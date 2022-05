Sampdoria-Fiorentina, match valido per la 37a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 4-1, frutto delle reti di Ferrari, Quagliarella, Thorsby, Sabiri e Nico Gonzalez. La gara è stata arbitrata dal signor Mariani. Con questo risultato i toscani restano al settimo posto in classifica e si giocheranno un piazzamento europeo nell'ultimo turno contro la Juventus.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Sampdoria

AUDERO 6 - Pomeriggio di sbadigli e applausi. Meritato riposo: il suo lo aveva ampiamente fatto nel derby con il Genoa.

Dall'84' RAVAGLIA 6,5 - Paratona su Saponara, poi Gonzalez lo batte su rigore.

BERESZYNSKI 7 - Difensivamente perfetto su Gonzalez, cliente sulla carta scomodissimo. Prova di grande spessore.

FERRARI 7 - Gol a sbloccare la gara e tasche riempite prima con Cabral e poi con Piatek: meritato bottino pieno.

COLLEY 6,5 - Gara praticamente perfetta fino alle proteste finali, che gli valgono il rosso. Una sciocchezza che non macchia una grande prestazione.

AUGELLO 6,5 - Ikoné si agita ma non lo spaventa, ogni tanto si affaccia anche in avanti con buona propensione.

CANDREVA 7,5 - Treno in transito al binario fascia destra. Prestazione martellante, impreziosita da due

Dall'82' DAMSGAARD 6 - Rientro in campo dopo il calvario degli ultimi mesi: bentornato ad un grande talento.

RINCON 6,5 - Gara ordinata, pulita, senza squilli ma anche senza cedimenti. Esattamente il suo mestiere.

VIEIRA 6,5 - Sportellatore seriale, non trema di fronte alle mezzali viola subendo pochissimo.

Dall'84' TRIMBOLI 5,5 - Sfortunato il tocco di mano che regala il rigore agli avversari.

THORSBY 7 - Partita di grande sostanza come i compagni di reparto. Il gol che chiude la partita è la ciliegina di un'ottima torta.

SABIRI 8 - E' forse nata una stella a Marassi. Suggella le ultime prestazioni positive con una gara perfetta: gol, assist, qualità a palate. Partita più che scintillante.

QUAGLIARELLA 7 - Gol bellissimo, "alla Quagliarella", con lo scavetto. Impossibile onorare al meglio l'ultima stagionale in casa. Farà un altro anno e a noi va benissimo così

Dal 64' CAPUTO 6 - Un paio di conclusioni e poco altro.

All. GIAMPAOLO 7,5 - Finalmente Samp! Insegna calcio a Italiano azzeccando tutte le scelte e premiando la qualità dei suoi giocatori: che questa partita sia preludio di una stagione diversa.

Le pagelle della Fiorentina

TERRACCIANO 6 - Almeno tre parate oltre ai quattro schiaffoni, sui quali ha poche colpe.

VENUTI 5 - Gli avversari arrivano da tutte le parti e lui non sa mai come contenerli. Inesistente, come al solito, in fase di spinta.

Dal 74' TERZIC s.v. - Non apporta nulla alla causa.

MILENKOVIC 5 - Dormitona sul primo gol. Qualche buona chiusura non basta a scagionarlo per la disfatta.

IGOR 5 - Con Milenkovic formano un'ottima coppia, ma quando uno dei due è sottotono anche l'altro va sempre sotto rendimento: una simbiosi, oggi maligna.

BIRAGHI 4,5 - Candreva fa di lui letteralmente quello che vuole, lui non prova neppure a replicare.

DUNCAN 5 - Non trova da subito gli spazi giusti, giocando una gara del tutto sconclusionata. Salta troppo spesso anche in copertura.

Dal 46' MALEH 5 - Non aggiunge nulla rispetto al compagno: di inserimenti neanche l'ombra.

TORREIRA 4,5 - Oggi non ne azzecca una. Errori tecnici in serie e condizione fisica carente: la sensazione è che questa partita non fosse pronto a giocarla.

Dal 74' SAPONARA 6 - Il migliore dei suoi: in un finale già scritto ci mette almeno un pizzico di qualità.

BONAVENTURA 5 - Volenteroso, ma infastidito dal nulla cosmico che lo circonda la sua grinta si disperde in tanti, troppi errori.

IKONE' 5,5 - Fumoso ed impreciso, ma almeno ci prova, anche se senza continuità. I suoi strappi creano qualche grattacapo alla Samp.

Dal 66' CALLEJON 5,5 - Una tiro alto sopra la traversa è tutto ciò che ha da offrire alla causa.

CABRAL 4 - Passare da Vlahovic a lui è come vendere una Ferrari per ritrovarsi su una Punto a metano. Non tiene su un pallone e non è mai pericoloso: assente ed intristito.

Dal 66' PIATEK 5 - Poco meglio di Cabral, se non altro ha la scusante di essere entrato a gara in corso. Ma di occasioni neanche l'ombra.

NICO GONZALEZ 5,5 - Il rigore segnato nel finale non insabbia lo zero assoluto mostrato per tutta la gara: poco ispirato, quasi svogliato.

All. ITALIANO 4 - La stagione resta straordinaria, ma di batoste nei momenti chiave ne sono arrivate un po' troppo spesso. Sconfitte come quella di oggi andrebbero spiegate in maniera un po' più convincente...

