREIRO s.v.)

João PEDRO 5 - Qualcuno l'ha visto? E non è nemmeno colpa sua, se è vero che Mazzarri gli affianca un secondo attaccante solo a 20 minuti dalla fine.

All. Walter MAZZARRI 5 - Si consegna nelle mani del Napoli con un atteggiamento ai limiti del terrore. Impossibile, in questo modo, strappare almeno un punto.

