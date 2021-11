Salernitana-Sampdoria, match valido per la 13esima giornata di Serie A 2021-22 andato in scena allo stadio Arechi di Salerno, si è concluso sul punteggio di 2-0 per la squadra blucerchiata. In gol Candreva e autorete di Di Tacchio. Per la banda di D'Aversa tre punti fondamentali dopo tre sconfitte di fila. Male invece i padroni di casa, ultimi in classifica a quota 7 punti Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

=== SALERNITANA ===

Vid BELEC 6,5 - Non può nulla sui gol, bravo con alcune parate interessanti nella prima frazione.

Nadir ZORTEA 5 - Augello e Verre sulla fascia gli creano tantissimi problemi e lui passa un'oretta alquanto complicata. (Dal 55' Wajdi KECHRIDA 4,5 - Malissimo. Entra ma non spinge mai. Anzi si abbassa ancora di più rispetto a Zortea).

Norbert GYOMBER 5,5 - Nonostante Caputo e Quagliarella non in giornata di grazia, lui comunque fatica sui vari inserimenti di Ekdal e Thorsby.

Riccardo GAGLIOLO 6 - Meno peggio di Gyomber, uno dei pochi sufficienti dei padroni di casa. Si rende utile anche in qualche progressione offensiva.

Luca RANIERI 6,5 - Il migliore della Salerninata. Spinge quando può sulla fascia, va vicinissimo al gol del 2-1 ad inizio ripresa.

Lassana COULIBALY 5 - Il centrocampo avversario agisce indisturbato nella sua parte di campo. Non riesce mai a fermare gli ospiti.

Francesco DI TACCHIO 5,5 - Sfortunato in occasione dell'autorete. Per il resto dà tutto in mezzo al campo, però corre spesso a vuoto. (Dal 66' Andrea SCHIAVONE 5 - Nella ripresa la Salernitana non riesce proprio a pungere. Lui entra nel momento forse peggiore dei suoi e non riesce a risollevare la squadra).

Grigoris KASTANOS 6 - Corsa, energia e anche qualche buon pallone. Primo tempo tutto sommato sufficiente per lui. Poi Colantuono decide di lasciarlo negli spogliatoi dopo il primo tempo. (Dal 46' Joel OBI 6,5 - Buoni inserimenti in area, ultimo ad arrendersi alla sconfitta).

Franck RIBERY 5 - Si accende troppo ad intermittenza. Ogni volta che tocca palla fa qualcosa di buono, purtroppo tocca pochissimi palloni e si fa vedere pochissimo. (Dal 66' Nwanko SIMY 5,5 - Nel finale i padroni di casa attaccano con tanti cross dalle fasce e lui ha qualche palla per rendersi pericoloso, senza successo).

Cedric GONDO 4,5 - Davanti la Salernitana fatica enormemente, ma lui è sicuramente il peggiore, dato che non si vede praticamente mai. (Dal 55' Federico BONAZZOLI 5 - Ripresa complicata per i padroni di casa, per lui ci sono veramente pochi palloni giocabili).

Milan DJURIC 6 - Il migliore nel primo tempo dei suoi, da solo tiene impegnata tutta la difesa avversaria, soprattutto nelle palle inattive. Nella ripresa scompare dall'incontro.

All. Stefano COLANTUONO 5 - Dopo un buon inizio la Salernitana fatica enormemente ad essere pericolosa e a farsi vedere nella metà campo avversaria. Sconfitta importante, dimostra di avere poche armi per lottare per la salvezza.

=== SAMPDORIA ===

Emil AUDERO 7 - Due parate importanti, una assolutamente decisiva ad inizio della seconda frazione su Ranieri che taglia le gambe ai padroni di casa.

Bartosz BERESZYNSKI 6,5 - Assieme a Candreva dà vita a una catena sulla destra. Ammonito, D'Aversa lo richiama in panchina. (Dal 61' Radu DRAGUSIN 6 - Entra e non fa rimpiangere il compagno sostituito).

Alex FERRARI 6 - Gioca al posto di Yoshida e si fa trovare pronto con una prestazione solida. (Dal 64' Julian CHABOT 6,5 - Perfetto dal suo ingresso. Soprattutto sulle palle inattive è utilissimo).

Omar COLLEY 6 - Dopo un inizio un po' complesso con Djuric, prende le misure all'attaccante e lo anticipa sempre.

Tommaso AUGELLO 6,5 - Insidioso nella metà campo avversaria, tra cross in mezzo e tanta spinta.

Valerio VERRE 6 - Sufficiente, nulla più nel mezzo. Qualche guizzo, soprattutto sulla fascia sinistra, poi poco altro da segnalare. (Dal 61' Kristoffer ASKILDSEN 5,5 - Combina pochino dal suo ingresso in campo).

Antonio CANDREVA 7 - Gol e assist. Partita solidissima. Cosa chiedere di più?

Albin EKDAL 5,5 - Partita solida ma anche tantissimi errori e troppi falli spesso inutili, a centrocampo. Troppi alti a bassi nel mezzo.

Morten THORSBY 7,5 - Re assoluto del centrocampo. Perfetto in fase difensiva, aiuta tantissimo i compagni in area. Ma è anche fondamentale e decisivo in avanti, con tantissimi pericolosi inserimenti in area avversaria.

Francesco CAPUTO 5,5 - Ci prova ma non riesce ad incidere per tutto l'incontro.

Fabio QUAGLIARELLA 6 - Un assist per Candreva in occasione del raddoppio, poi poco altro da segnalare. Comunque lotta e combatte come un leone per tutto l'incontro. (Dall'86' Manolo GABBIADINI - S.V)

All. Roberto D'AVERSA 6 - Due minuti che gli regalano tre punti fondamentali. La Samp non gioca la partita della vita, anzi fatica in più occasioni con Quagliarella e Caputo in avanti. Ma la vittoria scacciacrisi arriva ed è quello che conta.

