Spezia-Udinese, match della terza giornata di Serie A, ha visto trionfare gli uomini di Gotti in extremis , grazie al gol del subentrato Samardzic. Tra i friulani non convince il tandem Pussetto-Deulofeu, mentre tra i liguri Gyasi e Colley risultano assenti ingiustificati.

Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match. Informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

Le pagelle dello Spezia

Jeroen ZOET 6,5: lucidissimo nell'evitare il contatto su Pussetto in occasione del rigore revocato dal VAR, miracoloso sulla conclusione piazzata dell'argentino.

Simone BASTONI 6,5: accompagna bene l'azione e prova a creare gioco, è l'attaccante aggiunto di questo Spezia. Peccato che la mediana ermetica degli avversari gli muri ogni conclusione. (dall'86' RECA sv)

Dimitrios NIKOLAOU 5: nervoso senza palla (accenna una rissa subito dopo il rigore annullato) e legnoso in fase di possesso, soffre il caldo e il pressing friulano.

Petko HRISTOV 5: non serra bene lo spazio in occasione del vantaggio friulano, concedendo uno spiraglio a Samardzic.

Salva FERRER 5: il VAR annulla il rigore per simulazione, ma la sua ingenuità sul retropassaggio rimane.

Giulio MAGGIORE 6: suona la carica con foga agonistica; a fine primo tempo sfiora l'eurogol.

Viktor KOVALENKO 5: singhiozza con la palla tra i piedi; i friulani gli saltano addosso in un batter di ciglia e lui soffre. (dal 62' AGUDELO 6,5: lo Spezia cambia rotta col suo ingresso, più pimpante rispetto a Kovalenko).

Jacopo SALA 6: Thiago Motta lo prova come play, lui si applica con precisione e sangue freddo. (dal 71' BOURABIA 5,5: tiene la mediana in ordine, ma niente di più)

Janis ANTISTE 6: fiammate di qualità e, soprattutto, personalità. Manca concretezza sottoporta, ma a 19 anni glielo si può concedere.

Emmanuel GYASI 5: non si accende quasi mai, delega a un inesperto Antiste il ruolo di faro offensivo. (dall'86' SALCEDO sv).

Ebrima COLLEY 5: si fa sopraffare dall'irruenza delle torri friulane, pochi spunti. (dal 62' VERDE 6,5: entra lui e lo Spezia sfiora i tre punti in molteplici occasioni. E' il rimpianto di Thiago Motta).

All. THIAGO MOTTA 5: la sua squadra è ancora alla ricerca di identità. Dopo le critiche per i troppi gol subiti, prova a impostare una gara pragmatica e meno ispirata. Il rinculo finale taglia le gambe al gruppo.

Le pagelle dell'Udinese

Marco SILVESTRI 7: il clean sheet condito da due miracoli nel secondo tempo gli vale la larga sufficienza.

Rodrigo BECAO 6,5: da corner manca clamorosamente l'impatto di testa col pallone da posizione ravvicinata e si mangia le mani. Argina le fiammate di Deulofeu e compagni col mestiere.

Bram NUYTINCK 7: Silenzia efficacemente le punte liguri e salva sulla linea in un momento cruciale; tre punti che portano la sua firma.

SAMIR 6,5: quando i suoi compagni si addormentano, lui ci mette una pezza.

Nahuel MOLINA 7: rientrato alla base alle 3 di giovedì mattina, non fa mancare energia e rapidità sulla fascia. (dall'87' SOPPY sv).

Tolgay ARSLAN 6,5: dà sostanza alla mediana friulana, ma non è solamente un tappabuchi: innesca dialoghi brillanti per le ripartenze dei suoi. (dall'86' JAJALO sv).

WALACE 5,5: gara di alti e bassi; nel primo tempo si snoda bene tra il traffico, serra le fila. Nella ripresa, quando l'Udinese decide di uscire dal guscio e concedere metri per le ripartenze allo Spezia, lui perde dei palloni sanguinosi. (dal 63' MAKENGO 6,5: prima si divora il vantaggio, poi si fa perdonare con l'assist decisivo).

Roberto PEREYRA 5,5: fiuta gli errori in uscita della difesa ligure, si sacrifica nell'applicazione della strategia attendista di Gotti.

Jens STRYGER LARSEN 5: legge bene le transizioni dettate da Gotti, ma non offre grande propulsione in avanti.

Ignacio PUSSETTO 5: a tu per tu con Zoet si lascia andare in una simulazione plateale. Non è opportunismo, è assenza di idee. (dal 63' BETO 5,5: sgomita in profondità ma ricava poco).

Gerard DEULOFEU 5,5: Gotti lo lancia da titolare, ma lui non si fa trovare pronto; si accende troppo tardi, Zoet lo disinnesca più volte. (dall'81' SAMARDZIC 7: subito decisivo a pochi minuti dall'ingresso, con un'azione da fenomeno vero).

All. Luca GOTTI 6: guardando il calendario, questa era una partita da vincere con qualsiasi mezzo. L'Udinese ce l'ha fatta grazie a una strategia prudente e a una giocata del singolo. Poco male.

