Spezia-Bologna, match valido per la quattordicesima giornata della massima serie è terminata con il punteggio di 0-1, frutto del calcio di rigore realizzato da Marko Arnautovic al minuto 83. Da segnalare tre pali colpiti dagli ospiti, uno da parte dello stesso Arnautovic e due per conto dello sfortunatissimo Barrow. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle dello Spezia

Ivan PROVEDEL 6: Prestazione autorevole. I pali della sua porta lo aiutano ma lui, quando chiamato in causa, non sbaglia nulla.

Kelvin AMIAN 6 - Match di discreto livello. Prende le misure ad Hickey, sganciandosi spesso e volentieri in avanti in fase di costruzione. (dal 76' Salvador FERRER, SV)

Martin ERLIC 6,5 - Arnautovic è un pessimo cliente ma lui ce la mette tutta per non farsi superare, riuscendo a tenere unita la sua difesa fino allo sciagurato errore di Nzola.

Dimitri NIKOLAU 5,5 - Graziato dai pali della porta di Provedel. Soffre la rapidità di Barrow e se lo perde in più di un'occasione.

Simone BASTONI 6,5 - Vince il duello con Hickey sul proprio out di competenza, non lasciandogli spazi in fase difensiva. Bene anche in avanti, grazie all'intesa super con Kovalenko.

Giulio MAGGIORE 5,5 - Thiago Motta lo piazza davanti alla difesa, a schermare i movimenti di Arnautovic. Lui non riesce mai a prendere le misure all'austriaco, che ne elude spesso e volentieri la sorveglianza.

Viktor KOVALENKO 6 - Regala qualità e tempi di manovra ai suoi, svolgendo in maniera diligente ed efficiente il compito che Thiago Motta gli aveva affidato. (dal 77' Kevin AGUDELO, SV)

Arkadiusz RECA, 6,5 - Prestazione positiva la sua. Riesce a contenere Orsolini in fase difensiva e a mettere in difficoltà Soumaoro nella metà campo offensiva con la sua rapidità. (dal 60' Jacopo SALA, 6 - Entra per dare maggiore copertura ai suoi. Si piazza al centro e rischia poco.)

David STRELEC 5,5 - Non sfrutta alla grande la chance dal 1' che Thiago Motta gli concede. Soumaoro e Dominguez lo ingabbiano e lui si perde col passare dei minuti. (dal 59' Eddy SALCEDO, 6 - Buon impatto sul match. Riesce a creare un paio di pericoli a Theate prima di innervosirsi e ricevere il giallo.)

M'Bala NZOLA 5 - Macchia una prestazione discreta con la clamorosa ingenuità che regala il rigore al Bologna. Errore pesantissimo che costa la sconfitta ai suoi e riapre le polemiche dei tifosi nei suoi confronti.

Janis ANTISTE, 5.5 - Molto fumoso negli ultimi venti metri dove, spesso e volentieri, sbaglia l'ultimo passaggio. Rimandato. (dal 59' Ebrima COLLEY, 5,5 - Motta lo inserisce per garantirsi più rapidità davanti, lui però si defila e tocca pochissimi palloni.)

Mister Thiago MOTTA 5.5 - Leggero passo indietro rispetto alla sconfitta di Bergamo. Oggi i suoi ragazzi non riescono a trovarsi con la solita armonia e perdono giustamente con un Bologna chiaramente superiore.

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 6 - Non deve prodigarsi in interventi degni di nota. Pomeriggio tranquillo per lui.

Adama SOUMAORO 5.5 - Ingaggia un duello rusticano con Nzola, portandolo avanti per tutto il match a suon di interventi più o meno leciti. Cala nel finale dove rischia spesso con Salcedo.

Gary MEDEL 6,5 - Riesce a sopperire ai centimetri di cui deficita grazie al solito impeccabile posizionamento difensivo. Sicuro su Antiste e mai in difficoltà.

Arthur THEATE 6,5 - Lo Spezia non riesce mai a creare nulla sul suo out di competenza. Prezioso anche in fase di impostazione con le sue percussioni palla al piede.

Riccardo ORSOLINI 5,5 - Schierato da esterno di centrocampo soffre gli spazi stretti in cui è costretto ad agire. Qualche accelerazione delle sue e poco altro. (dal 76' Andreas SKOV OLSEN, SV)

Nicolas DOMINGUEZ 6,5 - Corsa e dinamismo in mezzo al campo. Ruvido negli interventi ma efficace. Prestazione sufficiente. (dall'85' Kevin BONIFAZI, SV).

Mattias SVANBERG 6,5 - Rispetto a Dominguez ha il compito di aiutare maggiormente in fase offensiva. Pericoloso con il suo destro da fuori area e sempre nel vivo dell'azione. (dal 76' Emmanuel VIGNATO, SV)

Aaron HICKEY 6 - Soffre la qualità di Bastoni e Kovalenko e concede qualcosa di troppo negli ultimi trenta metri. Non particolarmente brillante in attacco.

Roberto SORIANO 6 - Inizialmente non riesce a fungere da legante tra mediana ed attaccanti, con Svamberg che spesso è costretto a lanciare in profondità Barrow piuttosto che appoggiarsi su di lui. Cresce nella ripresa. (dal 90' Ibrahima MBAYE s.v.)

Musa BARROW 6,5 - Davvero sfortunato quest'oggi. Due pali colpiti a fronte di un match di ottima qualità. Sempre più fruttuosa l'intesa con Arnautovic. (dal 76' Nicola SANSONE, SV)

Marko ARNAUTOVIC 7 - Riesce a decidere una sfida complicatissima da leader vero, pur non al100% della condizione. Qualità ed estro al centro dell'attacco ospite, affina match dopo match l'intesa con Barrow. Decisivo. (dal 90' Ibrahima MBAYE s.v.)

All. Sinisa MIHAJLOVIC 7 - Sale a quota 21 punti in classifica agganciando Italiano, Sarri ed Allegri. Basterebbe questo ma c'è molto di più, perchè i suoi ragazzi giocano un gran calcio e sembrano aver imparato a vincere anche soffrendo.

