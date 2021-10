Spezia-Genoa, match della 10a giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena al Picco, si è concluso col punteggio di 1-1 . Un'autorete sfortunata di Sirigu lancia lo Spezia, che tuttavia non trova mai il raddoppio e si fa rimontare sul rigore di Criscito. Per le Aquile Gyasi e Colley sono croce e delizia, mentre il Genoa festeggia una prova coriacea di Vasquez.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Ad

Serie A Criscito pareggia in extremis su rigore: 1-1 tra Spezia e Genoa 4 ORE FA

Classifiche e risultati

Le pagelle dello Spezia

Ivan PROVEDEL 5: disastroso sull'entrata a valanga su Caicedo. La sua imprudenza costa due punti alla squadra.

Salva FERRER 5: continua a essere l'atomo misterioso di questo Spezia. La fascia di destra zoppica, lui non si intende mai con uno spento Strelec.

Petko HRISTOV 6: troneggia nei duelli aerei; vero e proprio setaccio sui rinvii lunghi di Sirigu, permette alla squadra di conquistare una notevole serie di palloni giocabili.

Dimitrios NIKOLAOU 6,5: una roccia a guardia della porta; la provvidenziale chiusura sullo slalom di Kallon nel primo tempo è la fotografia della sua prestazione.

Simone BASTONI 5,5: un paio di sbavature sotto pressione lo allontanano dalla sufficienza piena. Si rende comunque protagonista delle offensive spezzine.

Viktor KOVALENKO 5,5: pecca di ingenuità in costruzione dal basso, ma rimedia rendendosi incisivo sui calci piazzati e in fase di recupero palla.

Giulio MAGGIORE 6: si avvinghia con piacere a Behrami e Rovella, fastidioso in fase di interdizione. Prestazione di essenziale sacrificio.

David STRELEC 5: nel primo tempo rischia la frittata con un retropassaggio ambiguo per Hristov. Prestazione anonima là davanti, la sua poca consistenza costringe Nzola a sprecare ossigeno sulla sua fascia. Inguardabile. (dal 60' COLLEY 7,5: il suo ingresso spacca la partita: un suo bolide propizia l'autogol di Sirigu, poi si dispera per un'occasione clamorosa divorata sottoporta).

Eddie SALCEDO 5: si accende in avvio con un tiro a giro di poco a lato del palo, poi il nulla. Stecca la sentitissima partita dell'ex. (dal 76' ANTISTE 6: vispo e propositivo in un paio di ripartenze, i compagni non approfittano dei suoi spunti).

Emmanuel GYASI 6: corsa e abnegazione, per lui che è croce e delizia di questo Spezia: un palo e un occasione clamorosa a un metro dalla porta sguarnita ne affossano la valutazione.

Emmanuel Gyasi, Spezia-Genoa, Getty Images Credit Foto Getty Images

M'Bala NZOLA 5: compassato e abbandonato al traffico della retroguardia rossoblu, non riesce a sbloccarsi nemmeno stasera. L'occasione a tu per tu con Sirigu testimonia il periodo no. Sette partite a secco cominciano a essere difficili da valutare.

All. THIAGO MOTTA 5,5: il suo Spezia comanda il gioco, tiene un baricentro alto e reagisce bene all'unico assalto in apertura di ripresa. Peccato per la manciata di occasioni perse, che non assecondano l'ottima prestazione.

Le pagelle del Genoa

Salvatore SIRIGU 6: grande protagonista di giornata; si fa perdonare della sfortunata autorete con un paio di interventi perentori che tengono i suoi in partita.

Andrea CAMBIASO 6: morde le caviglie di Gyasi e afferma predominio territoriale nella sua zolla di campo. Ballardini lo sostituisce all'intervallo per garantire maggiore propulsione alla squadra. (dal 45' BIRASCHI 5: si fa fregare in velocità da Gyasi, rimedia un'ammonizione ingenua appena entrato in campo. Non ci siamo.)

Johan VASQUEZ 7: puntuale e deciso nello sventare un paio di blitz sulla fascia, impeccabile il piazzamento in area. Prova concreta e convincente. Potrebbe essere lui l'antidoto per bloccare l'emorragia difensiva del Grifone?

Andrea MASIELLO 6: toglie le castagne dal fuoco in raddoppio su Gyasi. Gestisce con furbizia la fisicità di Nzola. Garanzia.

Domenico CRISCITO 7: ignorato troppo spesso dai suoi compagni, Ballardini lo vorrebbe più alto ma si eclissa nella densità della catena di centrocampo bianconera. Il rigore realizzato svolta la sua giornata.

Domenico Criscito, Salva Ferrer, Spezia-Genoa, Getty Images Credit Foto Getty Images

Nicolò ROVELLA 5,5: pendolino costante tra mediana e trequarti, ma non si avvicina mai alla porta e perde in lucidità col passare dei minuti.

Milan BADELJ 5: questo Genoa ha evidenti problemi in fase di possesso. Impigrito in mediana, non sposta mai il centro gravitazionale della propria squadra. (dal 75' GALDAMES 6: si propone sul fondo con coraggio, ma i compagni non finalizzano).

Valon BEHRAMI 5,5: sporco, ruvido, di quantità. Ogni palla per lui conta. La partita a cui ci ha abituato, niente di più e niente di meno. (dal 62' CAICEDO 7: contributo decisivo per salvare la panchina di Balladini: prima una spizzata di poco alta, poi l'iniziativa che procura il rigore).

Yayah KALLON 6: sulla sua fascia si abbatte una carestia di palloni, lui decide di crearsi da solo un paio di occasioni. La sua esplosività però deve essere accompagnata dall'intera squadra, altrimenti è dura. (dal 71' PANDEV 5,5: non entra nel vivo del gioco, partita in sordina).

Mattia DESTRO 6: si sbizzarrisce e si carica in uno contro uno, scocca un paio di conclusioni che rompono il sonno dei suoi. Partita di cuore e volontà.

Caleb EKUBAN 5,5: si trova troppo spesso spalle alla porta e sporca i pochi palloni che capitano sui suoi piedi. Incapace di aggiustarsi in campo, si abbandona alla marcatura arcigna della difesa spezzina. (dal 45' STURARO 6: meno tecnica, ma più grinta col suo ingresso. Fa a sportellate sulla fascia e permette al Genoa di alzare il proprio baricentro nella ripresa).

All. BALLARDINI 5: un Genoa sterile e inconcludente viene salvato da un episodio. Con una sola partita vinta finora in A, la classifica non promette bene per il suo ennesimo corso rossoblu.

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Serie A Probabili 10ª: Dybala dal 1', Nico Gonzalez con il Covid IERI A 17:49