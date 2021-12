Torino-Bologna, match valido per la 17a giornata della massima serie è terminato con il punteggio di 2-1, frutto delle reti di Sanabria e Orsolini e dell'autorete di Soumaoro. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Torino

MILINKOVIC-SAVIC 6 - Giornata più che tranquilla, prende il poco che c'è da prendere. Ingenuo sul rigore, ma è Sansone che si butta.

ZIMA 6,5 - Ormai garanzia per la retroguardia granata: Barrow che vaga per pascoli di certo non lo spaventa.

BREMER 6,5 - Bravissimo a contenere Arnautovic, attento ed aggressivo nelle altre situazioni. Esce per infortunio all'intervallo.

Dal 45' BUONGIORNO 6 - Non fa rimpiangere il capitano.

RODRIGUEZ 6 - Skov-Olsen ogni tanto lo preoccupa più del dovuto, l'esperienza lo aiuta a tenere botta.

SINGO 6,5 - Stravince il duello con Hickey, neanche il raddoppio di Theate lo spaventa mai.

LUKIC 7,5 - Assist, incursioni e persino regia illuminata. E' tra i più valorizzati della gestione Juric: giocatore trasformato.

POBEGA 7 - Talento vero, raro esemplare di tuttocampista: al Milan forse avrebbero fatto bene a tenerselo già da quest'anno.

VOJVODA 6 - Manca un pizzico di qualità, non l'applicazione tattica: prezioso quanto basta.

PJACA 6 - Si accende poco, troppo intermittente: il cocco del maestro Ivan oggi delude.

Dall'83' BREKALO s.v. - Non ha reali occasioni per mettersi in mostra.

PRAET 6,5 - Tarantolato, gioca con inaspettata intensità. La veste di guerriero per un giorno non gli sta affatto male.

SANABRIA 7 - Il gol dopo 6 gare a secco è una enorme boccata di ossigeno: il Torino, senza Belotti, ha un disperato bisogno dei suoi gol. Per il resto tante altre cose buone, compresa una traversa.

Dall'88' ZAZA s.v. - Non giudicabile.

All.: JURIC 7 - Finalmente Toro alla Juric! Quando la squadra è sul pezzo è un piacere apprezzarne la dedizione e l'intensità. Quarta difesa del campionato e centrocampo granitico: se arrivano anche i gol la risalita è scontata.

Le pagelle del Bologna

SKORUPSKI 7 - Il Torino arriva da tutte le parti, lui fa quel che può, forse anche un po' di più.

SOUMAORO 4,5 - Sempre traballante, non da mai sicurezza al reparto. Mina vagante, anche sfortunato in occasione dell'autogol.

MEDEL 5 - Sfortunato a scivolare in occasione del gol di Sanabria, in difficoltà costante contro le avanzate del Torino. Male anche in impostazione.

THEATE 5 - Fatica con Praet e Singo sin dai primi minuti: sempre preso in mezzo, mai vincitore nei duelli. Fase di calo evidente dopo un ottimo avvio di stagione.

DE SILVESTRI 5,5 - Dalla sua parte si soffre meno, ma neanche lui è esente da colpe. In attacco non si vede mai.

SVANBERG 5,5 - La fisicità di Lukic e Pobega ne strozza le indubbie qualità. Costretto alle sportellate, non proprio il suo mestiere.

SORIANO 5 - L'assenza di Dominguez lo costringe ad arretrare davanti alla difesa. Gioca costantemente con il fiato corto, patendo l'intensità del Torino. Appannato, impreciso e nervoso: non è la sua giornata, non è il suo ruolo.

Dal 76' ORSOLINI 6,5 - Freddo sul rigore, crea un altro paio di occasioni: attivo e voglioso, forse è abbastanza per una chance da titolare alla prossima.

HICKEY 5 - Inesistente in attacco fino al finale di gara, sverniciato da Singo: giornataccia in copertura per lo scozzese.

SKOV-OLSEN 5 - Pesantissimo l'errore sul gol di Sanabria. La qualità c'è, la continuità no: troppo poco per incidere.

Dal 68' VIOLA 6 - Il suo ingresso regala qualità ed estro.

BARROW 4,5 - Irritante, pascola per il campo per tutta la gara: fa rabbia vedere un giocatore come lui proporre partite così

Dal 68' SANSONE 6 - Bravo a crederci e a buttarsi nello spazio in occasione del rigore, anche se la sua è più una furbata che un vero fallo subito.

ARNAUTOVIC 5,5 - Bremer lo innervosisce, ma non lo fa uscire del tutto dalla partita. Sempre buono il lavoro di sponda, ma la squadra oggi lo ha abbandonato.

Dal 76' SANTANDER 5,5 - Ingiusto punirlo eccessivamente, ma è un corpo estraneo: poco cercato, poco bravo a farsi trovare.

All. MIHAJLOVIC 5 - Il suo Bologna oggi mostra la faccia peggiore di se stesso. L'assenza di Dominguez lo costringe a inventare un centrocampo troppo leggero, divorato prontamente dalla mediana granata. Juric lo batte su tutta la linea.

