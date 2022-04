Sassuolo-Atalanta, match valido per la 32esima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 2-1 , frutto della doppietta di Traore e del gol nel recuperi di Muriel. Con questo risultato l'Atalanta scivola all'ottavo posto ed è superata anche dalla Fiorentina. Il Sassuolo invece passa il Verona e si mette al 9° posto, proprio dietro l'Atalanta. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 6,5 – Un paio di interventi importanti, specie quello in avvio su Pasalic.

Mert MULDUR 6 – Tiene tutto sommato bene su Pezzella, a cui non concede grandi fughe.

Kaan AYHAN 6 – L’Atalanta oggi davanti è poca cosa, prova di ordinaria amministrazione.

Vlad CHIRICHES 6,5 – Guida bene il reparto, sfiora anche un gol di testa da corner.

Giorgos KYRIAKOPOULOS 6,5 – Si conferma al top nel suo ruolo in Italia: tanta spinta, con un match impreziosito anche dall’assist. Dal 77’ Gian Marco FERRARI – sv.

Matheus HENRIQUE 6 – Fa sentire i tacchetti quando deve. Buona copertura lì in mezzo al campo. Dal 46’ Francesco MAGNANELLI 6 – Un buon secondo tempo per la gestione di una mediana in cui l’Atalanta va sottoritmo.

Maxime LOPEZ 6,5 – Uno dei migliori oggi. Dà grande qualità alla manovra del Sassuolo. Scelte giuste, tempi giusti, visione.

Domenico BERARDI 6,5 – Gli annullano un gol per fuorigioco, ma la sua resta una partita viva e di buonissima qualità al di là del fatto che non abbia inciso sul tabellino. Dal 71’ Gregoire DEFREL 6 – Un palo nel finale e qualche buona ripartenza.

Giacomo RASPADORI 5,5 – Quello più in ombra oggi nel reparto offensivo dei neroverdi. Soffre la fisicità di Dmiral.

Hamd TRAORE 7,5 – Il ragazzo ha qualità e non lo scopiamo certo oggi. Una doppietta, un palo colpito e una chance ghiotta per farne anche un altro. Assolutamente il protagonista di giornata là davanti per il Sassuolo. Dal 71’ ROGERIO 6 – Venti minuti di controllo.

Gianluca SCAMACCA 6 – Meno incisivo rispetto ad altre gare, ma la sua è comunque una prova a servizio della squadra e in cui riesce a mettere in porta Traore (che manca in quel caso la tripletta). Dal 77’ Ruan TRESSOLDI 5 – Suo il liscio all’ultimo secondo che regala il gol a Muriel.

All. Alessio DIONISI 7 – Un Sassuolo ordinato, ma incisivo. Ha difeso bene, è ripartito alla grande, ha punito con la velocità e la qualità dei suoi uomini là davanti.

Le pagelle dell’Atalanta

Marco SPORTIELLO 6,5 – Ci sono almeno due/tre interventi decisivi ad evitare alla Dea un passivo peggiore.

Rafael TOLOI 5,5 – Qualche sbavatura di troppo, ma rientrava dopo uno stop legato al flessore. Dal 57’ José Luis PALOMINO 6 – Ha giocato con grinta. L’unico, oggi, a farlo nell’Atalanta.

Merih DEMIRAL 5 – Sul secondo gol di Traore ha gravi colpe: in primis attende troppo e poi si fa anche saltare. Male.

Giorgio SCALVINI 6 – La sua è una prestazione sufficiente. Non soffre più di tanto l’uno contro uno e al di là del risultato si porta a casa la pagnotta.

Hans HATEBOER 5 – Non è più quello della magica stagione 2019/20 e si vede. Dall’infortunio in poi l’olandese non ha più trovato quel passo e quell’incisività. Oggi del tutto assente. Dal 46’ Davide ZAPPACOSTA 5,5 – Soffre un po’ meno di Hateboer, ma crea comunque molto poco.

Matteo PESSINA 5 – Partita decisamente negativa anche per lui. Scarico, impreciso, senza mai un guizzo.

Mario PASALIC 6 – Uno dei pochi lì in mezzo a salvarsi per l’Atalanta. Se non altro gli unici pericoli a Consigli arrivano dai suoi piedi. Dal 77’ Ruslan MALINOVSKYI – sv.

Giuseppe PEZZELLA 5,5 – Inizia con personalità, ma cala come tutta l’Atalanta alla distanza.

Aleksei MIRANCHUK 5 – Perde tanti palloni e non è cattivo a sufficienza sull’unica occasione della sua partita: un piattone sottoporta che spara fuori. Dal 46’ Teun KOOPMEINERS 5,5 – Leggermente meglio rispetto al russo, ma comunque lontano dal rendimento che ha fatto vedere in altre occasioni in questa stagione.

Jeremie BOGA 5,5 – L’ex di turno non si esalta. Prova qualche azione personale, dimostrandosi comunque attivo da questo punto di vista. Ma spesso alla fine è murato o si intestardisce. Dal 57’ Luis MURIEL 6 – Giusto il gol nel finale, inutile, all’ultimo secondo. Servirà un altro Muriel giovedì sera contro il Lipsia.

Duvan ZAPATA 6 – Di stima. Perché la prestazione totale probabilmente non sarebbe sufficiente, ma ne premiamo due cose: la voglia di lottare su tanti palloni e il fatto che dopo il lungo infortunio rimanga in campo 90 minuti.

All. Gian Piero GASPERINI 5 – Questa è una Dea intristita. Il turnover non paga, ma al di là di quello l’Atalanta va in campo con un atteggiamento irriconoscibile rispetto alla squadra che fu. Non tocca le corse giuste evidentemente il tecnico atalantino, che paga però un ko pesante: la sconfitta costa anche il settimo posto in classifica. Traduzione? O vince l’Europa League, o nel finale di stagione dovrà provare a recuperare punti su Roma, Lazio e Fiorentina. Non semplice.

