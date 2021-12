Roma-Sampdoria, match valido per la 19esima giornata della Serie A 2021-22, è terminato col punteggio di .1-1: al gol di Shomurodov ha risposto Gabbiadini.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Ad

Serie A Roma stoppata dalla Sampdoria: Gabbiadini impatta Shomurodov, è 1-1 4 ORE FA

Le pagelle della Roma

Rui PATRICIO 6 - Spettatore non pagante, subisce una rete su cui non può far nulla.

Gianluca MANCINI 6 - Gabbiadini gli crea qualche ansia, ma complessivamente non lo mette in imbarazzo.

Chris SMALLING 7 - Dopo Zapata mette in tasca anche Caputo: dovrà chiamare un sarto per far rinforzare i pantaloncini. Gigantesco, perfetto.

Roger IBANEZ 6 - Candreva e Bereszynski agiscono spesso dalla sua parte, ne esce tutto sommato bene. Difensore maturato e ormai credibile, anche se non ancora perfetto,

Rick KARSDORP 6 - Certezza senza rincalzo per Mou, anche oggi l'olandese lavora bene in spinta. La classe di Candreva lo fa spesso penare in copertura.

Jordan VERETOUT 6 - Dinamico e spesso traino delle ripartenze giallorosse, nel primo tempo sembra tornato lui sul piano fisico. Cala alla distanza.

Dal 67' Eldor SHOMURODOV 7 - Entra a gara in corso e con grande forza di volontà spedisce in porta un gol pesantissimo, anche se non basta.

Bryan CRISTANTE 5 - Prova a mettere fosforo tra le linee, ma raramente trova il varco giusto.

Henrikh MKHITARYAN 5 - Impreciso e poco in palla fisicamente, mostra la sua faccia peggiore. Troppi errori per uno con le sue qualità.

Matias VINA 6 - In lenta ma costante crescita. Non sarà Perisic o Theo Hernandez, ma almeno ha preso coraggio.

Dal 67' Stephan EL SHAARAWY 5 - Poco incisivo, il peggiore tra i subentrati. Una sua ingenuità scatena l'azione da cui nasce l'amngolo del pareggio.

Nicolò ZANIOLO 5,5 - Prova a prendersi sulle spalle tutti, sia compagni che avversari. La gabbia doriana oggi però funziona bene e neutralizza il suo strapotere fisico.

Tammy ABRAHAM 6 - Vivace anche se un po' arraffone, certamente il più presente dell'attacco giallorosso nel primo tempo. Spreca due buone chance, poi esce per infortunio a inizio ripresa.

Dal 47' Felix AFENA-GYAN 6 - Bravo sia in profondità che nel lavoro di reparto. E' il primo cambio di Mou, non per caso.

All. Josè MOURINHO 5,5 - Una Roma stanca e poco entusiasmante perde una grande occasione. I rimpianti ci sono, ma chiude l'anno nella dimensione che compete alla rosa che allena.

Le pagelle della Sampdoria

Wladimiro FALCONE 6,5 - Si esalta in un paio di circostanze contro la squadra che ama da una vita. Secondi portiere affidabile, per una squadra che deve salvarsi neanche questo è banale.

Bartosz BERESZYNSKI 5,5 - Tanti errori nelle sue discese, ma la sua corsa è comunque importante per la Sampdoria. In avanti sbaglia troppe scelte.

Dal 72' Riccardo CIERVO 6 - Qualche buona discesa di fronte alla squadra del suo passato e, chissà, del suo futuro.

Maya YOSHIDA 6,5 - Sempre attento su anticipi e palle alte: il samurai genovese oggi è in serata e mette la sua esperienza al servizio dei compagni.

Omar COLLEY 7 - Fisicamente imponente, non rifiuta mai una gara di sportellate. Coriaceo e attento.

Alessandro AUGELLO 5,5 - Perde alla distanza il duello con Karsdorp, che spesso lo sovrasta sul piano fisico.

Antonio CANDREVA 6,5 - Un palo che grida vendetta, lampi di grande calcio e leadership da vendere: sta trascinando la Sampdoria in un momento storico difficilissimo, da grande giocatore e professionista.

Dall'89' Fabio DEPAOLI s.v. - Non giudicabile.

Adrien SILVA 6 - Tiene bene in mezzo al campo, fisicamente non era al meglio ma non si è notato. Combattente e sapiente regista.

Albin EKDAL 6 - Uno stiramento lo estromette presto da una battaglia in cui era sceso col solito piglio.

Dal 37' Alex FERRARI 6 - Bene nella schermatura sui centrocampisti avversari. Partita ordinata e diligente.

Kristoffer ASKILDSEN 6 - All'inizio paga il cambio di ruolo, esce alla distanza: regala a tratti sensazioni molto positive, considerata la giovane età. Si vede su di lui il grande lavoro di D'Aversa.

Dall'89' Gerard YEPES LAUT s.v. - Non giudicabile.

Manolo GABBIADINI 7 - Un po' in ombra, anche se mai fuori partita. Poi, la zampata vincente nel finale: ennesimo gol di un periodo d'oro. Chissà se questa Italia senza bomber...

Francesco CAPUTO 5 - Scompare tra i tentacoli di Smalling, che lo costringe a vagare per il campo: non la vede mai, neanche provandoci.

Dal 72' Fabio QUAGLIARELLA 6,5 - Decisivo sull'azione del gol con una giocata pregevolissima, da cui nasce un rimpallo che spalanca la strada a Gabbiadini.

All.: Roberto D'AVERSA 6,5 - In una stagione difficilissima un allenatore sfiduciato da settimane è riuscito in una grande impresa: rendersi guida credibile agli occhi della propria squadra. Se, anche se al piccolo trotto, questa Samp si sta regalando un futuro il merito è soprattutto suo.

Siparietto Mihajlovic-Medel: "Quante volte ci siamo presi a cazzotti"

Serie A Roma-Sampdoria: probabili formazioni e statistiche 20/12/2021 A 17:45