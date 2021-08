Torino-Atalanta, match della 1a giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena allo stadio Olimpico Grande Torino si è concluso col punteggio di 1-2 . A Muriel ha risposto Belotti, prima del sigillo finale di Piccoli che ha deciso la gara. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Vanja MILINKOVIC-SAVIC 6 – Incolpevole sui due gol del Torino.

Koffi DJIDJI 6,5 – Una partita di personalità e gestione, per giunta su due clienti non proprio comodi come Muriel e Gosens.

Gleison BREMER 7 – Dopo 6 secondi parte e stende Malinovskyi, facendo capire a tutti quale sarà la partita. Energico, sempre preciso nelle uscite in anticipo e anche propositivo. Dal 73’ Armando IZZO 6 – Un finale senza macchie.

Ricardo RODRIGUEZ 5 – Pasalic, semplicemente, non può prima controllare quella palla e poi girarsi. Rovina una prestazione che era stata sufficiente.

Wilfried SINGO 7 – Un treno. Mette in scena un duello con Palomino veramente di grande spessore. Spinta e costanza. Energico.

Sasa LUKIC 6 – Forse il meno brillante in generale del Torino, ma comunque attento nel partecipare bene al pressing alto. Dal 46’ Tomas RINCON 6 – Parte anche lui molto aggressivo con un giallo quasi a freddo. Garantisce la solita intensità, anche il Toro poi alla distanza cala fisiologicamente.

Rolando MANDRAGORA 6,5 – Energico anche lui, come tutto il Torino, nonostante il ruolo teorico di play basso. Da segnalare anche un paio di incuriosi.

Ola AINA 7 – Come Singo dall’altro lato del campo anche Aina è una spina nel fianco degli esterni della Dea che infatti, stasera, non creano nulla.

Karol LINETTY 6,5 – Crea spesso la superiorità numerica nel primo tempo, con Palomino costretto anche qui agli straordinari. Cala un po’ alla distanza, ma è promosso nonostante la sconfitta. Come tutto il Toro del resto.

Marko PJACA 6 – Per un tempo è forse l’assente ingiustificato di un Torino che girava a mille. A inizio ripresa però fa vedere buone cose. Dal 73’ Simone VERDI 6,5 – Ingresso gagliardo, sfiora anche il gol con un gran tiro da fuori.

Antonio SANABRIA 6,5 – Al contrario di Pjaca gioca meglio il primo tempo rispetto alla ripresa, dove la Dea gli prende un po’ le misure negli ultimi 10 minuti prima del campo. Dal 65’ Andrea BELOTTI 7 – Entra in un momento in cui il Toro sembrava un po’ in apnea dopo il tanto sforzo fisico e riesce prima a trovare il gol e poi nel far rischiare davvero molto Musso. Insieme ad Aina, Singo e Bremer, protagonisti assoluti anche loro, il migliore in campo.

All. Ivan JURIC 7 (oggi Matteo Paro in panchina) – Che Torino. Una squadra compatta, con le idee chiare e molto energica nel suo essere aggressiva. In un amen pare aver già fatto anche qui quello che aveva fatto a Verona, facendo piuttosto chiaramente sovraperformare un Hellas sulla carta con qualità mediocri. Stasera ha perso, ma se rigiocano 100 volte questa partita, probabilmente non finirebbe così. La strada è quella giusta.

Juan MUSSO 6,5 – Un esordio con i fiocchi. Nel primo tempo protagonista di tanti interventi precisi, sebbene non impossibili. Sul gol la deviazione lo beffa.

Berat DJIMSITI 6 – Un po’ di fatica nel contenere Sanabria nel primo tempo. Qualche sbavatura, ma nulla di clamoroso.

Merih DEMIRAL 6 – Dà la sensazione di doversi ancora adattare al mondo Atalanta. Lo spirito però è quello giusto: prova a giocare in anticipo costante. Stasera non sempre bene. Dall’83’ LOVATO – sv.

José Luis PALOMINO 7 – Il migliore della linea a 3, con almeno due interventi decisivi su Lukic e su Singo. Davvero bravo.

Joakim MAEHLE 5,5 – Non trova spazi per le sue galoppate anche perché il Torino non concede un centimetro alla Dea in uscita.

Mario PASALIC 6 – Partita negativa in mezzo al campo, dove è messo sotto dall’energia del Torino. Certo, quella giocata, nel finale, per l’assist a Piccoli, cambia tutte le cose.

Matteo PESSINA 5,5 – Soffre parecchio l’intensità della mediana del Toro. Pare un po’ indietro dal punto di vista fisico.

Robin GOSENS 5,5 – Come Maehle non trova sbocchi e, per una sera, fa la figura del giocatore normale. Dall’83’ Roberto PICCOLI 7 – Bergamasco e atalantino, esplode la sua gioia per il primo gol in prima squadra con una rete da ‘rapinatore’ d’area al 93°. Un gol da 3 punti. E infatti va a farsi esplodere sotto il settore ospiti.

Ruslan MALINOVSKYI 5 – Praticamente non pervenuto in una serata in cui c’è poco spazio per i tocchi di fino. Annullato dall’atletismo del Toro. Dal 75’ Giuseppe PEZZELLA – sv.

Josip ILICIC 5,5 – Vale più o meno il discorso fatto qui sopra: in ripresa, ma stasera l’Atalanta davanti fa poco e nulla. Dal 56’ Alexei MIRANCHUK 5,5 – La musica non cambia nemmeno con il russo, che come Ilicic e Malinovskyi non trova spazi e tempi per inventare.

Luis MURIEL 6,5 – Il gol è un missile, una bordata, un’invenzione di un giocatore con dei colpi davvero da campione. Oltre a quello però stasera c’è poco, se non qualche tentativo di ripartenza spesso contenuto dal Toro. Dal 56’ Sam LAMMERS 6 – Spesso isolato, si conquista un paio di punizioni interessanti e fa vedere di avere un bagaglio tecnico.

All. Gian Piero GASPERINI 6 – E’ un’Atalanta che non brilla, ma vince. E questo potrebbe fare tanta differenza nel conto finale. Come sempre i carichi di lavoro avranno probabilmente imballato un po’ una squadra che è parsa la controfigura brutta e lenta di ciò che è sempre stata. Certo, se nonostante questo però trova i 3 punti, significa che dietro qualcosa di buono c’è sempre.

