Salernitana-Fiorentina, match valido per la 34a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 2-1, frutto delle reti di Djuric, Saponara e Bonazzoli. La gara è stata arbitrata da . Con questo risultato i granata si rilanciano prepotentemente in chiave salvezza, mentre la Viola manca una grande occasione in ottica corsa al 5° posto.Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara, anche in ottica Fantacalcio.

Le pagelle della Salernitana

SEPE 6 - Battuto solo da Saponara sul quale non può nulla, per il resto preciso ed efficace.

GYOMBER 6,5 - Ammonito ad inizio gara, riesce a gestire bene l’aggressività senza soffrire particolarmente.

FAZIO 6,5 - La strigliata di Sabatini sembra avergli fatto bene, perché da lì non arrivate solo buone prestazioni. Sempre utile con la sua esperienza.

RANIERI 7 - Gonzalez è un cliente scomodissimo, ma lui è bravissimo a compensare la minor velocità con grandi letture ed un’attenzione costante.

MAZZOCCHI 7 - A tratti funambolico, spinge tantissimo per tutta la gara regalando saltuariamente giocate di grande qualità

COULIBALY 6,5 - Moto perpetuo, sempre nel vivo del gioco anche se a volte non lucidissimo nell’ultimo passaggio.

Dal 75’ KASTANOS 6,5 - Ottimo contributo nel convulso finale di partita.

EDERSON 6 - Il fatto che sia stato nettamente il meno brillante oggi è paradossalmente una grande notizia per questa Salernitana: anche senza il suo grande impatto la squadra c’è. Piccolissimo passaggio a vuoto fisiologico, resta sorpresa lietissima del nostro campionato.

BOHINEN 6 - Lavoro poco appariscente ma comunque efficace su entrambi i lati del campo: ormai una delle certezze di Nicola.

ZORTEA 6,5 - Partita di grandissimo sacrificio, finché ha benzina corre per 4. Esce poi stremato.

Dal 75’ RUGGERI 6,5 - Ingresso incisivo sulla partita.

DJURIC 7,5 - Titanico nel vincere ogni duello aereo, compreso quello che regala il vantaggio alla Salernitana. Sovrasta Igor e aiuta a dare grande respiro alla manovra: super partita.

Dal 75’ BONAZZOLI 7,5 - Igor dorme, lui è sveglissimo e segna il suo ottavo gol in stagione: questo, chissà, potrebbe valere una salvezza più che incredibile.

VERDI 7 - Qualità cristallina e grande dialogo sia con Djuric che con i centrocampisti: il gol di Udine lo ha rinvigorito, se mantiene questo rendimento può essere una variabile decisiva in chiave salvezza.

Dal 46' RIBERY 6,5 - Compensa l’ovvia mancanza di dinamismo con intelligenza e cuore. Campione anche nella dedizione alla causa.

All. NICOLA 8 - Nel 2017 fece il miracolo a Crotone, quest’anno riuscirebbe persino a superarsi. In situazioni disperate si esalta toccando i giocatori con la sua grinta e il suo enorme senso di attaccamento: non ha mai smesso di credere a un’impresa che ora è improvvisamente diventata possibile.

Le pagelle della Fiorentina

TERRACCIANO 6 - Non ha colpe evidenti sui gol subiti.

VENUTI 5 - Timidissimo, quasi svagato. Zortea ne fa un sol boccone.

Dal 59’ ODRIOZOLA 7 - Il suo ingresso cambia la Fiorentina: sulla destra è imprendibile ed efficacissimo. Molto bello l’assist per Saponara.

MILENKOVIC 5 - Striglia a più riprese i compagni nella vana speranza di ottenere una reazione emotiva mai arrivata. Anche lui, però, è tutt’altro che impeccabile.

IGOR 4 - Per una volta soffre un avversario a livello fisico: Djuric è più grosso di lui ed è molto bravo a farglielo pesare. Di testa non ne prende una e, nel finale, regala la vittoria alla Salernitana addormentandosi: giornalaccio è dire poco.

BIRAGHI 6 - Tanta corsa e tanti cross, molti dei quali messi dentro con buona precisione e cognizione. Non la sua miglior gara, ma fa ampiamente il suo pur senza brillare.

Dal 67' TERZIC 5,5 - Ingresso impalpabile, senza alcuno spunto.

DUNCAN 6 - Il migliore del centrocampo, ci mette coraggio e dinamismo.

AMRABAT 4,5 - L'assenza di Torreira si sente in maniera fin troppo netta: non è e non sarà mai un regista, ma oggi si è faticato a vedere in campo un centrocampista da Serie A. Il gemello buono di Verona è ormai un ricordo sbiadito.

MALEH 5,5 - Tanti inserimenti senza però mai ritagliarsi occasioni. A volte da impressione di correre a vuoto, sprecando fiato prezioso e perdendo lucidità.

Dal 67' CALLEJON 6 - La sufficienza premia la sua enorme duttilità.

IKONE' 5 - Male a Torino, oggi anche peggio: troppo timido nell'attaccare lo spazio e ancor più innocuo palla al piede. Tutto fumo, di arrosto neanche l'ombra.

Dal 46' SAPONARA 7 - Dalla notte al giorno, fa pesare la sua qualità con un gol e tante altre giocate, spesso non lette dai compagni.

CABRAL 5,5 - Combattente ben poco raffinato: nulla da dire sull'atteggiamento, ma non è quasi mai pericoloso.

Dal 59' PIATEK 5 - Impalpabile, non aggiunge peso specifico alla fase offensiva.

GONZALEZ 5,5 - Si ripresenta in versione tutto fumo e niente arrosto. E’ sempre vivo, ma oggi appare sconclusionato e senza grandi idee.

All. ITALIANO 6 - La squadra oggi non c’era con la testa. Se ne accorge e finisce tutti i cambi al 67’: due li azzecca in pieno, ma la dormita di Igor lo affossa nuovamente. Oggi è stato migliore di tutti i suoi calciatori.

