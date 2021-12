Ad

Le pagelle del Napoli

David OSPINA 5: indipendentemente dal gol preso, coi piedi si prende dei rischi enormi.

Giovanni DI LORENZO 6,5: solita prova generosa lungo l'out di destra, tra tracianti e verticalizzazioni di pregio.

Amir RRAHMANI 6,5: prestazione ordinata e senza sbavature al centro della difesa partenopea. Il kosovaro ex Verona sta crescendo a vista d'cchio.

Juan JESUS 6,5: prova da lodare, perché generosa in entrambe le fasi. Segna anche un gol di tacco, sullo 0-0, annullato tuttavia per offside.

Mario RUI 5,5: crea dai calci piazzati e impostando, nonostante il ruolo di terzino sinistro. Ma, per l'appunto, spesso e volentieri si dimentica di difendere.

Diego DEMME 5: poco filtro a metà campo. Prestazione rivedibile.

Dal 63' André Zambo Anguissa 6: al rientro dell'infortunio, mette in campo tutto quello che ha. E sarebbe sbagliato giudicarlo per il gol dell'Empoli, giunto da un rimpallo assolutamente fortuito.

Piotr ZIELINSKI 6: comincia a ritmi buoni ispirando la fase offensiva. Ma poco dopo il 20' è costretto a dare forfait per problemi respiratori.

Dal 22' Lorenzo Insigne 6: come sempre, bene in fase di palleggio, dribbling e accelerazioni. Ma davanti allo specchio manca sempre un pizzico di lucidità.

Hirving LOZANO 6: duetta bene con Di Lorenzo e, nel primo tempo, sfiora l'acuto, negatogli al 42' da un grandissimo Vicario.

Dal 63' Matteo Politano 5,5: fatica ad entrare nel vivo della partita.

Adam OUNAS 5: eccessivamente fumoso, in una partita che richiamava assoluta concretezza.

Eljif ELMAS 6: dopo la grande prova contro il Leicester, si a vivo solo a sprazzi. Comunque con grande qualità.

Dall'87' Kévin Malcuit: sv.

Dries MERTENS 6: non può essere sempre lui la "bocca da fuoco" della compagine partenopea, in assenza di Osimhen.

Dal 62' Andrea Petagna 6,5: sfortunato. Subito dopo il gol di Cutrone, in girata, colpisce un palo clamoroso.

Mister Luciano SPALLETTI (squalificato, in panchina Marco Domenichini) 6: affibbiargli l'insufficienza sarebbe ingeneroso. Nonostante le persistenti difficoltà di formazione, il suo Napoli va al tiro in 30 (!) diverse circostanze. Momento no (almeno, in campionato).

Le pagelle dell'Empoli

Guglielmo VICARIO 7,5: sventa tutti gli attacchi del Napoli diretti verso lo specchio. Saracinesca.

Petar STOJANOVIC 5: Insigne lo grazia dopo aver perso un pallone sanguinoso.

Dal 63' Nicolas Haas 6: più che fare diga a metà campo, dà il proprio contributo mano posizionandosi direttamente sulla linea difensiva empolese.

Ardian ISMAJLI 7: movimenti giusti, disimpegni puntuali. Insomma, una grande prova difensiva.

Sebastiano LUPERTO 7: una grande rivincita per lui. Il Napoli non ha mai realmente creduto nelle sue potenzialità. L'ex Crotone e Pro Vercelli, contro la squadra che l'ha cresciuto, si trasforma in un autentico muro.

Dall'81' Mattia Viti: sv.

Fabiano PARISI 7,5: il Napoli lo sta attenzionando da tempo in sede di mercato. Il terzino sinistro irpino dell'Empoli, mette a referto un'altra prova straordinariamente densa di corsa, affondi e salvataggi. Torneremo a leggere e a sentir parlare di lui.

Liam HENDERSON 6,5: moto perpetuo nella metà campo toscana. Lo scozzese si trova spesso a ispirare la fase offensiva.

Leo STULAC 6: prestazione ordinata in mezzo al campo.

Dal 64' Samuele Ricci 6: come Haas, dal momento del suo ingresso in campo, lascia giù il fioretto e inforca la sciabola in fase difensiva.

Szymon ZURKOWSKI 6,5: in giornata "Sì", tra chilometri percorsi a tutto gas e ottimi filtranti. Esce dopo un contrasto in cui ha la peggio.

Dal 79' Filippo Bandinelli: sv.

Nedim BAJRAMI 6: da trequartista va spesso in pressing e fa pesare le sue indiscusse doti tecniche.

Dal 64' Federico Di francesco 6,5: batte benissimo il calcio d'angolo da cui nasce il gol (fortunoso) di Cutrone.

Patrick CUTRONE 7: la fortuna aiuta gli audaci. E la sua prova lo è stata, in mezzo alle maglie dell'attacco partenopeo.

Andrea PINAMONTI 5,5: bene a supporto di Cutrone, ma mai al tiro.

Mister Aurelio ANDREAZZOLI 8: il suo Empoli, vicini al giro di boa del campionato, sogna l'Europa. Basta questo a giustificare l'8 in pagella.

