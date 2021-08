Cagliari-Spezia, match della 1a giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena allo stadio Unipol Domus, si è concluso col punteggio di 2-2. A segno Gyasi, Bastoni e doppietta di Joao Pedro. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Cagliari

Alessio CRAGNO 6 – Non è la sua serata migliore, ma è comunque protagonista: emblematica l’uscita fino a oltre la trequarti per chiudere una ripartenza di Colley.

Sebastian WALUKIEWICZ 5 – In apertura di partita si divora il gol sotto porta: errore che condiziona il match. (Da 63’ Gabriele ZAPPA 6 - Prova a spingersi in avanti per aumentare il carico offensivo dei suoi).

Diego GODIN 6,5 – Sempre puntuale e carismatico: fa valere tutta la sua leadership. (74’ Luca CEPPITELLI S.V.)

Andrea CARBONI 6 – Si fa vedere con pericolosità dalle parti di Zoet: buona occasione in girata e qualche interessante pallone dentro. Rischia tanto sul contatto con Gyasi prima del rigore per il Cagliari.

Nahitan NANDEZ 6,5 – Parte un po’ in sordina, ma verso la mezz’ora inizia la sua partita tutta gamba, carattere, intensità e qualità.

Razvan MARIN 6 – Spesso è fuori posizione, il centrocampo del Cagliari ne risente. Ma cresce nel finale di partita.

Kevin STROOTMAN 6 – Al contrario di Marin, inizia bene e cala con il passare dei minuti. Gioca comunque con una buona intensità.

Alessandro DEIOLA 5 – Spesso si spinge in avanti, ma la sua prestazione è confusionaria. E quando ha il pallone tra i piedi va a una marcia troppo bassa. (Dal 63’ Gaston PEREIRO 5 - Non l'ingresso che ci si sarebbe aspettato: lento e poco incisivo).

DALBERT 6 – Buona prova, di personalità in entrambe le fasi: quando può spinge ed è anche attento in copertura.

JOAO PEDRO 7,5 – Il Cagliari non può fare a meno del suo capitano e del suo giocatore simbolo. Nel momento più complicato, il brasiliano sale di livello e salva i suoi: il primo gol è una perla.

Leonardo PAVOLETTI 5 – Si procura il calcio di rigore, grazie anche all'indecisione della difesa. Per il resto è assente e spesso troppo lento. (Dal 85' Giovanni SIMEONE S.V.)

All. Leonardo SEMPLICI 5,5 – Ha a disposizione una rosa di assoluto livello: ci si aspettava un esordio diverso.

Le pagelle dello Spezia

Jeroen ZOET 6 – In avvio è impreciso, con qualche uscita discutibile. Ma con il passare dei minuti si riscatta.

Petko HRISTOV 6,5 – Grandissimo salvataggio su Joao Pedro subito dopo il gol del 2-0: ritarda il rientro in partita del Cagliari.

Martin ERLIC 5,5 – Prova tranquilla, senza strafare. Ma condita da qualche indecisione di troppo, anche di comunicazione.

Dimitios NIKOLAU 6 – Gioca praticamente a uomo su Joao Pedro e nel primo tempo limita il brasiliano. Non è preciso con il pallone tra i piedi.

Kelvin AMIAN 6 – Si perde malamente Pavoletti in occasione del rigore. Una macchia di una prestazione convincente, sia dietro (tanti interventi importanti) sia davanti, con l’assist per Bastoni.

Simone BASTONI 6,5 – Ogni tanto è eccessivamente irruento, ma gioca comunque una partita propositiva: bello il gol del raddoppio.

Giulio MAGGIORE 6,5 – In avvio di partita è scatenato in pressione, ma il suo punto di forza è la qualità: una costante nell’arco del match.

Salvador FERRER 6 – Prestazione lontano dai riflettori, un po’ in ombra ma con tanta sostanza. (Dal 85' Luca VIGNALI S.V.)

Daniele VERDE 6 – Partecipa attivamente al gol del vantaggio di Gyasi con una bella triangolazione, poi però si eclissa: il meno ispirato davanti. (Dal 69’ Samuel MRAZ 6 - Ha poche occasioni per incidere).

Emmanuel GYASI 6,5 – Gol di gran classe e tante iniziative interessanti, a partire dalle sponde per i compagni: esordio super positivo.

Ebrima COLLEY 7 – Qualità e intraprendenza: è il pericolo numero uno per la difesa del Cagliari. Con un po’ di continuità in più, può davvero diventare devastante.

All. Thiago MOTTA 7 - Grande atteggiamento dei suoi, senza paura e con spunti interessanti.

