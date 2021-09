Spezia-Milan, match della 6a giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena allo stadio Picco, si è concluso col punteggio di 1-2. A segno Maldini, Verde e Brahim Diaz. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle dello Spezia

Jeroen ZOET 6 – Incolpevole in occasione dei due gol del Milan.

Kelvin AMIAN 6 – Prova attenta, ha la meglio contro Rebic nel primo tempo. Nella ripresa soffre maggiormente.

Dimitios NIKOLAU 5,5 – Dimostra ancora di poter fare affidamento su un’ottima qualità, anche se non sempre è perfetto in chiusura.

Petko HRISTOV 6 – Bada poco per il sottile, ma tutto sommato è efficace.

Simone BASTONI 6,5 – Ancora tra i migliori dello Spezia: quando spinge crea sempre situazioni interessanti e ha grande personalità.

Mehdi BOURABIA 5,5 – Si vede troppo poco. Tra gli aspetti positivi della sua prova c’è la costante ricerca di verticalità, ma serve più continuità.

Jacopo SALA 5 – Prova complicata: qualche spunto interessante, ma spesso è in ombra. (Dal 65’ Salvador FERRER 6 - Più sostanza in mezzo al campo).

Emmanuel GYASI 6 – Ha spesso la possibilità di creare pericoli ed è pimpante, anche se ogni tanto tende a incaponirsi. (Dal 79’ David STRELEC S.V.)

Giulio MAGGIORE 5,5 – Gioca con la solita personalità ed è pericoloso con gli inserimenti, ma si divora il gol da pochi passi poco prima del cambio. (Dal 65’ Daniele VERDE 6,5 - Entra bene e segna il gol che illude lo Spezia)

Janis ANTISTE 6,5 – Nel primo tempo è tra i più ispirati dello Spezia: grande coraggio. (Dal 65’ Rey MANAJ 5,5 - Non riesce a incidere, anche se con questo Milan non è semplice)

M’Bala NZOLA 6 – Fa bene a sportellate con la difesa del Milan, soprattutto nel primo tempo: bravo a difendere palla. Manca il guizzo in area di rigore.

All. Thiago MOTTA 6 - Come contro la Juve, lo Spezia dimostra di avere delle idee interessanti ed esce sconfitto per poco: ora servono i punti.

Le pagelle del Milan

Mike MAIGNAN 6 – Trasmette sicurezza a tutto il reparto. Una sola sbavatura: uscita indecisa nella ripresa su palla di Bastoni per Maggiore, che spreca malamente da pochi passi.

Pierre KALULU 7 – Due giocate pesantissime: la chiusura su Gyasi in un pericolosissimo contropiede dello Spezia nel finale di primo tempo e il perfetto assist per Maldini. (Dal 72’ Davide CALABRIA 6,5 - Dà forze fresche sulla sinistra con un Kalulu spremuto)

Fikayo TOMORI 6,5 – Solita prova concreta, insuperabile nell’uno contro uno.

Alessio ROMAGNOLI 6 – Tiene bene la posizione, anche se nel primo tempo soffre un po’ contro la fisicità di Nzola.

Theo HERNANDEZ 7 – Quando parte non ce n’è per nessuno: a tratti devastante. E molto attento anche dietro.

Sandro TONALI 6,5 – La deviazione in occasione del gol di Verde è fortuita e, per fortuna del Milan, indolore. Altra prova di livello, in continuità con le altre.

Frank KESSIE 5,5 – Sembra ancora un po’ in ritardo di condizione. (Dal 82’ Brahim DIAZ 7 - Gol pesantissimo: ancora decisivo)

Alexis SAELEMAEKERS 7,5 – Sempre più una garanzia. Rischia sempre la giocata, si esalta nello stretto ma soprattutto regala a Brahim Diaz il gol del 2-1 e al Milan tre punti pesanti.

Daniel MALDINI 7 – Non poteva sognare esordio migliore: il suo gol sblocca il match e porta un altro Maldini in gol con il Milan. Storia, punto. Dopo una prova di personalità. (Dal 58’ Ismael BENNACER 6 - Dà sostanza al centrocampo dopo il gol del vantaggio)

Ante REBIC 5 – Non riesce a incidere e ci mette poca intensità: brutti 45’ per il croato. (Dal 46’ Rafael LEAO 7 - Scatenato: ci prova in tutti i modi e colpisce un palo incredibile)

Olivier GIROUD 5,5 – Come Rebic, non crea pericoli: qualche sponda e poco altro. Ma a differenza del compagno, si spreme per sacrificarsi in caso di necessità. (Dal 46’ Pietro PELLEGRI 5,5 - Non riesce a fare di meglio rispetto a Giroud: un po' spaesato)

All. Stefano PIOLI 6,5 - Tre punti tutt'altro che scontati, considerando le rotazioni e la Champions in vista.

