Roma-Udinese, match valido per la quinta giornata di Serie A e disputato allo stadio Olimpico, si è concluso sul punteggio di 1-0. La rete dei giallorossi è stata realizzata da Abraham su assist di Calafiori. Grazie a questa vittoria la Roma di José Mourinho sale a quota 12 punti in classifica conquistando la quarta vittoria in 5 partite. Secondo ko consecutivo per l'Udinese di Luca Gotti che rimane fermo a quota 7. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match. Informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

Le pagelle della Roma

Rui PATRICIO 6,5 - Salvato da Mancini dopo una respinta con i pugni non impeccabile che si stava per trasformare in un assist per Pussetto. Bravo sul diagonale di Deulofeu.

Rick KARSDORP 6,5 - Attaccante esterno aggiunto per la sua propensione a cercare sempre il fondo. Primo tempo brillante, ripresa meno performante ma dà tutto fino alla fine.

Gianluca MANCINI 7 - Il salvataggio in anticipo su Pussetto a porta vuota e senza commettere fallo vale un gol. Concentrato e attento, quando serve spazzare non bada troppo per il sottile. Uno dei migliori in campo.

Roger IBANEZ 6,5 - Prestazione più che sufficiente nonostante qualche sbavatura dovuta a eccessiva irruenza.

Riccardo CALAFIORI 7 - La partita si sblocca grazie a una sua fantastica cavalcata sulla sinistra e a un assist al bacio per Abraham. Giocata decisiva. Ha mezzi tecnici e personalità.

dal 69' Chris SMALLING 6 - Si piazza al centro della difesa e fa valere la sua stazza e la sua esperienza per respingere l'assalto finale dell'Udinese.

Bryan CRISTANTE 5,5 - Buon primo tempo, cala vistosamente nella ripresa durante la quale perde commette qualche errore di troppo.

Jordan VERETOUT 6 - Partita di sacrificio, si mette l'elmetto in mezzo al campo e lotta su ogni pallone. Bene in fase di contenimento, assente dalla trequarti in su.

Nicolò ZANIOLO 6 - Sbaglia un gol a porta vuota colpendo un palo clamoroso di testa e in generale va a strappi confermando di essere ancora lontano dalla migliore condizione. Esce affaticato a un quarto d'ora dalla fine.

dal 74' Stephan EL SHAARAWY 6 - In campo poco più di un quarto d'ora, utile nelle ripartenze.

Lorenzo PELLEGRINI 5,5 - Non è il Pellegrini cui eravamo abituati ultimamente, anche se il suo apporto rimane di buon livello. Espulso nel finale per un fallo che non sembrava così grave, salterà il derby contro la Lazio per squalifica.

Henrikh MKHITARYAN 6 - Scheggia subito il palo con un bel destro dopo 4 minuti. Col passare dei minuti esce dalla partita e soprattutto nella ripresa si vede pochissimo per poi riemergere nel finale.

Tammy ABRAHAM 7 - Sblocca il risultato con un tocco solo apparentemente semplice. Ottimo lavoro di sponda per i compagni, si conferma attaccante completo che ha ancora ampi margini di crescita. Primo gol all'Olimpico in Serie A per lui.

dall'86' Eldor SHOMURODOV s.v. - Gioca circa 10 minuti, non giudicabile.

All.: José MOURINHO 6 - Archiviata la sconfitta di Verona con una vittoria sofferta ma preziosissima. Finale in trincea e sulle gambe. La Roma deve ritrovare smalto in vista del derby, ma intanto la classifica torna a sorridere.

Le pagelle dell'Udinese

Marco SILVESTRI 6 - Incolpevole sul gol di Abraham, per il resto non deve effettuare grandi interventi.

Rodrigo BECAO 6,5 - Se la cava egregiamente non commettendo particolari errori. Prova anche a farsi vedere in avanti sulle palle ferme.

Bram NUYTINCK 5,5 - Prima mezz'ora in controllo, poi si perde Abraham e l'attaccante della Roma lo punisce in modo spietato segnando il gol dell'1-0.

dal 79' Lazar SAMARDZIC s.v. - Entra nel finale, non è giudicabile.

SAMIR 6,5 - Vale il discorso fatto per Becao: la sua partita è praticamente priva di sbavature.

Nahuel MOLINA 5 - Duello a tutta fascia con Calafiori: bene dalla metà campo in su, ma si perde il terzino giallorosso nell'azione dell'1-0. Ed è un errore che pesa nell'economia della gara.

dal 62' Brandon SOPPY 6,5 - Entra e pochi minuti dopo va vicino al gol con un destro che sibila vicino all'incrocio. Vivace e intraprendente, dopo il suo ingresso l'Udinese raddoppia la velocità. Bene anche in copertura.

Roberto PEREYRA 6 - Uno dei pochi a rendersi pericoloso con uno sfondamento sulla corsia di destra. Spicca nel primo tempo timido dell'Udinese.

Jean-Victor MAKENGO 6 - Muscoli al servizio della squadra a metà campo. Partita rognosa che mette in evidenza le sue qualità. Non sfigura.

WALACE 6 - Sostanza in mezzo al campo, fa valere la sua forza fisica e nel finale alza il baricentro per dare una mano là davanti.

Destiny UDOGIE 6 - Buona prova, va anche vicino al gol con un diagonale di sinistro che termina di poco a lato.

dal 79' Jens STRYGER LARSEN s.v. - In campo nel finale, ingiudicabile.

Gerard DEULOFEU 6 - In perenne movimento, impegna Rui Patricio con un diagonale velenoso respinto con i pugni dal portiere della Roma.

Ignacio PUSSETTO 5,5 - Spara alto a tu per tu con Rui Patricio ma l'errore è reso ininfluente dalla posizione di offside. Bruciato da Mancini a porta spalancata. Poco reattivo.

dal 62' BETO 6 - Buona prestanza fisica, si fa vedere con una girata di testa e con tanto lavoro sporco a beneficio dei compagni.

All.: Luca GOTTI 6 - Esce dall'Olimpico sconfitto ma a testa alta. Dopo un primo tempo timido, la sua Udinese esce alla distanza nel secondo tempo e con un pizzico di fortuna in più nel finale avrebbe anche potuto pareggiare.

