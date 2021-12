Spezia-Empoli, match valido per la diciottesima giornata della massima serie è terminato con il punteggio di 1-1, frutto delle autoreti di Marchizza al minuto 50 e di Nikolau al 72esimo minuto di gioco. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle dello Spezia

Ivan PROVEDEL 6,5 - Reattivo e sicuro nella doppia parata su Pinamonti. Totalmente incolpevole sul gol subito.

Kelvin AMIAN 6,5 - Superlativo nel salvare la sua porta su Di Francesco nel primo tempo. Tutto sommato riesce a contenere gli inserimenti di Bandinelli e Marchizza.

Martin ERLIC 6 - Prova a limitare Pinamonti, cercando di guidare i suoi compagni di reparto. Soffre quando quest'ultimo attacca la profondità, faticando a difendere con parecchio campo alle spalle.

Dimitris NIKOLAOU 5 - Il peggiore della retroguardia di casa. Fatica a leggere gli inserimenti delle mezzale ospiti e si trova spesso in ritardo al momento delle chiusure. Goffo e mal posizionato nell'autorete al 72'.

Emmanuel GYASI 6 - Encomiabile la sua applicazione in fase difensiva. Limita con efficacia le scorribande di Marchizza.

Jakub KIWIOR 6 - Lanciato a sorpresa da titolare, ingaggia un bel duello con Bandinelli, limitandolo, seppur con qualche sbavatura.

Giulio MAGGIORE 6,5 - Leader assoluto di questa formazione. Ispira con la sua qualità le verticalizzazioni spezzine, riuscendo ad imbucare spesso e volentieri per Nzola.

Simone BASTONI 6 - Prova ad incendiare la manovra offensiva dei suoi, guizzando ed accelerando con regolarità sulla destra. Bene anche in fase di copertura. (dal 72' Viktor KOVALENKO, 6 - Tocca pochissimi palloni. Bravo a fermare un pericoloso contropiede di Henderson prendendosi un'ammonizione.)

Arkadiusz RECA 6 - Schierato da Motta in posizione più avanzata, nel primo tempo non si vede mai. Cresce nella ripresa, ispirando l'azione che porta all'autogol di Marchizza.

Mbala NZOLA, 5.5 - Fatica a rendersi pericoloso al centro del tridente, sempre ben marcato da Luperto e Tonelli. Male anche nell'attacco della profondità dove solitamente eccelle. (dall'82' Ebrima COLLEY, SV)

Rey MANAJ 5,5 - Mette grande grinta e prova in tutti i modi a ritagliarsi un'occasione da gol, finendo però sempre a commettere errori tecnici dovuti all'eccessiva foga. (dal 74' Kevin AGUDELO, 6 - Buon ingresso in campo. Ha una chance di siglare il 2-1 ma mette a lato con il destro.)

All. Thiago MOTTA, 5.5 - Non può meritarsi la sufficienza perchè anche quest'oggi il suo Spezia è stato messo sotto sul piano del gioco per 90'. Porta a casa un punto, continuando a sfruttare i clamorosi scivoloni di chi lo segue in classifica.

Le pagelle dell'Empoli

Guglielmo VICARIO 6: Spettatore non pagante del match. Una buona uscita bassa nella ripresa e zero responsabilità sull'autorete di Marchizza.

Petar STOJANOVIC 5,5: Il meno positivo della retroguardia ospite. Se in fase offensiva riesce spesso a sovrapporsi, dietro soffre invece la rapidità di Bastoni, che lo mette costantemente in difficoltà.

Lorenzo TONELLI 5,5 - Stranamente nervoso nella marcatura su Manaj che riesce spesso a sgusciargli via. Condizionato dal giallo ricevuto nel primo tempo.

Sebastiano LUPERTO 6: Ha il non facile compito di marcare Nzola. Ingaggia con la punta un duello molto fisico, riuscendo a cavarsela con qualche intervento al limite del regolamento.

Riccardo MARCHIZZA 6 - Dopo la buona prestazione in Coppa Italia replica quest'oggi sull'out mancino, sovrapponendosi con regolarità e rendendosi pericoloso sui calci piazzati. Sfortunato nell'occasione dell'autogol. (dal 63' Fabiano PARISI, 6 - Entra per dare più qualità ai suoi in fase offensiva, non riuscendo però a scavalcare con costanza Gyasi.)

Liam HENDERSON 6,5: Fulcro assoluto delle trame offensive dei suoi. Bravo a sganciarsi, inserirsi ed allargarsi per creare varchi ed occasioni in area di rigore.

Samuele RICCI, 6,5 - Detta i ritmi della sfida dirigendo l'orchestra toscana dalla sua cabina di regia. Preciso, intelligente, efficace.

Szymon ZURKOWSKI 6,5: Prestazione di grande "gamba" in mezzo al campo. Pericoloso con le sue percussioni e con il suo destro da fuori area. C'è lui dietro il cross che porta all'autorete di Nikolau.

Filippo BANDINELLI, 5.5 - Intelligente e abile nell'inseririsi, soffre in fase difensiva l'imprevedibilità di Bastoni. (dal 63' Nedim BAJRAMI, 5,5 - Non riesce a lasciare il segno, una punizione mal calciata e poco altro per lui).

Federico DI FRANCESCO 5,5 - Schierato al fianco di Pinamonti, si fa costantemente anticipare da Amian, non riuscendo mai a trovare la porta. (dal 63' Patrick CUTRONE, 6,5 - Entra con gli occhi di chi vuole lasciare il segno e la sua grinta viene presto ripagata dal goffo intervento di Nikolau.)

Andrea PINAMONTI 6,5 - Altra prestazione di alto livello del ragazzo scuola-Inter. Bravo nell'area piccola e nel far giocare la squadra, sempre ben posizionato ed intelligente nella scelta delle giocate.

Mister Aurelio ANDREAZZOLI 6,5 - C'è la sensazione che i suoi ragazzi quest'oggi abbiano lasciato per strada due punti. Il gioco mostrato è comunque degno di nota e la striscia dei risultati utili consecutivi sale a 6.

