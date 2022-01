Napoli-Sampdoria, match valido per la 21a giornata della massima serie, è terminato sul punteggio di 1-0, frutto della rete di Andrea Petagna. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Napoli

David OSPINA 6 - Non deve parare mai. Ma proprio mai, mai, mai.

Giovanni DI LORENZO 6.5 - La definizione di terzino inizia ad andargli stretta. È il tuttofare del Napoli. Spettacolare la sua crescita.

Amir RRAHMANI 6.5 - È tornato quello di Verona. Invalicabile.

Juan JESUS 6.5 - Segna un gol cancellato dal VAR, annulla Quagliarella e spegne Gabbiadini. Se questo è Juan Jesus, Spalletti fa i miracoli.

Faouzi GHOULAM 6 - Che bello ritrovarlo così dopo tutto quello che ha dovuto passare. (Dall'80' TUANZEBE - SV)

Stanislav LOBOTKA 7 - Un professore. Spettacoloso nelle due fasi. Non spreca mai un pallone.

Diego DEMME 6.5 - Come il collega di reparto. Aggiunge un paio di tracce interessanti in verticale. (Dall'80' Fabian RUIZ - SV)

Eljif ELMAS 6 - Mezzo voto in meno rispetto ai compagni perché gioca troppo da solo.

Dries MERTENS 5.5 - Un po’ meno brillante rispetto al solito. Sbaglia qualche aggancio e un gol alla sua portata.

Lorenzo INSIGNE 6 - Esce con la partita ancora addormentata. Un peccato perderlo così presto. Sembrava in forma. (Dal 30' POLITANO - 6.5 Ancora una volta svolge alla perfezione il suo ruolo di super-sub. Entra e fa la differenza).

Andrea PETAGNA 7 - Oltre al gol, che è una gemma che mischia classe e delicatezza, l’ex Atalanta gioca a tutto campo, fa reparto da solo e offre sempre una soluzione ai compagni, sia con la palla alta che con il fraseggio. Bravissimo!

All. Luciano SPALLETTI 7 - Se questo Napoli non lascia punti per strada, può lottare per lo scudetto. Squadra che si muove alla perfezione anche senza i titolari.

Andrea Petagna (Napoli) esulta dopo il meraviglioso gol in rovesciata contro la Sampdoria, Serie A 2021-22, Getty Images Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Sampdoria

Emil AUDERO 6 - Esce a fine primo tempo infortunato. Sul gol può farci veramente poco. (Dal 46' FALCONE 6 - Si comporta bene. Para quello che deve parare).

Radu DRAGUSIN 5.5 - Non è un terzino e si vede. Fase offensiva tutta da costruire.

Julian CHABOT 5 - Petagna gli fa passare un bruttissimo pomeriggio.

Alex FERRARI 5.5 - Un po’ meglio del collega di reparto, ma Yoshida e Colley sono tutta un’altra roba. (Dall'89' YEPES - SV)

Tommaso AUGELLO 5.5 - Ci mette impegno, soprattutto con qualche discesa delle sue, ma la Samp è una macchina che non gira. (Dal 75' MURRU 5.5 - Entra e si fa ammonire. Impatto da dimenticare)

Riccardo CIERVO 5.5 - È ancora grezzo. Molto grezzo. Però c’è potenziale da sviluppare. Speriamo che qualcuno lo faccia. (Dal 72' CAPUTO 6 - Senza infamia e senza lode)

Albin EKDAL 5 - Non bene. Rincon dà tutta un’altra energia. (Dal 46' RINCON 6.5 - Che ritmo, che gamba. Un acquisto che farà comodo)

Morten THORSBY 6 - Un giocatore prezioso, soprattutto nella fase di non possesso. Nel primo tempo si sacrifica a sinistra.

Kristoffer ASKILDSEN 6 - Non preciso con la palla nei piedi.

Manolo GABBIADINI 6 - Predica nel deserto. È l’unico in grado di spaventare la difesa del Napoli. Peccato che la fase offensiva della Samp sia nulla.

Fabio QUAGLIARELLA 5.5 - L’ho visto parecchio in difficoltà. Quasi in apnea. Credo che abbia finito le cartucce. Almeno per questo tipo di avversarie.

All. Roberto D'AVERSA 5 - Nel secondo tempo si sbilancia e costruisce una squadra coraggiosa, ma le idee offensive sono nulle. Deve trovare una scossa o rischia il posto.

