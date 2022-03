Napoli-Udinese, match valido per la 30a giornata di Serie A, si é concluso con il punteggio di 2-1 al Maradona. Decisiva la doppietta di Victor Osimhen nella ripresa, che ribalta il vantaggio friulano del primo tempo firmato da Deulofeu. Vediamo insieme migliori e peggiori del match.

===Le pagelle del NAPOLI===

David OSPINA 6,5 - Sorpreso dal destro di Deulofeu, trova un gran riflesso sul colpo di testa di Marí. Attento nella ripresa ancora su Deulofeu.

Giovanni DI LORENZO 7 - A destra, in sovrapposizione costante. Dietro lascia qualche spazio, ma quando affonda si rivela determinante. Suo l'assist per il secondo gol. Peccato per l'infortunio, che preoccupa i tifosi del Napoli e della Nazionale. (Dal 78' ZANOLI SV)

Amir RRAHMANI 6,5 - Tiene Beto in velocità e in campo aperto. Non una cosa da poco, vista la stazza dell'avversario. Il giallo, evitabile, gli costerà la squalifica.

Kalidou KOULIBALY 6,5 - Un pelo in ritardo su Deulofeu. Il resto della partita è attenzione ed energia.

MARIO RUI 6,5 - A sinistra, con un Molina difficile da contenere. Prova a farsi notare davanti, con cross e tiri. Suo il primo assist per Osimhen.

Zambo ANGUISSA 6,5 - Non male nel primo tempo, quando è l'unico del Napoli che contrasta e recupera. Anche nel secondo tempo si destreggia bene.

Stanislav LOBOTKA 6 - Regista puro, rimane molto basso, a dar copertura alla difesa.

FABIAN RUIZ 5,5 - Mezz'ala sinistra, va al tiro ma trova pronto Silvestri. Qualità sempre alta negli appoggi, ma poca continuità. Esce all'intervallo. (Dal 46' MERTENS 6,5 - Scuote il Napoli, con tiri, giocate e apertura. Adrenalina e personalitá)

Matteo POLITANO 6,5 - Insiste, crossa, sterza e ri-crossa. Attivo. (Dal 70' ZIELINSKI 6 - Venti minuti pimpanti, due volte vicino al gol)

Victor OSIMHEN 7,5 - Dominante. In gol di testa e col destro, due reti da grande attaccante. Sulle palle alte Marí resta un osso duro, ma lui se la cava con la sua falcata. Quarto africano ad andare in doppia cifra di reti per due campionati di A di fila dopo Salah, Eto'o e Weah. Nomi discreti.

Lorenzo INSIGNE 6,5 - Silvestri gli nega il gol con una grande parata. Tenta spesso di rientrare sul suo destro. In crescita, anche dal punto di vista fisico. (Dal 88' ELMAS SV)

ALL. Luciano SPALLETTI 7 - Bravo nel cambiare a gara in corso, leggendo la partita. Premiato dalla forza di Osimhen. Grande rimonta questa.

Victor Osimhen Credit Foto Getty Images

===Le pagelle dell'UDINESE===

Marco SILVESTRI 7 - Due grandi parate nel primo tempo su Insigne e Ruiz (tiro deviato). Anche nella ripresa sempre sicuro, evita il terzo gol su Mario Rui.

Rodrigo BECAO 5,5 - Stringe spesso in raddoppio su Osimhen, ma deve anche tenere d'occhio Insigne. Doppio compito non semplice.

PABLO MARÍ 4,5 - Imperioso nel gioco aereo nel primo tempo, sia in difesa su Osimhen che in avanti, quando impegna Ospina. Nel secondo tempo male sul secondo gol, poi l'espulsione diretta per il fallo su Zielinski.

Marvin ZEEGELAAR 5,5 - Gioca un buon primo tempo, ma viene ammonito nel finale per proteste. Ripresa in totale affanno.

Nahuel MOLINA 6 - A destra, motorino sempre acceso. Si alza spesso e prova a ripartire. Cala molto nella ripresa. (Dal 75' SOPPY 5 - Sbaglia ogni scelta e ogni pallone che tocca. Finale da incubo)

Roberto PEREYRA 6,5 - Classe e tocco di palla, idee e spunti. Come quando serve l'assist a Deulofeu. Stanchissimo nella ripresa. (Dal 88' JAJALO SV)

WALACE 6 - In mezzo, perno centrale, molto lento, ma bravo nel contrastare.

Jean-Victor MAKENGO 6 - Mezz'ala sinistra. Fisico e grinta, anche se l'attenzione a volte cala. (Dal 75' SAMARDZIC 6 - Qualche iniziativa, nulla di pungente)

Destiny UDOGIE 4 - A sinistra, spesso in ripiegamento su Politano e Di Lorenzo. Viene saltato spesso, si addormenta in marcatura su Osimhen nel primo gol, lascia andare Di Lorenzo nel secondo. Giornataccia.

BETO 5,5 - Spreca una chance importante all'inizio, ma lotta, pressa, ci prova e sostiene Deulofeu. Cala molto nel secondo tempo. (Dal 67' PUSSETTO 5 - Non porta nulla, se non confusione. Perde troppi palloni)

Gerard DEULOFEU 7 - Il gol è uno dei suoi, raffinatezza e precisione. Primo "10" a segnare al Maradona, da quando è stato dedicato al grande Diego. Guizzante, frizzante, pericoloso.

ALL. Gabriele CIOFFI 6 - Udinese sicuramente organizzata e sufficiente. Non sfrutta qualche buona ripartenza, paga le distrazioni difensive individuali di alcuni suoi giocatori.

