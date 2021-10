Roma-Empoli, match della 7a giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena allo stadio Olimpico si è concluso col punteggio di 2-0. In rete Pellegrini e Mkhitarian a decidere il match. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle della Roma

Rui PATRICIO 6: poco impegnato dagli attaccanti toscani, ordinaria amministrazione

Rick KARSDORP 6,5: sempre presente nella fascia destra, pericolo costante. Sbaglia qualche cross di troppo.

Gianluca MANCINI 6,5: tiene bene la linea difensiva con Smalling, lascia pochi spazi per la manovra empolese, si prende il solito giallo.

Chris SMALLING 7: guida la difesa, sempre ben posizionato e padrone del gioco aereo. (dal 90’ IBANEZ s.v.)

Matias VIÑA 6: soffre un po' nel primo tempo, non si vede nemmeno troppo in fase offensiva.: (dal 85’ CALAFIORI s.v)

Ebrima DARBOE 6: dinamismo e copertura alla difesa, in avvio rischia su qualche pallone perso di troppo. (dal 64’CRISTANTE 6: entra quando i ritmi non sono più elevatissimi, gestisce il giro palla romanista)

Jordan VERETOUT 6,5: riporta quantità alla mediana, regala brillantezza al centrocampo

Nicolò ZANIOLO 7: cresce a livello fisico, i suoi strappi fanno male all’Empoli e sono la fonte di pericolosità della Roma. Esce con un ammonizione evitabile. (dal 85’ EL SHAARAWY s.v.)

Lorenzo PELLEGRINI 7,5: leader della Roma, giocatore fondamentale per Mourinho. Sblocca la partita con una conclusone risolutiva, è al centro delle azioni pericolose dei suoi come perno.

Lorenzo Pellegrini esulta insieme a Henrik Mkhitaryan, Roma-Empoli, Serie A, Getty Images Credit Foto Getty Images

Henrikh MKHITARYAN 7: assist illuminante per il primo gol, marcatore del 2-0. Grande partita sulla sinistra, tra i migliori in campo.

Tammy ABRAHAM 6,5: poco presente nel primo tempo, meglio nella ripresa: colpisce il palo da cui genera il 2-0 e ha altre 2 occasioni per il tris.

All. José MOURINHO 6,5: primo tempo non scintillante per i suoi, subisce l’Empoli nella prima metà di frazione. Cresce l’intensità nella ripresa in cui si vedono discreti spunti di gioco.

Le pagelle dell'Empoli

Guglielmo VICARIO 6,5: tocca con la punta delle dita la bella conclusione di Abraham da cui scaturisce il tap in di Mkhitarian.

Petar STOJANOVIC 5,5: bene in avvio, soffre Mkhitarian nel secondo tempo.

Simone ROMAGNOLI 6: concede ad Abraham qualcosa solo nel finale, per via del poco filtro a metà campo.

Mattia VITI 6: la linea difensiva si muove bene e non subisce imbarcate.

Riccardo MARCHIZZA 5: soffre Karsdorp e le scorribande di Zaniolo, serata difficile per lui.

Filippo BANDINELLI 6: frequenti i suoi inserimenti offensivi, fa ripartire spesso le azioni d’attacco con Pinamonti (dal 46’ HAAS 5: scarso impatto sulla partità, l’Empoli si indebolisce con lui in campo)

Samuele RICCI 5: viene surclassato da Veretout, non riesce a opporsi alle ondate avversarie del secondo tempo

Szymon ZURKOWSKI 6: gioca il primo tempo in cui contribuisce a sterilizzare la manovra giallorossa (dal 46’BAJRAMI 6: l’unico a provarci nella ripresa, schierato largo a destra)

Liam HENDERSON 5,5: poco concreto negli ultimi 30 metri, manca di qualità nella zona calda. (dal 70’ STULAC 5: entra a risultato compromesso e trova pochi spazi)

Federico DI FRANCESCO 5,5: la sua vivacità non basta oggi, poco pericoloso (dal 70’CUTRONE 5,5: una girata di testa e poco altro)

Andrea PINAMONTI 6,5: mezz’ora in campo per l’ex Inter, molto bravo a fare da riferimento centrale ma anche a dare profondità alle giocate dei suoi. L’Empoli perde molto con la sua uscita. (dal 30’ Leonardo MANCUSO 5: sostituisce Pinamonti nel primo tempo per infortunio, e l'Empoli da quel momento non è più pericoloso. Spreca due opportunità interessanti in area nel secondo tempo.

All. Aurelio ANDREAZZOLI 5,5: l’Empoli ben figura nel primo tempo, nella ripresa non riesce a cambiare ritmo contro una Roma più pimpante. La partita di fatto si chiude sul 2-0 di Mkhitarian.

