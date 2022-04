Spezia-Venezia, match valido per la 31a giornata, è terminato sul punteggio di 1-0, frutto della rete di Gyasi. La gara è stata arbitrata da Doveri. Con questo risultato lo Spezia sale a +10 sulla zona retrocessione.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dello Spezia

Ivan PROVEDEL 6: mai seriamente impegnato. Salvato dalla traversa sulla punizione di Aramu nel primo tempo.

Kelvin AMIAN 6,5: tante chiusure importanti prima su Johnsen, poi sul tiro di Ampadu.

Martin ERLIC 6,5: una chiusura decisiva su Okereke lanciato a rete nel primo tempo. Prestazione di sostanza in mezzo alla difesa.

Dimitios NIKOLAU 6,5: guida la difesa con personalità non disdegnando alcune uscite in fase offensiva.

Arkdiusz RECA 6: non si vede molto nella metà campo avversaria, tiene bene sulle spinte di Ebuehi. (dal 67’ Salva FERRER 6: non sbaglia nel convulso finale di gara)

Jakub KIWIOR 6: la solita intensità e una buona dose di palloni recuperati nella zona centrale.

Giulio MAGGIORE 6: si vede maggiormente nella prima mezz'ora, mentre nel finale si vede costretto a un paio di falli tattici che gli costano il giallo.

Simone BASTONI 6,5: prova convincente. Sua l'occasione più pericolosa del primo tempo quando Maenpaa gli chiude la porta. (dal 90’ Jacopo SALA s.v.)

Viktor KOVALENKO 5: prestazione opaca. Mai nel vivo della manovra, sostituito prima dell'ora di gioco. (dal 57’ Daniele VERDE 6: non spacca la partita, entra senza riuscire a mostrare la sua classe)

Emmanuel GYASI 7: al posto giusto nel momento giusto. Reattivo sulla respinta del portiere nel soffiare palla a Haps e infilare in rete il gol più importante della stagione per i suoi.

Kevin AGUDELO 5,5: la difesa del Venezia lo chiude senza troppi problemi. Poco ispirato. (dal 67’ Rey MANAJ 6,5: cambia il volto dell'attacco dello Spezia. Protagonista in due occasioni negli ultimi minuti, tra cui l'azione del gol.)

All. Thiago MOTTA 7: vittoria che avvicina di molto la salvezza. Imposta una partita di controllo senza scoprirsi, anche perchè il pareggio non sarebbe stato un risultato negativo. Nel finale i cambi testimoniano la voglia di vincere e l'ingresso di Manaj lo ripaga.

Le pagelle del Venezia

Niki MÄENPÄÄ 7: compie due miracoli. Nel primo tempo su Bastoni, nel finale su Manaj senza potersi poi opporre alla ribattuta di Gyasi.

Tyronne EBUEHI 6: si sgancia spesso in attacco arrivando alla conclusione nella ripresa, parata di Provedel.

Mattia CALDARA 4,5: in grande affanno nel finale. Prima si fa anticipare di testa da Manaj (salvato da Maenpaa), poi ha le colpe del gol subito al 94' dove regala palla allo stesso Manaj, respingendo malamente un pallone delicato in area di rigore.

Pietro CECCARONI 6: il migliore della retroguardia veneta. Lo Spezia non sfonda fino al 94' e il merito è anche suo.

Ridgeciano HAPS 5,5: la prestazione era stata positiva, ma risulta macchiata dalla poca reattività sulla respinta di Maenpaa tramutata in rete da Gyasi.

Antonio VACCA 5: troppo pochi gli spunti propositivi in mezzo al campo. L'intensità oggi non basta. (dal 59’ Domen CRNIGOJ 5,5: tenta una conclusione rivedibile dalla distanza, ma entra comunque nel vivo del match)

Ethan AMPADU 5,5: come mezz'ala non brilla. Accompagna bene l'azione fino alla trequarti, manca nella finalizzazione.

Michael CUISANCE 5,5: prestazione ordinata con pochi lampi per l'ex Bayern. (dal 73’ Sofian KIYINE s.v.)

Mattia ARAMU 6: l'unico a provarci del Venezia. Traversa su punizione magistarle nel primo tempo, numerosi tentativi nel secondo tempo duettando con Nsame. (dal 83’ NANI s,v,)

David OKEREKE 5,5: si muove su tutto il fronte d'attacco senza riuscire a pungere. Spreca alcune ripartenze importanti nel primo tempo.

Dennis JOHNSEN 5,5: schierato da esterno alto, a inizio partita si vede per lo più nelle chiusure difensive. Cresce alla distanza facendo intravedere qualche sprazzo di talento. (dal 59’ Jean-Pierre NSAME 5,5: dialoga con Aramu senza però riuscire a salire in cattedra a centro area.)

All. Paolo ZANETTI 5: vede il match dalla tribuna per via della squalifica, ma il risultato non cambia. Vista l'importanza della partita serviva un'impostazione più offensiva. La sconfitta è immeritata anche se arriva con l'ennesimo errore difensivo e al 94'. Uscire da questa situazione non sembra affatto semplice.

