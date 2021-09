Sassuolo-Salernitana, match della sesta giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia, si è concluso sul punteggio di 1-0 per i neroverdi di Dionisi, che centrano così la seconda vittoria stagionale. Il gol decisivo è segnato da Domenico Berardi, bravo ad incornare di testa un bel cross di Boga. Sassuolo che sale a quota sette in classifica dopo tre sconfitte di fila, Salernitana sempre ultima con un solo punto. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

=== SASSUOLO ===

Andrea CONSIGLI VOTO 6 – Sicuro e presente ogni volta che viene chiamato in causa. Preciso anche sulle uscite su palle inattive.

Mert MULDUR VOTO 6 – Buona prestazione, con un lodevole lavoro dietro. Spinge però poco in avanti.

Vlad CHIRICHES VOTO 5,5 – Unico insufficiente dei quattro dietro. Alcuni errori veramente importanti nati dai suoi piedi.

Gian Marco FERRARI VOTO 6,5 – Si dimostra una garanzia per Dionisi: quantità dietro e pulizia nell’impostazione.

Oliveira da Silva ROGERIO VOTO 6,5 – Partita molto positiva, soprattutto nel secondo tempo, dove sale di tono e prova a farsi vedere davanti.

Maxime LOPEZ VOTO 6 - Incontro dai due volti. Nella prima frazione è uno dei migliori, nella ripresa invece fatica a farsi vedere nel mezzo.

Davide FRATTESI VOTO 6,5 – Ottima gara nel mezzo. Diverse conclusioni dalla distanza, utile anche in fase di impostazione. (Dall'80' Abdou HARROUI VOTO S.V).

Domenico BERARDI VOTO 7 – Nel primo tempo si fa vedere per lo più per alcuni cross interessanti da entrambe le fasce. Nella ripresa cambia marcia: trova il gol e si carica, diventando uomo ovunque. Lotta su tutti i palloni, anche con troppa irruenza. Così l'allenatore decide di metterlo in panchina per non rischiare il cartellino. (Dall'80 Gregoire DEFREL VOTO S.V).

Filip DJURICIC VOTO 6,5 – Uno dei migliori. Bene in fase offensiva, ottimo anche nel portare palla in avanti nelle diverse azioni pericolose create dai neroverdi. (Dall'89' Geōrgios KYRIAKOPOULOS VOTO S.V).

Jeremie BOGA VOTO 6,5 – Uno dei più in palla. Tanta corsa, moltissimi cross interessanti. Ogni volta che avanza con la sfera tra i piedi fa paura. (Dal 70’ Hamed Junior TRAORE' VOTO 6 - Buon piglio, entra e si fa vedere con qualche bella conclusione pericolosa).

Giacomo RASPADORI VOTO 5 – E' bene precisare che non gioca una pessima partita. Ma soprattutto nella ripresa ci si aspettava qualcosa in più da lui, dati gli spazi importanti lasciati dagli ospiti. Invece scompare. (Dal 70’ Gianluca SCAMACCA VOTO 5,5: lotta come un leone, si rende pericoloso con un bel tiro da centro area. Però si prende un giallo e rischia anche il rosso su Obi).

All. Alessio DIONISI VOTO 6 - Vince ed è naturalmente l'unica cosa che conta. Però sicuramente è sorpreso, soprattutto ad inizio gara, da una Salernitana super intraprendente e ben messa in campo. Nella ripresa mette un po' di ordine, trova il gol del vantaggio con Berardi e vince l'incontro. 3 punti che ridanno tranquillità all'ambiente.

Il gol di Domenico Berardi - Sassuolo-Salernitana - Serie A 2021-22 Credit Foto Imago

=== SALERNITANA ===

Vid BELEC VOTO 6,5 – Incolpevole sul gol, bravissimo a salvare sulle diverse occasioni di Boga e compagni

Norbert GYOMBER VOTO 6,5 – Uno dei migliori nel primo tempo con diverse incursioni in fase offensiva. Nella ripresa è più abbottonato e decide di salire meno in attacco. (Dall'82' Nadir ZORTEA VOTO S.V).

Stefan STRANBERG VOTO 5,5 - Non perfetto dietro, con tanti errori e disattenzioni. Utile però sulla palle inattive.

Riccardo GAGLIOLO VOTO 5 – Non bene. Nel primo tempo rischia tantissimo in occasione del contatto con Frattesi, su cui l'arbitro prima fischia il rigore, poi cambia idea con l'aiuto del VAR. Nella ripresa è lui che sbaglia sul gol dei padroni di casa, lasciando libero Berardi di colpire di testa

Luca RANIERI VOTO 6 – Sufficienza di stima, in quanto impegnato in un ruolo per nulla suo, ma alla fine riesce nel compito. (Dal 75' Paweł JAROSZYNSKI VOTO S.V).

Grīgorīs KASTANOS VOTO 6,5 – Buona partita sulla mediana. Fa tanto lavoro sporco ma si fa vedere quando serve.

Francesco DI TACCHIO VOTO 5 – Qualche lampo, specie nel primo tempo. Poi però cala alla distanza ed è sicuramente uno dei peggiori del match. (Dal 65' Joel OBI VOTO 6 - Entra e cerca di farsi vedere con alcuni palloni interessanti buttati in avanti).

Mamadou COULIBALY VOTO 6,5 – Grande dinamismo e forza in mezzo al campo. Nella prima frazione è sicuramente il leader della mediana, ottimo anche in area di rigore avversaria.

Lassana COULIBALY VOTO 6 – Buona prova anche la sua, specie nel primo tempo.

Cedric GONDO VOTO 5 – Parte molto forte nel primo tempo, mettendoci grande energia. Ma il Sassuolo poi prende le misure e così scompare dal match. (Dal 65' Federico BONAZZOLI VOTO 7 - Entra in campo nel migliore dei modi, svegliando i suoi da un inizio di secondo tempo molto timido. Va vicino al gol in diverse occasioni).

Milan DJURIC VOTO 5 – Serata davvero scialba per il bosniaco, che prova a farsi valere col fisico ma non riesce a creare nulla. (Dal 65' Nwanko SIMY VOTO 5,5 - Quel colpo di testa a fine partita doveva metterlo dentro. E' arrivato a Salerno per segnare quei gol decisivi per la salvezza, al momento non è riuscito nell'intento).

All. Fabrizio CASTORI VOTO 6,5 – E’ una Salernitana grintosa la sua. Peccato per l'inizio della ripresa, dove la sua squadra entra in campo un po' troppo timida e subisce il gol decisivo di Berardi. Purtroppo la classifica piange.

