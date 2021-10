Salernitana-Genoa, match della 7a giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena allo stadio Arechi di Salerno Milan Djuric, bravo di testa ad insaccare il calcio d'angolo scodellato in mezzo da Kastanos. La Salernitana, dunque, trova la prima vittoria in campionato. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio. , match della 7a giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena allo stadio Arechi di Salerno si è concluso col punteggio di 1-0 . Decide il gol del neo entrato, bravo di testa ad insaccare il calcio d'angolo scodellato in mezzo da. La Salernitana, dunque, trova la prima vittoria in campionato. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Serie A Djuric fa volare la Salernitana: Genoa affondato 1-0 3 ORE FA

Le pagelle della Salernitana

Vid BELEC 6,5: Se il Genoa non è riuscito ad agguantare il pareggio nei minuti finali è merito suo, provvidenziale sulla punizione di Rovella in pieno recupero.

Norbert GYOMBER 6,5: Esperienza e carattere da vendere, non concede un centimetro agli attaccanti rossoblu.

Stefan STRANDBERG 6: Si fa guidare dal compagno di reparto, poche sbavature e tanta sostanza - soprattutto sulle palle alte.

Riccardo GAGLIOLO 6: Il suo sinistro al volo sul servizio in rovesciata di Gondo sarebbe potuto essere il gol dell'anno, per sua sfortuna la conclusione sibila di pochissimo a lato del palo.

Luca RANIERI 5,5: Subisce le sovrapposizioni di Cambiaso sul suo lato. (dall'81' Pawel JAROSZYNSKI S.V.)

Mamadou COULIBALY 5,5: È il migliori marcatore della Salernitana in questo avvio di stagione, oggi non riesce a lasciare il segno. (dal 46' Joel OBI 6: Si concentra sulla fase difensiva senza rischiare troppo, ma alla Salernitana va bene così.)

Milan Djuric abbracciato dai compagni di squadra, Salernitana-Genoa, Getty Images Credit Foto Getty Images

Grigoris KASTANOS 6,5: Cross al bacio per la testa di Djuric, trova sempre maggiore fiducia nei propri mezzi minuto dopo minuto.

Lassana COULIBALY 6: Difensore aggiunto in fase di non possesso, si ferma prima della fine del primo tempo per qualche problema fisico. (dal 37' Francesco DI TACCHIO 6,5: Il suo sinistro spaventa il Genoa in più di un'occasione, il palo gli nega il gol del possibile 2-0.)

Franck RIBERY 6: Non riesce a rendersi mai pericolso in prima persona ma lotta, costruisce e si fa valere. Anche senza particolari guizzi, riesce a spostare il peso offensivo dei suoi.

Cedric GONDO 5,5: Conferma di poter dare tanto alla Salernitana, oggi però non riesce a trovare il giusto spazio per fare male. (dal 61' Federico BONAZZOLI 6: Le sue accelerazioni mandano in crisi la difesa del Genoa)

Nwankwo SIMY 5: Un avvio di stagione decisamente complicato per l'ex stella del Crotone. Poche occasioni di accendersi, il nigeriano è ancora a caccia dello stato di forma giusto. (dal 61' Milan DJURIC 7: Entra dalla panchina e decide un match fondamentale quanto delicato. La sua esperienza a partita in corsa vale i primi tre punti stagionali della Salernitana.)

All. Maurizio CASTORI 7: La staffetta in attacco paga, agguanta la prima vittoria stagionale in campionato riuscendo a decidere con i cambi un match totalmente equilibrato nei primi 45 minuti.

Le pagelle del Genoa

Salvatore SIRIGU 6,5: Provvidenziale sulle conslusioni di Kastanos e Di Tacchio, la deviazione decisiva di Maksimovic lo manda fuori giri in occasione del gol di Djuric.

Mattia BANI 5,5: Buon lavoro in marcatura su Simy e Gondo nel corso del primo tempo, qualche problema in più nella ripresa davanti alla freschezza di Djuric e Bonazzoli.

Nikola MAKSIMOVIC 5: Sfortunato nella deviazione definitiva del colpo di testa di Djuric che vale il gol del vantaggio, rischia tantissimo con un intervento da cartellino giallo dal sapore di "arancione".

Domenico CRISCITO 6: La sua esperienza è la solita arma in più del Genoa in fase difensiva, lascia il campo dolorante dopo un brutto colpo alla caviglia. (dal 62' Paolo GHIGLIONE 6: Entra in un momento delicato della partita ma riesce - come al solito - a far valere il proprio gioco sull'esterno.)

Stefano SABELLI 6: Non molla un centimetro sui tentativi della Salernitana sulla sua fascia, gli manca solo il giuzzo giusto per colpire in fase offensiva. (dal 57' Mohamed FARES 5: Totalmente fuori dal gioco per l'intera mezz'ora giocata.)

Franck Ribery, Kallon, Salernitana-Genoa, Serie A 2021-22, LaPresse Credit Foto LaPresse

Abdoulaye TOURE 6: Nettamente meglio dell'ultima disastrosa presenza contro la Fiorentina, buon lavoro di schermo a centrocampo. (dal 73' Goran PANDEV 6: Prova a risolverla d'esperienza nel finale, la Salernitana - però - non concede gli spazi necessari per fare male.)

Nicolò ROVELLA 6,5: Torna nel suo ruolo di regista e alza nuovamente il livello della sua prestazione, Belec si supera sulla sua punizione indirizzata in porta in pieno recupero.

Milan BADELJ 5,5: Viene spostato mezz'ala dopo le ultime partite giocate davanti alla difesa, accompagna il gioco senza - però - riuscire a mettersi particolarmente in luce.

Yaya KALLON 6: Prova a creare superiorità numerica con le sue accelerazioni, riesce spesso a saltare l'uomo ma pecca al momento di concludere in porta.

Flavio BIANCHI 6: Viene chiamato in causa a pochi minuti dal fischio d'inizio a causa dell'infortunio di Destro, lui risponde presente dimostrandosi - di fatto - il più pericoloso del Genoa nel primo tempo. (dal 57' Caleb EKUBAN 5: Si divora la clamorosa occasione di pareggiare il match sul cross basso in mezzo di Ghiglione.)

All Davide BALLARDINI 5,5: Il forfait di Destro a pochi minuti dal fischio d'inizio può essere un'attenuante, ma - ancora una volta - sembra che tra i titolari non ci fossero i migliori undici possibili.

