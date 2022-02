Sassuolo-Roma , match valido per la venticinquesima giornata della massima serie, è terminato 2-2, frutto delle reti di Abraham (su rigore), l'autorete di Smalling e gli acuti di Traoré e Cristante. Gara arbitrata da Marco Guida di Torre Annunziata. Qui di seguito, i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 6,5: incolpevole su entrambi i gol subiti, compie un salvataggio prodigioso che vale mezzo voto in più oltre la sufficienza: il riferimento va alla parata in uscita sul tiro dell'indisturbato Afena-Gyan al minuto numero 14.

Mert MÜLDÜR 6,5: controlla con ordine la situazione sulla destra provando, spesso e volentieri, proficue sortite offensive.

Vald CHIRICHES 4,5: giocatore ormai nella fase calante della sua carriera, provoca il rigore (poi trasformato da Abrahan) con un fallo di mano sul cros di Matias Viña ma, a parte questo, è sempre in ritardo nei movimenti e in amrcatura.

Gian Marco FERRARI 5: intervento in netto ritardo su Abraham con un'ammonizione, comminata nel primo tempo, che già pesava come una spada di Damocle.

Georgios KYRIAKOPOULOS 7: gran filtrante per Traoré a inizio ripresa, in occasione dell'1-1 e tantissima corso lungo la mancina.

Davide FRATTESI 6: ha il dente avvelenato contro la squadra che l'ha cresciuto nel settore giovanile, ma che poi non ha creduto in lui. Tuttavia, senza strafare, lungo la mediana neroverde.

Dall'80' Kaan Ayhan: sv.

Maxime LOPEZ 6,5: a metà campo macina chilometri a tutto andare e, a fine partita, per poco non riesce a salvare sulla linea il colpo di testa (poi risultato vincente) di Cristante.

Matheus HENRIQUE 6: non ha i 90' nelle gambe e si vede. Tuttavia, gestisce con fosforo tutte le consegne della zona nevralgica.

Dal 67' Abdou Harroui 6,5: dà subito una buona spinta alla fase nevralgica. Poco dopo il suo ingresso in campo, il Sassuolo passa in vantaggio.

Domenico BERARDI 7: mezoz voto in meno perché poi, come spesso gli accade, si fa prendere dal nervosismo. Detto questo, cross eccezionale, il suo, per il 2-1 firmato Traoré. Sfora due volte il gol dalla distanza. Faro.

Dall'84' Emil Ceide Konradsen: sv.

Grégoire DEFREL 5: pesce fuor d'acqua, là davanti, a dispetto dell'ottima prova offensiva dei ceramisti. Sacrificato da Dionisi dopo l'espulsione di Ferrari.

Dall'80' Ruan Tressoldi: sv.

Hamed Junior TRAORE 8: scatenato là davanti. Se il primo gol lo deve condividere col super pasticcio difensivo giallorosso firmato Rui Patricio (per quanto venga ufficialmente assegnata autorete a Smalling), il secondo è tutto suo e pure di pregevole fattura: stop di petto e gol sul cross lungo di Berardi. Da manuale del calcio. A inizio partita, anche un gol annullato (per uno stop col braccio).

Mister Alessio DIONISI 6,5: una vittoria che avrebbe meritato, sfuggitagli però di mano in pieno recupero. Ottimo calcio espresso, il suo. Deve continuare a lavorare sulla testa dei suoi giocatori.

Le pagelle della Roma

Rui PATRICIO 4: il suo suo intervento dull'1-1 sassolese è da calcio oratoriale. Quasi una legge del contrappasso per il pupillo di José Mourinho, il suo suo intervento dull'1-1 sassolese è da calcio oratoriale. Quasi una legge del contrappasso per il pupillo di José Mourinho, dopo le parole del tecnico lusitano sulla Serie C nostrana ...

Gianluca MANCINI 5: rischia, con un tocco maldestro, di essere responsabile di un possibile vantaggio neroverde già al 7', annullato per lo stop di braccio di Traoré. Prestazione poi sempre caratterizzata da imprecisioni varie. Così non va.

Dal 77' Jordan Veretout 7: corner pennellato alla perfezione per Cristante. Determinante.

Chris SMALLING 6: compare il suo nome nell'autogol dell'1-1 ma il guiaio vero lo fa Rui Patricio. Come spesso gli accade, dà molto di più nelle proiezioni offensive.

Marash KUMBULLA 5,5: spesso cade vittima dei "mind games" di Berardi. Cosa che gli frutta un crtellino giallo. Deve ancora crescere i esperienza.

Rick KARSDORP 4,5: giornata decisamente da dimenticare. Traoré gli apparirà anche in sogno.

Dall'83' Carles Pérez: sv.

Lorenzo PELLEGRINI 6: non ancora al meglio dal punto di vista fisico, ma con lui in campo, certi automatismi cominciano a rivedersi.

Sérgio OLIVEIRA 6: solido a metà campo ma senza la giusta inventiva. Sostituito a metà ripresa.

Dal 69' Bryan Cristante 7,5: subentrato insieme a Veretout: entrambi trovano il modo di raddrizzare la baracca giallorossa a tempo scaduto.

Henrikh MKHITARYAN 5,5: all'87' getta alle ortiche un'occasione più che mai ghiotta. Sprecone.

Matias VIÑA 7: sulla sinistra è un moto perpetua. Guadagna il penalty, poi trasformato da Abraham e azzecca ogni intervento.

Dal 76' Ainsley Maitland-Niles 5,5: tocca pochi palloni. fatica ad entrare nelle dinamiche del match.

Felix AFENA-GYAN 6: buona la sponda per Viña in occasione del rigore procurato, ma al 14' sbaglia un gol gigantesco.

Dal 66' Eldor Shomurodov 5: lento e macchinoso. Il bomber esotico dei tempi del Genoa è davvero un lontano parente della sua versione giallorossa.

Tammy ABRAHAM 7: gran freddezza dal dischetto e ottime sponde per l'intera fase offensiva. Dinamico.

Mister José MOURINHO 5,5: tra il ritorno a San Siro contro la "sua" Inter e le improvvide parole sulla Serie C, probabilmente ha parlato troppo. Occorre tornare a concentrarsi esclusivamente sulla squadra, cercando di migliolarla senza continuare a distribuire colpe in giro. Riflessioni d'obbligo per lui.

