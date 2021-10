Sampdoria-Udinese, match della settima giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena allo stadio Ferraris di Genova, si è concluso col punteggio di 3-3 . Gara arbitrata da Daniele Orsato di Schio. Gol di Pereyra, autorete di Stryger-Larsen, nuovo vantaggio di Beto, quindi calcio di rigore vincente di Quagliarella e super gol di Candreva, prima del pareggio finale di Forestieri. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle della Sampdoria

Emil AUDERO 5,5 - Non esattamente irreprensibile sul tiro di Pereyra che vale lo 0-1. Si rifà parzialmente con un intervento miracoloso su Samir.

Bartosz BERESZYNSKI 6 - Diligente, senza guizzi. Rimane in campo nonostante un paio di colpi, fa il suo e nei secondi finali ferma un pericoloso contropiede dell'Udinese.

Maya YOSHIDA 5,5 - In difficoltà con Beto e Deulofeu. Fortunosamente colpisce il palo della propria porta, evitando una goffa autorete.

Omar COLLEY 6 - Nemmeno lui trascorre un pomeriggio semplice, ma è bravo a rimediare con velocità e fisico a qualche buco difensivo.

Tommaso AUGELLO 5,5 - Diversamente da altre occasioni non spinge praticamente mai, limitandosi a presidiare la propria zona di campo.

Antonio CANDREVA 7,5 - Il super gol del 3-2 si candida a entrare nelle classifiche dei più belli del campionato. Una prodezza che nobilità ulteriormente una gara di alto profilo.

Adrien SILVA 6 - Non raramente arranca dietro ai centrocampisti bianconeri, ma fa uso della propria esperienza. Sfiora il gol con un bel destro da fuori (dal 73' Albin EKDAL s.v.)

Morten THORSBY 6 - In mezzo al campo dà battaglia, come suo solito, anche se con fortune alterne.

Mikkel DAMSGAARD 6 - Va a sprazzi, ma dimostra di avere qualità superiori alla media. In combinazione con Candreva crea più di un pericolo (dal 73' Kristoffer ASKILDSEN s.v.)

Fabio QUAGLIARELLA 6,5 - Finalmente si sblocca, andando a segno per il diciassettesimo campionato di fila. Un gol che premia una partita di sacrificio per la squadra (dall'87' Ernesto TORREGROSSA s.v.)

Francesco CAPUTO 6 - Non disputa una gara indimenticabile, ma ha il merito di entrare nell'azione dell'1-1 e poi di guadagnarsi il rigore. Non è poco.

All. Roberto D'AVERSA 5,5 - Luci e ombre. La vittoria sarebbe stata eccessiva. Deve ancora lavorare per trovare la quadratura del cerchio.

Le pagelle dell'Udinese

Marco SILVESTRI 5,5 - Stavolta niente miracoli. Anzi, esce dal campo con tre gol al passivo, franando su Caputo e regalando alla Sampdoria un rigore.

Rodrigo BECÃO 6 - Va in affanno quando Damsgaard veleggia dalle sue parti, ma in qualche modo riesce a uscire a testa alta dal campo.

Bram NUYTINCK 6,5 - Viene sorpreso dal retropassaggio di Walace che porta all'assegnazione del rigore, ma nel finale spizza la palla che Forestieri trasforma nel 3-3.

SAMIR 6,5 - Non commette errori banali e, quando si spinge nell'area avversaria, è sempre pericoloso: Audero lo ipnotizza, poi è suo il palo da cui nasce il gol dell'1-2 (dal 79' Fernando FORESTIERI 6,5 - Entra e trova la rete del pareggio. Meglio di così...)

Jens STRYGER-LARSEN 5,5 - Così così. Attacca poco e male ed è protagonista dello sfortunato autogol dell'1-1. Chiude a sinistra (dal 79' Brandon SOPPY s.v.)

Roberto PEREYRA 6,5 - Inizia alla grande, portando in vantaggio l'Udinese come uomo sorpresa in mezzo all'area. Poi cala alla distanza.

WALACE 4,5 - Rovina la propria prestazione, già non eccezionale, con lo sciagurato retropassaggio che provoca il rigore del 2-2. Una macchia fatale.

Jean-Victor MAKENGO 6,5 - Motorino sempre in movimento, si rende protagonista di alcune iniziative palla al piede assolutamente pregevoli (dal 79' Lazar SAMARDZIC s.v.)

Destiny UDOGIE 6 - Mette in mostra personalità e ottimi guizzi, chiamando Audero a un intervento non semplice. Poi torna nei ranghi (dal 59' Nahuel MOLINA 5,5 - Si vede meno rispetto a Udogie)

BETO 7 - Difficile tenerlo quando parte in velocità. Quasi provoca un'autorete di Yoshida, poi segna un gol e ne sfiora un altro. Gran partita.

Gerard DEULOFEU 7 - Per un tempo intero crea scompiglio nella difesa doriana, servendo a Pereyra il perfetto pallone del primo vantaggio. Poi esce per infortunio (dal 50' Tolgay ARSLAN 6 - Buon impatto sul match, anche se scialacqua un ottimo pallone dal limite dell'area)

All. Luca GOTTI 6,5 - Il gioco c'è, ed è un ottimo segnale. Giusta la scelta di dar fiducia a Beto, possibile uomo sorpresa della stagione bianconera.

