Sampdoria-Empoli , match valido per la ventiseiesima giornata della massima serie, è terminato sul punteggio di 2 a 0 frutto della doppietta di Fabio Quagliarella. Gara arbitrata da Antonio Rapuano di Rimini. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle della Sampdoria

Wladimiro FALCONE 7: Sta ancorando in panchina Audero, inizialmente sostituito per ovviare a problemi fisici dell'ex Juve e Venezia. Ora, il portiere romano prodotto del settore giovanile blucerchiato, non si lascia sfuggire un pallone ribaltando le gerarchie d'organico.

Bartosz BERESZYNSKI 6,5: Moto perpetuo lungo l'out di destra, è autore dell'assist che porta al 2-0 di Quagliarella. Mezzo voto in meno per la solita ammonizione che, sotto diffida, gli farà saltare il match di Bergamo contro l'Atalanta.

Alex FERRARI 6: buona prestazione difensiva, macchiata da qualche rischio di troppo, come il fallo avventato al limite dell'area ai danni di Pinamonti.

Omar COLLEY 7: là dietro le ha prese praticamente tutte. Il centrale difensivo gambiano è ormai presenza fondamentale nella retroguardia blucerchiata.

Nicola MURRU 6: ordinaria amministrazione lungo la mancina.

Dal 70' Tommaso Augello 6: spinge poco, limitandosi a difendere il 2-0. Quello, insomma, che Giampaolo glia ha chiesto.

Morten THORSBY 6,5: solito lavoro oscuro a tutto campo. Dona solidità a tutta la zona nevralgica.

Albin EKDAL 6: la solita, grande combattività a metà campo (sfociata anche in un cartellino giallo a fine primo tempo). Qualche imprecisione tecnica alla sua 100esima da titolare in maglia Samp, ma la sufficienza è garantita.

Dall'86' Ronaldo Vieira: sv.

Antonio CANDREVA 6,5: attua uno schema molto interessante in occasione dell'1-0 firmato Quagliarella, quindi fa prtire l'azione che porta al bis. Anch'egli, come Bereszynski, si becca un "giallo" evitabile sotto diffida. Anche per lui, niente Atalanta.

Abdelhamid SABIRI 6,5: al debutto, grandi guizzi tra dribbling, filtranti e tentativi da fuori. L'ex Ascoli lascia buonissime impressioni.

Dal 69' Tomas Rincon 6: in campo per fare legna. Tanta.

Fabio QUAGLIARELLA 8: era da marzo 2020 che non andava a segno con doppietta in Serie A. Due colpi da maestro che hanno steso l'Empoli: il "vecchio leone" ruggisce ancora. Eccome.

Dal 61' Andrea Conti 5,5: impatto non proprio esaltante per l'ex Milan. Qualche intervento in ritardo di troppo per lui.

Francesco CAPUTO 5,5: al grande ex è mancato il guizzo offensivo.

Mister Marco GIAMPAOLO 6,5: il doppio acuto di Quagliarella dona serenità all'ambiente. Qualcosa di fondamentale. La squadra, poi, si dimostra solida e umile.

Le pagelle dell'Empoli

Guglielmo VICARIO 5,5: qualche responsabilità di troppo sul 2-0 di Quagliarella, in cui non riesce a trattenere il pallone indirizzato sul suo palo.

Petar STOJANOVIC 6: non va oltre il proprio compitino lungo l'out di destra.

Simone ROMAGNOLI 4,5: in netto ritardo in occasione del 2-0 di Quagliarella. Appare costantemente distratto al centro della difesa empolese.

Mattia VITI 5: nel finale di partita prova a riprendersi con un paio di discrete diagonali difensive. Troppo distratto, però, sul gol che stappa l'incontro al minuto numero 14.

Fabiano PARISI 6,5: come sempre, tra i più positivi sulla sinistra. Davvero sgusciante, tanto da portare al cartellino giallo i vari Candreva e Conti, non proprio gli ultimi arrivati.

Dal 78' Liberato Cacace: sv.

Szymon ZURKOWSKI 6: partono quasi sempre dai suoi piedi le azioni offensive empolesi. Tuttavia, al 7', sciupa sottoporta un'occasione gigantesca.

Dal 63' Filippo Bandinelli 6,5: entra bene in partita con un tiro e un cross col contagiri.

Kristjan ASLLANI 5,5: disordinato e, a tratti, velleitario. Gara sostanzialmente da dimenticare.

Marco BENASSI 5,5: prestazione eccessivamente timida a centrocampo, nonostante qualche scambio di buon livello con Parisi.

Dal 63' Liam Henderson 5,5: questa volta la sua grinta da scozzese non risulta incisiva.

Nedim BAJRAMI 6: prestazione di buona qualità da trequartista. Ma occorre affinare qualcosa dal punto di vista della grinta e del carattere.

Dal 75' Federico Di Francesco 6: entra con un buon piglio, là davanti. Tuttavia, con le sorti dell'incontro ormai segnate.

Patrick CUTRONE 5: polveri bagnate là davanti. L'ex Milan, Valencia, Fiorentina e Wolverhampton Wanderers tocca pochi pallone.

Dal 63' Andrea La Mantia 6: si muove, certamente, con maggiore senso dell'iniziativa rispetto al compagno di reparto sostituito.

Andrea PINAMONTI 6: bene in pressing e in fase di creatività. Un po' meno davanti allo specchio.

Mister Aurelio ANDREAZZOLI 5,5: i meccanismi del gioco ci sono, la squadra c'è. Manca la concretezza là davanti.

